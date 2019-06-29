〈暑假消費指南〉銀行搶商機祭海外消費高回饋 三招挑選信用卡聰明花錢

暑假是海外旅遊旺季，為搶攻這年度旅遊商機，銀行的海外促刷優惠也相繼出籠，主打高趴數現金回饋率向消費者招手，但專家提醒，出國旅遊挑選信用卡除了比較回饋率，還要留意適用通路與回饋金使用期限，才不會發生與預期有落差而失望。

銀行主管表示，海外或外幣消費通常有 1.5% 現金回饋，想要賺取現金回饋，在挑選信用卡時現金回饋率一定得高於 1.5% 才能折抵手續費後再淨賺回饋率。

其次，部分信用卡雖然祭出高趴數回率看似誘人，但限制門檻也不少，包括適用市場通路，或是回饋金只能用來折抵次期刷卡金額，且有折抵期限，只要長期未再動用卡片，累積的刷卡回饋金可能就此歸零，讓回饋變成看的到卻吃不到的優惠。

每年暑假前夕各銀行為爭搶刷卡商機，幾乎都會針對外幣刷卡祭出優惠，部分銀行更鎖定國人熱愛的日韓旅遊加碼回饋，吸引持卡人青睞，包括台北富邦、兆豐、第一銀行與上海商銀等銀行今年都有相關方案出爐。

第一銀行日前宣布，即日起到 9 月 30 日止，針對指定卡別外幣消費滿 1 萬元提供 2% 刷卡回饋金，7 月起持 JCB 卡別在日韓特約商店消費，還可享有 1.5% 加碼回饋，等於暑假期間持卡外幣消費最高可享 3.5% 現金回饋。

第一銀行信用卡處處長陳明美表示，刷卡外幣消費除了既有的現金回饋，還可再抽新光三越百貨禮券，自助行旅客持卡在 Agoda 訂房可享最高 8% 回饋、iVideo Wifi 機吃到飽每日最低 58 元的旅遊配套，選擇跟團旅遊則可享有指定旅行社的刷卡與分期滿額禮優惠。

兆豐銀行則瞄準南向市場，針對菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡等新南向 18 國提供 2.88% 刷卡金回饋，提供，活動期間刷「Mega One 一卡通聯名卡」年底前到新南向 18 國消費，可享 2.88% 現金回饋，扣掉 1.5% 手續費，還能再賺 1.38% 刷卡金回饋。

上海商銀新推出的「簡單卡」鎖定國人喜愛的日、韓旅遊地，提供外幣消費可享 3% 現金回饋，其中日本地區除了 3% 回饋無上限外，指定店家消費再加碼給予 2% 回饋，回饋率最高可達 5% 且沒有回饋率天花板限制。