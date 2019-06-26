【永豐期貨】台指選擇權盤後－Fed主席潑降息冷水 股市觀望偏弱 台股失守季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 34 點至 10505 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 147.55 點，電子期逆價差縮至 - 5.58 點，金融期逆價差縮至 - 24.79 點。現貨部分，三大法人買超 2.25 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2237 口至 7778 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5100 口至 44283 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2013 口至 5157 口。

週二 Fed 主席的談話中表示不應該對短期的單一數據或事件過度恐慌，並強調不應該受到政治壓力而改變貨幣政策，對樂觀的降息預期潑了冷水降溫，美股四大指數走軟，Nasdaq 指數跌幅高達 1.51%，拖累週三亞股普遍疲軟，所幸美股電子盤小幅翻紅股市不致過度恐慌的擴大跌幅，但是整體而言，不僅今天除權息的台化，近期的台積電、台塑化都表現不盡理想，目前都呈現貼息狀況，影響市場信心不足，今天指數逢高接近季線反壓時追價力道明顯就降溫使指數回落，終場加權指數下跌 0.51% 至 10652.55 點，全日高低點振幅不到 50 點，技術面呈現上有壓下有撐的觀望格局，市場主要仍是靜待週末的 G20 峰會，建議短線可在前波高點與月線間來回操作並嚴設停損。

選擇權分析

月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.01 降至 0.96。VIX 指數上升 0.4 至 15.06。整體選擇權籌碼面較不利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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