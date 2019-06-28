〈上銀股東會〉卓永財：工具機業Q3表現 觀望二大因素

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (28) 日召開股東會，上銀集團總執行長暨名譽董事長卓永財認為，工具機產業第 3 季表現，仍須觀望 G20 川習會發展、企業赴越南投資速度等二大因素，若川習會協商有好的結果，第 3 季產業可能就會開始回溫，而若企業赴越南投資速度夠快，第 3 季就可望啟動對自動化設備的拉貨動能。

展望後市，卓永財指出，單從工具機產業來看，第 3 季表現不如第 2 季，客戶端需求雖已開始回溫，但有些需求仍疲弱，第 3 季上銀表現，仍須觀望 G20 川習會發展、企業赴越南投資速度等二大因素。

卓永財表示，雖說工具機產業第 3 季表現較差，但若川習會協商有好的結果，產業可能就會開始回溫，表現不見得不如第 2 季，整體仍有變數存在，且上銀除做工具機外，也有半導體設備、印刷電路、汽車與電池設備等市場，營運將比只做工具機的廠商好。

至於海外投資帶動的需求，卓永財說，目前越南、泰國與印尼等三大熱門投資市場，以越南最熱，且企業赴當地設廠已成必然趨勢，連韓廠也紛紛投資，若企業投資速度夠快，第 3 季就可望啟動對自動化設備的拉貨動能。

此外，卓永財也說，目前已可明顯預見，明年中國包括汽車、半導體、電池產業的設備需求，將相當強勁。