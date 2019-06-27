【華冠投顧】台股大漲噴出，再度印證→準!

台股今日開高震盪走高，最高 10800 點，收盤漲 121 點，漲幅 1.13%，收 10773 點，成交量 1246 億元，OTC 漲 0.47，收 136.8 點，成交量 261.16 億元。

台股連跌三天，昨日跌破 10 日與季線位置，但我們昨日很明確跟大家說: 我們趁跌進場，理由也跟大家說過了: 請大家注意成交量又縮至僅 855 億元，量縮下跌，並未殺盤取量，因此，我們認為反到有點洗盤 + 誘空，類似上周二台股大漲噴出前一日，量縮至 803 億元，變盤前夕，關鍵就在明後天二天。所以，各位看到今日台股大漲噴出，一點都不意外吧，跟上次一模一樣，完全命中!

老師一直以來努力帶大家在對時間做對的事情，長期下來各位可以發現到勝率特別高，股市是一場馬拉松賽，只要秉持穩健操作，相信大家在股市裡都可以累積自己財富。對於盤勢接下來看法: 先跟大家報告，下周會有大變化，因此，請大家務必跟緊老師的腳步。

強勢股: 聯茂 (6213)，楠梓電(2316)，宏捷科(8086)，興能高(6558)，瑞昱(2379)，技嘉(2376)，建榮(5340)，亞光(3019)，康控 KY(4943)，玉晶光(3406) 等，弱勢股: 互動 (6486)，麗臺(2465)，味全(1201)，鈊象(3293)，智邦(2345) 及網龍 (3083) 等。

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