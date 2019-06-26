[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/25 108/06/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.30270 10.29140 0.01130 0.10980 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.16030 10.14920 0.01110 0.10937 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.38940 10.37990 0.00950 0.09152 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.25050 10.24110 0.00940 0.09179 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.18210 10.16690 0.01520 0.14950 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.18800 10.17390 0.01410 0.13859 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.18800 10.17390 0.01410 0.13859 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.23220 10.21650 0.01570 0.15367 大華銀多元特別收益平衡基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.64470 10.64440 0.00030 0.00282 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.44610 10.44580 0.00030 0.00287 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.55990 10.55510 0.00480 0.04548 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.44990 10.44510 0.00480 0.04595 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.07000 23.06000 0.01000 0.04337 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.76000 24.77000 -0.01000 -0.04037 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.61480 41.52380 0.09100 0.21915 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.07580 40.16660 -0.09080 -0.22606 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.82590 9.82080 0.00510 0.05193 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.33040 10.32320 0.00720 0.06975 中國信託台灣活力基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.00070 9.97440 0.02630 0.26368 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.12120 10.12380 -0.00260 -0.02568 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.08450 9.08680 -0.00230 -0.02531 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.42620 10.41560 0.01060 0.10177 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.32120 9.31190 0.00930 0.09987 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.34950 11.37910 -0.02960 -0.26013 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.63900 9.66410 -0.02510 -0.25972 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.44290 11.42940 0.01350 0.11812 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00200 9.99010 0.01190 0.11912 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.19550 42.90470 0.29080 0.67778 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.41580 45.04600 0.36980 0.82094 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.93120 45.54480 0.38640 0.84840 中國信託智能運動基金-台幣 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03250 11.03240 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.17480 10.18000 -0.00520 -0.05108 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39630 9.40110 -0.00480 -0.05106 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.38180 10.37940 0.00240 0.02312 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.58440 9.58210 0.00230 0.02400 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.44000 11.52000 -0.08000 -0.69444 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.94380 41.48040 0.46340 1.11715 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.12650 42.52310 0.60340 1.41899 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.68110 42.21980 0.46130 1.09262 元大2001基金 59.20000 59.69000 -0.49000 -0.82091 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.43090 45.51690 -0.08600 -0.18894 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.85740 43.45180 0.40560 0.93345 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.22000 21.16000 0.06000 0.28355 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.68920 11.68670 0.00250 0.02139 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87030 10.90290 -0.03260 -0.29900 元大上證50基金 33.36000 33.82000 -0.46000 -1.36014 元大大中華TMT基金-人民幣 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118 元大大中華TMT基金-新台幣 9.38000 9.48000 -0.10000 -1.05485 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.55000 13.49000 0.06000 0.44477 元大大中華價值指數基金-美元 12.69900 12.66700 0.03200 0.25262 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.29400 17.27200 0.02200 0.12737 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.84000 10.81600 0.02400 0.22189 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.52200 10.53200 -0.01000 -0.09495 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.02000 0.02000 0.66225 元大中國平衡基金-新台幣 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.01960 47.00450 0.01510 0.03212 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.94170 10.93190 0.00980 0.08965 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97570 9.96680 0.00890 0.08930 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15750 10.18100 -0.02350 -0.23082 元大巴西指數基金 7.31600 7.33100 -0.01500 -0.20461 元大巴菲特基金 25.47000 25.63000 -0.16000 -0.62427 元大日經225基金 26.93000 27.05000 -0.12000 -0.44362 元大台商收成基金 22.16000 22.32000 -0.16000 -0.71685 元大台灣50單日反向1倍基金 11.80000 11.71000 