【華冠投顧】盤後分析：棄指數 重個股

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

受到 7 月份降息可能生變的影響，台股終場下跌 54 點，收在 10652 點，成交量僅有 850 億元左右。我認為台股還是維持在量縮整理的架構沒有變，成交量不大所以乃沒有決定出短線的多空方向。

目前月均量在 1035 億元，也就是說至少要突破這個量，多空雙方才算分出勝負，最重要的關鍵應該還是週六川習二會後的美中貿易戰如何發展。

【操作策略】

上週就說過指數再漲有限，所以重點是在個股的掌握，今天味全 (1210) 和立積 (4968) 再創新高，波段漲幅都有 5 成上下。至於昨天被打到跌停的六角(2732)，晚上看了籌碼流向後發現原來是高盛在獲利調節，不過今天股價立即指數收漲 2%，成功守住十日線。推測高盛應該是到了目標價所以開始減碼，還有多少貨要出我也不清楚，建議有跟單的投資朋友可以先將半數持股獲利放口袋，其餘持股就等未來跌破上升趨線再進行停利動作即可。

散熱模組還是持續看好的族群，因為我不到能接棒的對象，包括泰碩 (3338)、雙鴻(3324)、超眾(6230) 和奇鋐 (3017) 今天收盤都還是守在 5 日線之上，非常強勢。預估該族群本月營收開始回溫，所以在 7 月初公布月報前，有拉回都還是要站在買方。

最後是股價 4 字頭的中小型電子股，去年 EPS 大約 2.6 元，今年光第一季就賺了快 1 元，法人估全年 EPS 上看 5~6 元，也就是說本益比只有 8 倍出頭。週一突破大三角收斂多方攻勢啟動，近兩日量縮價穩蓄勢補量再攻 今天會在廣播節目和網路解盤節目中公開，有興趣的投資朋友可上華冠投顧官網了解。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。