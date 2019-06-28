〈G20峰會〉本週末G20高峰會結果將影響油價和原油供應

鉅亨網編譯陳宜伶 2019年6月28號17點30分

石油輸出國組織 (OPEC)將在下週舉行會議，能源市場高度關注本週 G20 峰會發展，尤其是明 (29) 日登場的川習會，其結果，勢必對原油需求造成顯著影響。

美中貿易戰已使歐洲、亞洲市場的原油需求趨緩；不過，美國和伊朗之間的緊張情勢，為油價提供了些許支撐。

IHS Markit 副主席 Daniel Yergin 表示：「目前市場最關鍵的變動因素就是 G20，數據顯示，今年全球原油需求增幅落在每日 110 萬桶，美國原油產量增幅則為每天 150 萬桶。」

美伊地緣政治衝突

除了 G20 外，OPEC 會議減產決定也將取決於俄國和 OPEC 夥伴國，特別是沙烏地阿拉伯國家之間的關係，以及伊朗和其他 OPEC 夥伴國之間緊張的政治情勢。

伊朗目前遭美國制裁，而伊朗在 10 多天前警告，威脅要突破對濃縮鈾計畫所受的限制，表示強國若不出手干預美國對德黑蘭當局的限制，將不再遵守 2015 年簽下的核能協議。

日前伊朗被美國指控攻擊沙國兩艘油輪，上週川普才宣布放棄對伊朗進行的報復性制裁。能源基金公司 Again Capital 合伙人 John Kilduff 表示：「沙國和伊朗部長之間的敵意是顯而易見的」

OPEC 減產協議

同時 OPEC 與俄羅斯的減產協議將繼續，市場預期俄羅斯將與石油輸出國繼續達成每日檢產 120 萬桶的協議，分析師大多預期下半年油價將高於目前水平，布蘭特原油預計可超過每桶 70 美元，而 WTI 期油上看美桶 65 美元。

布蘭特原油期貨近一年來價格走勢 (圖片: CNBC)

據路透社報導，伊拉克石油部長 Thamer Ghadhban 表示，OPEC 在 7 月 1 日召開的會議，有望以當前水平繼續延長減產協議。

今年上半年減產協議執行以來，某些程度上緩解了原油供應過量的負擔，但以總體來說並沒有達到預期減產效益。

對於是否要進一步減產，目前成員國之間還並沒有共識，必須端倪這週末 G20 會議結果。

美國原油生產商持續增加產量，目前美國每日生產約 1230 萬桶石油，最近出口了約 350 萬桶石油。

本週末 G20 上，能源市場也關注著俄羅斯總統普亭將與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德 (Mohammed bin Salman) 會晤，將針對日益緊張的波斯灣情勢，和緩解美伊兩國問題的必要性。