【華冠投顧】台股今日大漲+121點!G20即將登場~後勢看法內文分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、3037 欣興

台股盤勢分析:

興奮劑

受到美國科技股的激勵，台北股市早盤上漲 + 21 點開出，適逢摩台指結算；加權指數開高走高，電子、金融強力拉抬下，指數上漲 + 121 點作收，收在 10773 點，成交量 1246 億。

半導體類的大漲，讓已經到達『臨界點』的投資信心，突然又點起多頭火種。今天外資大買 + 144 億，帶動指數再度挑戰 10800 點大關；但是加權指數用消息面利多的方式大漲，武傑形容… 只是短期的『興奮劑』，用多了對身體不好!! 從盤中的籌碼流向來看，黑手賣壓一樣並沒有因為科技股的利多而改變；所以連續的利多，反而讓黑手可以更輕鬆『獲利下車』。因此，對於後勢的看法… 雖然利多加持下，短線可望維持在季線震盪；但是最終該來的、還是要來，投資朋友小心追價風險。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2399 映泰、2903 遠百、6213 聯茂、8086 宏捷科、6558 興能高、6533 晶心科可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6486 互動、1201 味全、3293 鈊象、3356 奇偶、1809 中釉、1707 葡萄王… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。