市場觀望氛圍濃 台化今除息首日下跌貼息

台化 (6505-TW) 今 (26) 日除息，每股配 6.2 元現金股利，除息參考價為 104 元，不過，由於美中貿易戰帶來的不確定性因素，使市場對其後市抱持觀望態度，今日填息行情未現，最低下挫 1.92%，來到 102 元，面臨貼息。

台化第 2 季受 ARO-3 廠事故影響，營收將呈現季減，不過，大定檢多在上半年完成，加上產品高值化效益顯現，台化預估第 3 季營收將會較第 2 季成長。

為走出紅海市場，台化近來追求產品差異化、高值化，副董事長洪福源表示，台化現正拓展複合材料應用，新投資 3 座複合材料廠，除將擴大雲林麥寮的現有產能外，嘉義新港廠明年也將投產，中國寧波廠則預計最快明年底投產，預計斥資 16 億元，總年產能規模將達 13.2 萬噸。

談及美中貿易戰，洪福源表示，台化從台灣銷往中國，再銷到美國的比例不大，不會造成直接影響。以目前的產銷和需求情況來看，其實沒有太大變化，純粹是信心面問題，美中貿易戰是市場觀望氛圍濃厚，購料轉趨保守，讓市場比較困難。

台化第 1 季合併營收 914.33 億元，季減 10%，年減 7.6%，為近 6 季低點；稅後純益 85.18 億元，季增 3.82 倍，年減 34.33％，每股純益 1.46 元。