0.09000 0.76857 元大台灣50單日正向2倍基金 38.52000 39.14000 -0.62000 -1.58406 元大台灣中型100基金 32.02000 32.20000 -0.18000 -0.55901 元大台灣加權股價指數基金 25.45600 25.61400 -0.15800 -0.61685 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821 元大台灣卓越50基金 80.90000 81.51000 -0.61000 -0.74837 元大台灣金融基金 18.20000 18.22000 -0.02000 -0.10977 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.21000 31.33000 -0.12000 -0.38302 元大台灣高股息基金 26.43000 26.61000 -0.18000 -0.67644 元大台灣電子科技基金 34.21000 34.54000 -0.33000 -0.95541 元大全球ETF成長組合基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 元大全球ETF穩健組合基金 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333 元大全球人工智慧ETF基金 22.51000 22.49000 0.02000 0.08893 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 元大全球不動產證券化基金-美元 12.44300 12.45100 -0.00800 -0.06425 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.59000 6.58000 0.01000 0.15198 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.96000 -0.02000 -0.28736 元大全球股票入息基金-美元配息 8.54700 8.55400 -0.00700 -0.08183 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 元大全球新興市場精選組合基金 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299 元大全球農業商機基金 18.10000 18.05000 0.05000 0.27701 元大印尼指數基金 9.72100 9.82500 -0.10400 -1.05852 元大印度指數基金 10.17700 10.17100 0.00600 0.05899 元大印度基金 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373 元大多多基金 16.52000 16.57000 -0.05000 -0.30175 元大多福基金 50.64000 50.83000 -0.19000 -0.37380 元大亞太成長基金 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.28340 9.27020 0.01320 0.14239 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.44470 7.43410 0.01060 0.14259 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.29900 9.26700 0.03200 0.34531 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.27800 10.29200 -0.01400 -0.13603 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21080 10.19830 0.01250 0.12257 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.38540 10.37520 0.01020 0.09831 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20880 10.19880 0.01000 0.09805 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.46240 10.46550 -0.00310 -0.02962 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.28510 10.28820 -0.00310 -0.03013 元大卓越基金 42.91000 43.17000 -0.26000 -0.60227 元大店頭基金 7.94000 8.00000 -0.06000 -0.75000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46360 10.46290 0.00070 0.00669 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84730 9.84650 0.00080 0.00812 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.88430 32.81620 0.06810 0.20752 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.27530 41.91120 0.36410 0.86874 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.97710 17.10060 -0.12350 -0.72220 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.68360 22.32880 0.35480 1.58898 元大美國政府7至10年期債券基金 42.14100 42.20950 -0.06850 -0.16229 元大高科技基金 18.40000 18.51000 -0.11000 -0.59427 元大得利貨幣市場基金 16.32410 16.32380 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03130 12.03110 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.22000 10.36000 -0.14000 -1.35135 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.22000 10.36000 -0.14000 -1.35135 元大富櫃50基金 12.18000 12.34000 -0.16000 -1.29660 元大華夏中小基金 7.34000 7.33000 0.01000 0.13643 元大新中國基金-人民幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 元大新中國基金-美元 9.18900 9.17600 0.01300 0.14167 元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 22.87000 22.97000 -0.10000 -0.43535 元大新東協平衡基金-美元 9.58500 9.59500 -0.01000 -0.10422 元大新東協平衡基金-新台幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.73290 10.74030 -0.00740 -0.06890 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.91530 9.94120 -0.02590 -0.26053 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.26150 11.30540 -0.04390 -0.38831 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.32300 9.35940 -0.03640 -0.38891 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.51070 10.49630 0.01440 0.13719 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.78370 9.77030 0.01340 0.13715 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.76910 10.76810 0.00100 0.00929 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.03270 10.03180 0.00090 0.00897 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.06370 10.05320 0.01050 0.10444 元大新興亞洲基金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.71090 9.70740 0.00350 0.03605 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.10970 9.10640 0.00330 0.03624 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.06680 10.07620 -0.00940 -0.09329 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.45400 9.46280 -0.00880 -0.09300 元大萬泰貨幣市場基金 15.16250 15.16230 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.47000 35.61000 -0.14000 -0.39315 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 元大實質多重資產基金-美元 8.23000 8.20200 0.02800 0.34138 元大實質多重資產基金-新台幣 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 元大滬深300單日反向1倍基金 12.51000 12.36000 0.15000 1.21359 元大滬深300單日正向2倍基金 17.55000 18.03000 -0.48000 -2.66223 元大摩臺基金 37.81000 38.11000 -0.30000 -0.78719 元大標普500基金 27.73000 27.74000 -0.01000 -0.03605 元大標普500單日反向1倍基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 元大標普500單日正向2倍基金 36.40000 