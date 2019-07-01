【國泰投信】國泰泰享退2029／2039／2049目標日期組合基金

只要想好退休日期 退休金的準備也可以很簡單！

台灣進入老年化社會，以及年金改革議題發酵，民眾愈來愈有規劃退休金的意識，但可能大多數的人並未開始著手準備，或者開始存錢卻無系統性的退休金規劃，國泰投信呼籲，人人都該認真思考退休後的人生怎麼過，絕對不是等到退休那天才開始盤算！國泰投信推出「國泰泰享退系列 2029/2039/2049 目標日期組合基金」，是最適合做為退休規劃的投資工具，投資人只要想好退休時間，選擇接近預計退休年份的基金，就可以享有專業經理人管理的精選投資組合及動態資產配置，只需等著退休日期到來即可，準備退休金就是這麼簡單！

「所得替代率不足，是大多數民眾要面對的退休風險。」國泰投信基金經理人廖維苡表示，根據金管會資料顯示，一般上班族若依目前現有的勞保及勞退新制退休金加總後，其所得替代率不到 3 成，遠低於世界銀行所建議，退休所得替代率最好能提升到 7 成以上。因此，退休後想過得舒適精彩，除了現有的勞保及勞退基金外，建議民眾仍須有其他的理財規劃。此外，壽命愈來愈長，以及隨年紀漸大而增加的醫療支出，都是要面臨的退休風險，退休金準備絕對是每一個人都要面對的重要議題。

目標日期基金在美國是最熱門且行之有年的退休規畫產品，是適合各年齡層作為退休準備的投資工具。「主要原因是簡單！」國泰泰享退系列基金經理人林庭妤指出，許多民眾不知道如何著手開始準備退休金，一個簡單的投資工具，有助於民眾快速了解並開始進行，目標日期基金的名稱就是到期的日期，投資人只要決定自己預計退休的年份，選擇相對應的產品即可，例如 10 年後退休選 2029 目標日期組合基金，以此類推。

此外，退休規劃可能是十年以上的長期投資，隨著年紀增加應該要調整資產配置，但一般民眾可能沒有時間或不清楚應如何調整，而目標日期組合基金，是由基金經理人在年限存續期間，依據「生命週期資產配置（Glide Path）」策略，調整投資組合的資產配置，考量的內容包括人生不同階段的風險承受度、景氣循環變化及市場趨勢進行動態調整，涵蓋經濟面、行為面及風險面等因子，依時間序列逐步調整最合理之資產配置比例，至於買目標日期基金的投資人，不需要時時關心市場情況，擔心川普何時又說了什麼話，輕輕鬆鬆等退休就可以了！

目標日期組合基金的彈性買回機制，也提供退休規劃更多的財富自由。「類年金」機制提供多元彈性的買回機制，投資人可於目標日期後，選擇一次買回、部分買回或按月買回，資金運用方式相對有彈性，也能夠在國民年金或勞保之外，打造專屬於自己的月退金。

國泰泰享退系列 2029/2039/2049 目標日期組合基金絕對是幸福退休首選，更提供了單筆投資及定期定額兩種投資的方式，投資人要做的是決定退休年限，現在開始提撥固定金額進行長期投資，就是這麼簡單。

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