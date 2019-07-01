◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月01日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 22408 0 00637L 元大滬深300正2 -21133 0 2330 台積電 9663 -4713 03611C FBVIX元大92牛06 -7639 0 00632R 元大台灣50反1 3292 0 01001T 土銀富邦R1 -7639 0 2882 國泰金 3133 7133 01002T 土銀國泰R1 -7639 0 3481 群創 2487 -76735 01003T 兆豐新光R1 -7639 0 3037 欣興 2338 1649 01004T 土銀富邦R2 -7639 0 1101 台泥 2275 11568 01007T 兆豐國泰R2 -7639 0 00830 國泰費城半導體 2273 6606 01010T 京城樂富R1 -7639 0 2603 長榮 1695 2367 2888 新光金 -6139 27850 2303 聯電 1568 24555 1303 南亞 -5725 -36895 6176 瑞儀 1549 -373 020000 富邦特選蘋果N -5629 0 2449 京元電子 1324 -2237 00633L 富邦上証正2 -5275 0 2439 美律 1177 1367 2409 友達 -4500 -32457 2823 中壽 1081 8586 0056 元大高股息 -3961 6898 2371 大同 1072 -7551 0050 元大台灣50 -3106 17860 2201 裕隆 1009 -1415 3049 和鑫 -2735 -5907 00670L 富邦NASDAQ正2 790 0 2884 玉山金 -2338 -27572 8039 台虹 762 475 2618 長榮航 -1990 -20566 2903 遠百 758 11650 2834 臺企銀 -1846 -14157 3017 奇鋐 702 -2659 006205 富邦上証 -1463 0 2890 永豐金 697 16899 00707R 元大S&P日圓反1 -1418 0 00634R 富邦上証反1 673 0 2891 中信金 -1385 -3035 2356 英業達 672 3069 00739 元大MSCI A股 -1382 -7224 2368 金像電 620 112 00655L 國泰中國A50正2 -1354 0 00708L 元大S&P黃金正2 617 0 1314 中石化 -1347 -7137 2376 技嘉 580 2867 00639 富邦深100 -1325 -1612 00673R 元大S&P原油反1 562 0 2408 南亞科 -1269 -3700 00717 富邦美國特別股 556 2445 2454 聯發科 -1243 -2456 2383 台光電 524 -3113 2504 國產 -1213 -3565 1218 泰山 466 131 2880 華南金 -1203 -13605 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股