36.36000 0.04000 0.11001 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.41000 20.40000 0.01000 0.04902 元大標智滬深300基金 18.23000 18.34000 -0.11000 -0.59978 元大歐洲50基金 25.34000 25.40000 -0.06000 -0.23622 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.30790 9.28620 0.02170 0.23368 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29050 10.29020 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.08000 15.22000 -0.14000 -0.91984 日盛上選基金 33.14000 33.46000 -0.32000 -0.95637 日盛小而美基金 17.27000 17.31000 -0.04000 -0.23108 日盛中國內需動力基金 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.34270 12.33600 0.00670 0.05431 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87660 9.87130 0.00530 0.05369 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.59440 12.58660 0.00780 0.06197 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07290 10.06670 0.00620 0.06159 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40340 11.40480 -0.00140 -0.01228 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.10280 9.10400 -0.00120 -0.01318 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 日盛日盛基金 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 日盛目標收益組合基金(美元) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.56840 10.56230 0.00610 0.05775 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46980 9.46430 0.00550 0.05811 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.34970 10.35170 -0.00200 -0.01932 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27410 9.27590 -0.00180 -0.01941 日盛全球智能車基金(美元) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51180 2.50970 0.00210 0.08368 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65600 1.65460 0.00140 0.08461 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38870 0.38830 0.00040 0.10301 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25670 0.25650 0.00020 0.07797 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83560 12.83480 0.00080 0.00623 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35270 8.35220 0.00050 0.00599 日盛亞洲機會基金 7.05000 7.05000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 16.64000 16.76000 -0.12000 -0.71599 日盛高科技基金 17.40000 17.55000 -0.15000 -0.85470 日盛貨幣市場基金 14.83310 14.83280 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 38.23000 38.42000 -0.19000 -0.49453 日盛精選五虎基金 35.28000 35.31000 -0.03000 -0.08496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54460 13.54430 0.00030 0.00221 台新2000高科技基金 29.77000 30.05000 -0.28000 -0.93178 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 台新MSCI中國基金 20.28000 20.27000 0.01000 0.04933 台新大眾貨幣市場基金 14.22130 14.22110 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46320 10.44850 0.01470 0.14069 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56400 10.56480 -0.00080 -0.00757 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.22830 10.24670 -0.01840 -0.17957 台新中國通基金 43.06000 43.48000 -0.42000 -0.96596 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56080 0.55840 0.00240 0.42980 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.42300 17.37100 0.05200 0.29935 台新中國精選中小基金-美元 0.31260 0.30060 0.01200 3.99202 台新中國精選中小基金-新台幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 台新主流基金 23.20000 23.46000 -0.26000 -1.10827 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.53000 23.57000 -0.04000 -0.16971 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76090 0.76130 -0.00040 -0.05254 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.74000 16.77000 -0.03000 -0.17889 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54010 0.54040 -0.00030 -0.05551 台新台灣中小基金 33.24000 33.42000 -0.18000 -0.53860 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.68130 10.56480 0.11650 1.10272 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.90830 9.81030 0.09800 0.99895 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.42170 11.30870 0.11300 0.99923 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.88000 10.79000 0.09000 0.83411 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.14040 10.15150 -0.01110 -0.10934 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31720 11.32950 -0.01230 -0.10857 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 台新印度基金 14.99000 14.93000 0.06000 0.40188 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.68740 8.69400 -0.00660 -0.07591 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28450 0.28440 0.00010 0.03516 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.69330 12.70300 -0.00970 -0.07636 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41060 0.41030 0.00030 0.07312 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.81000 40.45000 0.36000 0.88999 台新真吉利貨幣市場基金 11.12920 11.12900 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 31.40600 31.55250 -0.14650 -0.46431 台新智慧生活基金-美元 10.66680 10.73720 -0.07040 -0.65566 台新智慧生活基金-新台幣 11.07000 11.15000 -0.08000 -0.71749 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.29470 8.28880 0.00590 0.07118 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55310 8.55810 -0.00500 -0.05842 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.37260 9.36600 0.00660 0.07047 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.67560 