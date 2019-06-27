【日盛投顧】重返季線支撐，守穩將挑戰波段高點

◆盤勢分析

1. 週四台股開高走揚，中美貿易傳出樂觀訊息，使市場氣氛好轉，但結果尚需等待中美會面之後，最終指數上漲 121.35 點，漲幅 1.14%，收在 10,773.90 點，成交金額為 1247.13 億元。三大法人合計買超 164.86 億元，外資買超 144.04 億元、投信買超 8.36 億元、自營商買超 12.46 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：量價齊揚，後勢若能維持，將有利多方表現。

（2）、均線：支撐為月線（約 10596 點）附近，壓力為 6/21 高點約 10850 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，呈現收斂，6 日 RSI 值（64）高於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.46%，收在 136.80 點，相對加權指數漲幅落後。支撐為 10 日均線（約 136 點），壓力為季線（約 137 點），KD 指標開口向下，呈現收斂，6 日 RSI 值（65）高於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：由於市場觀望 G20 會面後，中美貿易的走向，因此留意量能，回檔是否量縮或上攻成交量持續擴大，台股選股方向可留意半導體、光學元件、PCB、金融、5G、散熱模組、高殖利率等。

電子股強彈 金融指數創高



1. 半導體：受美國晶片股大漲激勵，權王 2330 台積電領軍上攻，指標股 IC 設計 2454 聯發科、3034 聯詠、6533 晶心科、2379 瑞昱、IC 封測 6510 精測、3711 日月光投控、2449 京元電等股價強勢。

2. 光學元件：3406 玉晶光釋出蘋果新機將拉貨，呼應先前股王 3008 大立光表示 3Q 仍有拉貨潮，帶動整體族群強勢表現，其他相關個股如 3019 亞光、4976 佳凌、3362 先進光、6209 今國光等。

3.PCB：受惠 5G 商轉商機，需求增加，相關個股如 6213 聯茂、6274 台燿、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2383 台光電等股價表現出色。ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠。

4. 區塊鏈：受惠於 FB 推出新的加密貨幣（Libra），比特幣持續創高，相關個股如 2376 技嘉、2377 微星、6150 撼訊、3443 創意、2399 映泰、3661 世芯 - KY 等將受惠此題材，股價輪漲。

5. 砷化鎵：5G 時代將至，PA 用量也將增加，相關個股如 8086 宏捷科、3105 穩懋、2455 全新等可長線關注。

6. 遠東集團：相關個股如 2903 遠百、1102 亞泥、1402 遠東新、2606 裕民等股價創近期波段高點。

7. 金融：金融指數再創新高，資金轉往補漲個股，如 2881 富邦金、2888 新光金、2823 中壽、2882 國泰金等。其他指標股如 5876 上海商銀、2891 中信金、2890 永豐金、2886 兆豐金等。