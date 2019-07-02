【永豐期貨】台指選擇權盤後－漲多後降溫 台股量縮震盪整理



◆期貨走勢

台指期週二下跌 17 點至 10749 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 116.12 點，電子期逆價差擴至 - 4.67 點，金融期逆價差縮至 - 20.66 點。現貨部分，三大法人賣超 32.82 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1275 口至 12748 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 2137 口至 44663 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3206 口至 3051 口。

週一美股反應 G20 美中重啟貿易談判，暫停加徵新中國關稅，標普刷新歷史新高，不過消息傳出美方只是對華為 "暫時許可" 而非完全赦免，讓追價力道有所保留，三大指數衝高後出現震盪後收斂跌幅跡象。週二多數亞股普遍出現漲多後退燒的情形，加上市場傳出美國接著要對歐盟的 40 億美元進口商品開刀，也讓美股電子盤小幅走低，加權指數扣除今日的除息影響點數 22.73 點後的開盤基準價為 10872.73 點，早盤呈現小幅開高後震盪走平，權值股中台積電、聯發科等半導體族群相對撐盤，而其他金融傳產相對疲軟，終場加權指數下跌 0.28% 收在 10865.12 點。整體而言，今天指數高低點振福只有 45 點左右，成交量能縮至 1190 億，顯示多空都沒有明顯的進攻力道，市場在昨日的激情過後略為降溫，短線上進入震盪整理機會較大。

◆選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 降至 1.19。VIX 指數下降 0.29 至 13.05。整體選擇權籌碼面維持中性格局。 (永豐期貨研調)



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