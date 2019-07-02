【永豐期貨】台指選擇權盤前－川習友好利多 台股帶量上攻

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 189 點至 10766 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 129.46 點，電子期逆價差縮至 - 4.11 點，金融期逆價差縮至 - 21.58 點。現貨部分，三大法人買超 124.58 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1649 口至 14023 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 325 口至 46800 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4287 口至 6257 口。

周末川習會圓滿落幕，川普承諾暫不加徵新的關稅且對華為禁令有所放鬆，激勵週一早盤亞股全面開高且美股電子盤也大漲慶祝。台指期早盤受到利多推動以跳空大漲開出，現貨開盤後更直接越過前波高點並引發選擇權賣方停損買盤，且陸股同步大漲越過 3000 點大關，加上台積電藉由利多創下 6 天完成填息紀錄，電子指數漲幅近 3%，終場加權指數收 10,895.46 點作收，上漲 164.43 點，成交量放大至 1,448.8 億元。技術面來看，周一指數日 K 中紅帶量創下波段新高，然且日 KD 指標高檔再度黃金交叉向上，均線全數彎頭向上，指數短線轉為震盪偏多架構，建議短線可沿五日線偏多操作並嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1 升至 1.2，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.43% 降至 12.12%，賣權平均隱含波動率由 16.54% 降至 14.75%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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