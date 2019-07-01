年薪200萬 收支卻失衡 高薪族不理財 帳戶像破水桶

擔任特效化妝師的程薇穎，年收入雖高，卻因影視產業波動大，收入不穩定，加上支出爆表，使得帳戶資金水位不斷地下滑，她該如何理財才能找回收支平衡？

撰文：李亞珊 攝影：張家禎

曾獲 2010 年 IMATS（國際特殊化妝大賽）特效化妝組首位華人冠軍的程薇穎，一邊回想大學時參加電影社的初衷，一邊娓娓向我們道出，因為她非常喜愛觀賞電影，也好奇特殊角色的幕後創造過程，例如科幻驚悚的國片《詭絲》內令人頭皮發麻的恐怖妝容、榮獲國際多項大獎《羊男的迷宮》裡眼球長在手心上的怪物，燃起她對特效化妝的興趣，更許下要出國進修、圓夢的願望。

程薇穎說，父母很支持她做自己想做的事，也竭盡所能不讓她在追夢時有後顧之憂，在國外求學的花費幾乎都由父母供給。出國前，她就知道學習特效化妝所費不貲，因此很珍惜父母給予的每一分錢。

支出大幅攀升

卻因沒記帳不知流向

其實，程薇穎從小就有存錢習慣，憑著兒時存下的壓歲錢，還有高中時的打工收入，在就讀大學期間便存到了 100 萬元。

「只要把錢存起來，看到帳戶裡有存款時就很有安全感。」程薇穎笑說，小時候一拿到壓歲錢時，就會存進父母為她開設的戶頭裡，即使家庭環境讓她與哥哥、妹妹沒有生活上的憂慮，讀高中時，她仍利用課餘時間打工，當成是另一種體驗生活的方式，一邊摸索著自己的未來，到大學時終於存到人生的第一桶金。

為了妥善運用每分錢，到加拿大念書後，程薇穎將父母給予的生活費分配用在化妝材料費、房租等固定開銷上，此外，為了省錢，她也開始學習自己下廚做菜，若遇到朋友邀約，行程開銷太大，她會拒絕或者改至較便宜的聚會地點。

雖然生活上盡量簡約，但為了提升自己的能力，她會將每個月省吃儉用存下來的錢用來報名參加各種比賽。在她的努力堅持下，終於在 2010 年奪得 IMATS 特效化妝組冠軍。

2011 年時，程薇穎加入馮德倫執導的電影《太極》幕後團隊，開始跟隨劇組在北京拍攝，「雖然在沙漠工作很辛苦，但也留下許多特別的回憶，殺青後領到第一筆 2 萬元人民幣收入時，那種感覺真的很難以形容。」

程薇穎說，很開心能將特效化妝的技巧運用在工作上，當時她把理想排在第一順位，賺錢則是其次，但恰好特效化妝產業開始在亞洲興起，尤其中國市場接案機會更多。年薪至少 2 百萬元的她，為了犒賞自己，除了會帶兒子一起出國旅遊，也開始重視物質生活，每個月光是她個人的生活開銷就高達 10 萬元，但因為沒有記帳的習慣，常常不知道錢花到哪裡去了。

來源：《Money 錢》 2019 年 7 月

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