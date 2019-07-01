新聞
0

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月01日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                22408         0    00637L 元大滬深300正2        -21133         0  
2330   台積電                  9663     -4713    03611C FBVIX元大92牛06        -7639         0  
00632R 元大台灣50反1           3292         0    01001T 土銀富邦R1             -7639         0  
2882   國泰金                  3133      7133    01002T 土銀國泰R1             -7639         0  
3481   群創                    2487    -76735    01003T 兆豐新光R1             -7639         0  
3037   欣興                    2338      1649    01004T 土銀富邦R2             -7639         0  
1101   台泥                    2275     11568    01007T 兆豐國泰R2             -7639         0  
00830  國泰費城半導體          2273      6606    01010T 京城樂富R1             -7639         0  
2603   長榮                    1695      2367    2888   新光金                 -6139     27850  
2303   聯電                    1568     24555    1303   南亞                   -5725    -36895  
6176   瑞儀                    1549      -373    020000 富邦特選蘋果N          -5629         0  
2449   京元電子                1324     -2237    00633L 富邦上証正2            -5275         0  
2439   美律                    1177      1367    2409   友達                   -4500    -32457  
2823   中壽                    1081      8586    0056   元大高股息             -3961      6898  
2371   大同                    1072     -7551    0050   元大台灣50             -3106     17860  
2201   裕隆                    1009     -1415    3049   和鑫                   -2735     -5907  
00670L 富邦NASDAQ正2            790         0    2884   玉山金                 -2338    -27572  
8039   台虹                     762       475    2618   長榮航                 -1990    -20566  
2903   遠百                     758     11650    2834   臺企銀                 -1846    -14157  
3017   奇鋐                     702     -2659    006205 富邦上証               -1463         0  
2890   永豐金                   697     16899    00707R 元大S&P日圓反1         -1418         0  
00634R 富邦上証反1              673         0    2891   中信金                 -1385     -3035  
2356   英業達                   672      3069    00739  元大MSCI A股           -1382     -7224  
2368   金像電                   620       112    00655L 國泰中國A50正2         -1354         0  
00708L 元大S&P黃金正2           617         0    1314   中石化                 -1347     -7137  
2376   技嘉                     580      2867    00639  富邦深100              -1325     -1612  
00673R 元大S&P原油反1           562         0    2408   南亞科                 -1269     -3700  
00717  富邦美國特別股           556      2445    2454   聯發科                 -1243     -2456  
2383   台光電                   524     -3113    2504   國產                   -1213     -3565  
1218   泰山                     466       131    2880   華南金                 -1203    -13605  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