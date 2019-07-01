【安聯投信】債市小幅上漲 高收益債吸金力增強

上周市場靜候 G20 會後川習會面，因對會談成果預期多傾向正面，近期被視為避險熱門標的全球政府債券漲幅稍微降溫，單周上漲 0.18%；從資金流向角度觀察，主要債市上周資金皆為淨流入，其中，投資級債資金流入稍稍降溫，高收益債及新興市場債則是擴大吸金，分別迎來 23.5 億及 20.4 億美元的資金流入。

安聯投信指出，上周市場延續之前對於川習會面偏向正面的期待心態，貿易協商氣氛樂觀，但因觀望心態仍在，美國 10 年期公債殖利率單周仍下探 4 個基本點，收在 2.01%；在高收益債的部分，全球高收益債指數上周小漲 0.12%，利差擴大 5 點，然而值得關注的是，美國高收益債單周新發債連續第 5 周增加，截至 6 月 27 日止當周新發債 118 億美元，為一年半以來新高，主要應是企業評估今年降息機率升高，景氣有機會在政策刺激下持續成長，及借貸成本降低等力道支撐之故。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，雖然之前於聯邦公開市場委員會議中偏向鴿派的談話使得市場對於預期降息的可能性大增，聯準會（Fed）主席鮑威爾於上周重申其對美國經濟展望仍然看好，雖然通膨率成長速度轉趨和緩，但對其仍有信心，並表示不會因短期政治壓力或個別數據輕易改變貨幣政策，相關談話顯示：雖有短期政經震盪，但美國經濟基本面仍穩固，美國概念資產於全球市場中仍是相對穩健的投資標的。

自 5 月初新一波貿易戰起，具避險特性的資產（如公債及投資級債）在經歷了連續數周的強力吸金後，資金流入於上周略為放緩，反而是高收益債流入資金於上周成長了約 78%，創下 2 個月以來新高，資金動能強勁，顯見市場在避險性債券殖利率逐漸下降的情勢下，部分開始轉向高收益債尋找更佳的息收，風險偏好改變。

但在挑選風險性資產如高收益債時，謝佳伶建議可藉由鎖定短年期及較高評等（B、BB 以上）的債種，控制可能由市場利率及違約帶來的潛在風險，便可在把握更佳的收益機會的同時，仍為資產強化守護的效果。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，新興市場債上周持續吸金，顯示雖有美中貿易戰陰影壟罩，新興市場的潛力仍持續受到投資人的青睞，而在新興市場中，由中國、印度領軍的亞洲國家在今年初以來政府持續的政策支持及寬鬆的貨幣調性刺激下，未來經濟發展動能仍十分可期，加上新興亞洲國家債券與已開發成熟國家相比，此時評價面更顯合理，是投資人可進場布局的優選標的。

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安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR3，適合欲參與資產具長期增長潛力及固定收益需求的穩健型投資人。

安聯動力亞洲高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR4，適合正在尋求較高回報債券基金並願意承受投資於新興市場債券的較高風險的投資者。