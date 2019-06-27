〈樂天攻純網銀〉純網銀生態圈有3模式 看好電商最容易成功

國票金 (2889-TW) 與日本樂天攜手搶攻純網銀門票，樂天國際商業銀行籌備處預定總經理、也是資安專家的佐伯和彥表示，純網銀生態圈有三種模式，其中，以電商做純網銀生態圈發展最快，因為電商是買賣，可以產生金流，黏著度最高的，較容易成功；生態圈就是樂天想要引進台灣的日本經驗之一。

佐伯和彥於會中表示，純網銀和傳統銀行最大的差異是「資料量」，從手機接收到的資料量，遠多於傳統銀行，同時，因應全球將進入 5G 世界，純網銀的資安保全系統必須全面升級，所有防範措施必須做更加扎實，員工要更加提高警覺，才能防止詐騙集團得逞或是駭客病毒攻擊。借鏡日本樂天銀行 5G 運用經驗，未來將積極提高對客戶的服務效率，並強化保護客戶資安。

佐伯和彥進一步表示，純網銀生態圈建立有三種模式，一是透過電信公司，一是社群媒體，第三是電商。樂天網銀認為，以電商做網銀生態圈發展最快，因社群媒體是社交，電信主打通訊，電商則是買賣，能產生金流，是三者黏著度最高，較容易成功。

談到樂天生態圈，樂天信用卡生態專家石井英治表示，樂天在全球 30 多國家和地區，生態圈涵蓋了 10 大產業，從電商、信用卡與支付、銀行、證券、保險、運動與文化、通訊、數位內容、生活休閒，到廣告媒體，共推出了 70 幾種服務，全球用戶超過 13 億人，以品牌經營、會員經營和數據三大策略打造出了一個龐大的樂天生態系，光是 2017 年全球總交易金額就超過了 12 兆日圓。

佐伯和彥表示，樂天市場早在 2008 年就已經進入臺灣，樂天信用卡則是 2014 年在臺上路，另外如樂天電子書 Kobo 與樂天旅遊都已經來臺，生態圈就是樂天想要引進臺灣的日本經驗之一，未來若順利取得純網銀執照，將逐步擴大臺灣樂天生態圈，以實現一站式的普惠金融服務。