【中信投信】印尼上周吸金6.9億美元 台韓連兩周獲資金青睞

美國總統川普與中國國家主席習近平上週六 (6/29) 在日本大阪會面後，演出世紀大和解：川普表示，針對尚在討論中的中國商品，暫停加徵新一輪關稅，同時允許美國企業銷售商品給華為。而中國則會加大採購美國產品的力度。根據彭博統計上周外資資金流向，除了菲律賓遭小幅賣出之外，其他新興亞洲股市均獲得外資青睞。台股連續兩周獲得資金淨流入，上周吸金 4.2 億美元。吸金王寶座則由印尼拿下，上周吸金 6.9 億美元。

中美雙方上周末於大阪舉行的 G20 上會晤，川普宣布暫停對剩餘中國商品加徵新一輪關稅，但也不會取消現有商品的關稅。最大的亮點還是在不影響國安的前提下，允許美國企業銷售商品給華為。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中美雙方會面並且針對華為部分解禁之後，市場原本對於下半年訂單衰退的疑慮，應可消退。且觀察今日盤勢，可發現受到中美雙方貿易協談順利的影響，出現大漲行情，電子股的表現也特別亮眼。顯見貿易疑慮若消退，市場回到基本面表現，下半年仍可期待。

展望下半年，周俊宏表示，接下來仍以個股表現為主。選股方向上，以 5G、食品、自行車與生技為主軸，再依近月營收年成長率與第三季展望佳者，擇優佈局。觀察指標上，他表示，除了持續留意中美貿易談判進展之外，外資資金動向、FOMC 的利率調整，亦將對市場有諸多影響。後續仍將觀察貿易戰發展、國際資金走向、企業獲利表現與全球總經情勢。

針對亞洲其他股市，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，儘管中美貿易和談出現曙光，然其他亞太國家也可能受到貿易戰影響，因此多留意相對不受到影響的 REITs、工業與消費等類股。他進一步說明，澳洲央行降息一碼，前述類股可望同步受惠。此外，也看好東協國家的經濟成長率，加上政府持續推出基建與減稅措施刺激經濟，未來將提升東協國家持股比重。

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