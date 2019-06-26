【日盛投顧】指數回補缺口，類股個股輪動

◆盤勢分析

1. 美股因 FED 降息採觀望立場及經濟數據不佳回檔，台股今日呈現跳空開低震盪，因 2330 台積電持續貼息弱勢走勢，拖累電子分類指數及大盤指數下跌，盤面以中小型作帳題材股較為活潑，終場指數下跌 54.17 點，跌幅 0.51%，收在 10,652.55 點，成交金額為 856.76 億元。三大法人合計買超 2.25 億元：外資賣超 5.86 億元、投信買超 0.51 億元、自營商買超 7.6 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量萎縮至 900 億元之下，後勢要放大至 5 日均量之上才有利多方轉強。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約 10572 點附近)，上檔壓力約為 10850 點附近。

（3）、技術指標：KD 高檔死亡交叉，提防短線回檔月線支撐。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 6/18 低點並完成填息。

3. 櫃買指數上漲 0.11%，收在 136.17 點，相對集中市場強勢。短線支撐為 134 點附近，壓力為 138 點附近。

4. 台股選股方向可留意散熱、遊戲、營建、食品、生技、水泥、運動休閒、高殖利率股等。

散熱、遊戲、營建、食品、生技、水泥、運動休閒、高殖利率股



1.IC 設計：受惠中美貿易戰轉單效應的 4968 立積沿著 5 日均線強勢上漲今日再創今年新高，6533 晶心科今日轉強創下 6 月反彈新高，相關族群後勢仍可留意 2379 瑞昱、2454 聯發科等個股。

2.PA：受惠中國 5G 加速釋照對於 PA 需求提升，8086 宏捷科帶量盤中一度觸及漲停，相關族群 2455 全新走強。

3. 運動：由於相關個股營運較不受貿易戰影響，盤面資金仍持續聚焦運動風相關族群，今日健身器材 1515 力山及 1736 喬山股價在高檔經過兩周整理後再度轉強，後勢仍可留意如電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、6670 復盛應用等。

4. 集團作帳：半年報集團作帳題材，其中以亞東集團表現最亮麗，今日 2903 遠百出現難得罕見的漲停，1102 亞泥股價創歷史新高，2845 遠東銀股價上周創近 5 年的新高。