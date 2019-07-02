【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美中重啟貿易協商，惟美國總統川普再度對歐洲祭出關稅，導致市場擔憂 G20 所達成之貿易協商為短線之操作，加上美元指數於昨日再度走強，顯示美國降息次數恐將不如市場預期，在貿易談判擔憂及降息次數下滑影響下，帶動台股今日小幅下跌 0.2%。

《國際金融市場焦點分析》

美中重啟貿易協商，惟美國總統川普再度對歐洲祭出關稅，導致市場擔憂 G20 所達成之暫時性協議為短線之操作，加上美國總統川普表示，貿易協議必需讓美國取得多一點利益，此舉恐讓中美貿易談判難度再度大增，此外，ISM 製造業指數為 51.7 雖較 5 月再度下滑，不過優於市場預期，推升美元指數走強，在貿易協議仍難達成，及美元指數走強影響下，推動 A50 指數下跌近 1%。

《國際商品市場焦點分析》

在俄羅斯總統普丁與沙國王儲薩勒曼就延長減產協議達成共識後，OPEC 成員國最終同意延長目前減產協議至明年 3 月，同時川習會後，川普宣布將暫停對剩餘中國輸美產品加徵關稅，美中雙方也將重啟貿易談判，另外川普也同意讓美企在不影響國家安全上對華為銷售設備，油價在週一早盤隨股市跳空大漲，不過市場依舊擔憂全球經濟成長趨緩將衝擊需求，使得油價收盤回吐盤中大部分漲幅。

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