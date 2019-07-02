【馮冠華專欄】港股今天可望上攻29000點

7 月 2 日推介 - 中興（763）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五反覆偏軟，指數以全日高位 28633 點開出後，最多曾下跌 204 點，低見 28417 點。尾市跌幅有所收窄，最終報收 28542 點，下跌 79 點。成交金額只有 718 億。港股通南下總成交額約 82 億，流向仍是淨流入，金額約 16 億。滬深股通北上關閉。藍籌 13 升 37 跌。板塊方面，內航及黃金股較強。



做空方面，佔大市成交大幅減少至 11.6%，為近日的新低。牛熊證街貨最新比例為 55:45，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例是 44:56，重貨區方面，熊證在 28600-28649，牛證在 28250-28299。恆指期貨夜市收報 28487 點，下跌 18 點，低水 56 點。港股 ADR 上升 207 點，相等於恆指 28749 點。

簡評：昨天 A 股、人民幣以及環球股市的上升，應該確認了市場歡迎上週六習川會的結果。另外，川普和金正恩的會面，或許也為市場加了一分動力。由於這些都可視為 game changers ，上週五乏善足陳的港股表現，也不容多加評論。



川普強調之前所以放生中興（763）是賣人情給習近平；又說將來談判注重質素而不重時間，筆者的感覺是他為自己建下台楷而巳。至於華為方面，庫德洛強調，川普並非「全面特赦」華為，又指華為仍在美國的「黑名單」內，現在美企可賣給華為的，也將是一些全球均有供應的產品。川普這一步，筆者認為是美企的壓力所致。筆者曾寫過，並在上週的研討會強調，在貿戰上，時間已不是川普的朋友，從收買選票的角度看，這週未發生的種種也顯得容易理解。

雖然六月的官方及財新 PMI 數據均不理想，但相信市場不會太擔心，貿戰影響下的數據容易得到諒解也。筆者在上週的研討會中指出，五月貿戰的重災區，主要是手機設備、澳門賭股及出口股。今天這些板塊應會大裂口爆升。舜宇（2382）、中芯（981）、丘鈦（1478）、中興等是一綫可關注的。聯想（992）、瑞聲（2018）、中通服（552）、華虹（1347）及鐵塔（788），個人覺得在今次的消息應是第二梯隊。



澳門博彩方面，六月的博彩數據不俗，可為板塊助燃，提供參考的是銀河娛樂（27）及澳博（880）。出口股可注意萬州（288）、創科（669）等。其他可注意的板塊，包括石油相關（油組勢延長減產期）、中資券商及內險股（A 股強勢）以及內航及內房（人民幣）。

至於昨天香港的示威遊行，以及立法會大樓遭惡意破壞，因最終亦未有發生太不愉快事件，對今天的股市影響應暫時不會太大。

2）習近平與川普上週六會談歷時 80 分鐘，雙方同意重啟自 5 月中斷的中美經貿磋商。川普稱會晤「極好」，美方將不再對中國出口產品加徵新關稅，中方將購買更多美國農產品；會談中亦提到華為，稱華為問題極復雜，他得將問題留在美中貿易談判的最後處理，不過他已允許美國公司向華為出售零部件。習近平則強調磋商應在平等、互相尊重原則下進行。雙方並就台灣、朝鮮半島問題闡述立場，會後各自發表聲明。（明報）

3）國家統計局週日公佈，6 月份中國官方製造業採購經理指數 (PMI) 維持在 49.4，低於市場預測的 49.5，繼續低於盛衰分界線之下。包括服務業和建築業在內的非製造業 PMI 從 5 月份的 54.3 降至 54.2，但就業市場的惡化更令人擔憂：製造業 PMI 的從業人員分類指數進一步下滑至 2009 年以來的最低水平，而非製造業 PMI 的從業人員分類指數則下降至 2016 年初以來的最低水平。另外，昨天公佈的財新 6 月份中國製造業採購經理指數 (PMI) 亦跌落盛衰分界線之下，由 5 月的 50.2 跌至 49.4，差過預期的 50.1。（蘋果日報）

4）美股上週五及週一市況總結：美股三大指數上週五上升，當中道指上升 73 點或 0.28%，標指和納指則分別上升 0.58% 及 0.48%。週一三大指數繼續上升，當中道指上升 117 點或 0.44%，標指和納指則分別上升 0.77% 及 1.06%。十年期債息最新報 2.033%，美滙指數最新在 96.84，紐約期油最新報 59.06 美元。

5）個股訊息：國家新聞出版廣電總局上週五發放共 22 款國產遊戲版號，金山（3888）和騰訊（700）旗下的電腦遊戲《劍網 3》上榜，此外完美世界的《神鵰俠侶 2》、網易的《量子特工》兩款移動遊戲亦獲准商業化。《劍網 3》是由金山和騰訊旗下的西山居開發，手游版《劍網 3：指尖江湖》於 2017 年已獲發版號，並於 6 月 12 日正式上綫。（經濟日報）

蒙牛（2319）公布，擬出售乳製品生產商「石家莊君樂寶乳業」51% 股權，總代價 40.1 億元（人民幣，下同），以現金支付。蒙牛表示，君樂寶於上月 21 日宣派支付特別股息，公司獲發 5.68 億元，因此出售事項連同應收款項總計 45.8 億元。蒙牛預期，完成出售後公司可錄稅前收益 34.3 億元，擬利用所得資金用於一般營運資金和未來投資機會。蒙牛指出，買方為獨立第三方的鵬海基金及君乾管理，蒙牛原持有目標公司 51%，其餘股權由另外兩名第三方持股。（經濟日報）

澳門博監局公布，6 月份博彩毛收入達 238 億元（澳門元，下同），按年上升 5.9%，為今年上半年最大升幅。今年上半年累計博彩毛收入，則為 1495 億元，按年跌 0.5%。（經濟日報）

6）新股訊息：中港眼鏡製造商恒發光學（1134）招股，每股招股價介乎 1 元至 1.2 元，一手 4000 股，7 月 8 日中午截止認購，股份預期 7 月 16 日上市。

康特隆 (1912) 招股，每股招股價介乎 0.63 元至 0.68 元，每手 5000 股，7 月 9 日截止認購，股份預期 7 月 16 日上市。

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