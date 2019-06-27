【華冠投顧】鴻海，支撐區如預期撐住，後市仍具過高之機。

週三，川普再度抨擊目前的貨幣市況，對於日前 Fed 未降息感到失望；對於歐盟等國刻意壓抑該國貨幣以提升競爭力，這使得美國一直處於不平等地位表示不滿。且川普還說，我想應該找『德拉吉』來擔任 Fed 主席較妥！他是一個有話直說的人，會說這些玩笑話，一點都不會令人感到意外。但未來美國的貨幣政策將趨向於寬鬆與美元將續走弱，這機率倒是相當的高。

昨日，美國財政部長努欽表示，中美之間的貿易協議已完成九成，近日將可望有個最終的結局。對於此次川習的會面，我有信心將會有所進展。

目前全市場矚目的焦點，就放在明天 06/28 於日本大阪舉行的 G20 峰會上，而其中的『川習會』才是聚焦所在，會面時間點可能會是在 06/29。川普就雙邊貿易關係，將與習近平再度進行會談。而習近平日前也表示，此行希望針對中、美貿易關係的爭議點交換意見。

在『川習會』的前夕，大盤今日如預期的，在回測至支撐區之後，隨之走升。

依據 06/24 之述『後市可觀注下方 10690-10590 支撐區之力道如何？依據型態觀之，再次過前高 10840 之機率仍高。』

此波最低來到 10645，果真進入該區間之後隨之上揚，今日，最高來到 10800，距離前高 10840 已近在咫尺。後市仍依據上述，為參考依據。

我們持續關注的 2327 國巨，近日持續於彈升波的高位區徘徊；依據型態研判，上方仍具寬廣空間。另外，2317 鴻海，今日再度的彈升，依據型態來看，上方空間仍寬。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師