9.68130 -0.00570 -0.05888 台新新興市場債券基金(A類型) 11.58760 11.59370 -0.00610 -0.05261 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36690 0.36660 0.00030 0.08183 台新新興市場債券基金(B類型) 8.25440 8.25870 -0.00430 -0.05207 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27570 0.27550 0.00020 0.07260 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.66000 5.64000 0.02000 0.35461 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.44000 22.46000 -0.02000 -0.08905 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.24670 10.22590 0.02080 0.20341 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04090 10.03970 0.00120 0.01195 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.15280 10.15920 -0.00640 -0.06300 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.24650 10.22560 0.02090 0.20439 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.04070 10.03970 0.00100 0.00996 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.15280 10.15920 -0.00640 -0.06300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.07310 41.38820 0.68490 1.65482 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.26550 40.76090 0.50460 1.23795 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.83380 39.77060 0.06320 0.15891 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.34870 11.34660 0.00210 0.01851 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19440 10.20980 -0.01540 -0.15084 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21300 9.20460 0.00840 0.09126 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.82270 10.81310 0.00960 0.08878 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83400 7.83970 -0.00570 -0.07271 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27230 9.27900 -0.00670 -0.07221 永豐中小基金 52.07000 52.14000 -0.07000 -0.13425 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78590 1.78300 0.00290 0.16265 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48670 2.48260 0.00410 0.16515 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19540 8.19610 -0.00070 -0.00854 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07140 11.07230 -0.00090 -0.00813 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.67000 4.66000 0.01000 0.21459 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.13000 21.12000 0.01000 0.04735 永豐主流品牌基金 19.58000 19.54000 0.04000 0.20471 永豐永豐基金 32.22000 32.51000 -0.29000 -0.89203 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.26670 9.27090 -0.00420 -0.04530 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.74930 9.75360 -0.00430 -0.04409 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.17340 9.18780 -0.01440 -0.15673 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.65400 9.66910 -0.01510 -0.15617 永豐亞洲民生消費基金 12.15000 12.16000 -0.01000 -0.08224 永豐南非幣2021保本基金 14.09460 14.08930 0.00530 0.03762 永豐高科技基金 22.58000 22.81000 -0.23000 -1.00833 永豐貨幣市場基金 13.93740 13.93720 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11240 2.10950 0.00290 0.13747 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60660 2.60280 0.00380 0.14600 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80550 7.80810 -0.00260 -0.03330 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.93210 10.93580 -0.00370 -0.03383 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19840 7.20420 -0.00580 -0.08051 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.53600 11.54530 -0.00930 -0.08055 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.04000 19.00000 0.04000 0.21053 永豐臺灣加權ETF基金 53.38000 53.74000 -0.36000 -0.66989 永豐領航科技基金 36.65000 36.97000 -0.32000 -0.86557 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 永豐趨勢平衡基金 40.25000 40.47000 -0.22000 -0.54361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.87320 11.87230 0.00090 0.00758 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.79940 9.79180 0.00760 0.07762 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.37190 10.36400 0.00790 0.07623 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86020 9.85380 0.00640 0.06495 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.26910 10.26240 0.00670 0.06529 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.85320 9.84610 0.00710 0.07211 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.55480 10.54720 0.00760 0.07206 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.87110 9.86520 0.00590 0.05981 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.36200 10.35540 0.00660 0.06373 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.87000 19.82000 0.05000 0.25227 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.75000 19.68000 0.07000 0.35569 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05250 10.05070 0.00180 0.01791 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05250 10.05070 0.00180 0.01791 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01810 10.01860 -0.00050 -0.00499 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01810 10.01860 -0.00050 -0.00499 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.10650 10.09770 0.00880 0.08715 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.10630 10.09750 0.00880 0.08715 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05570 10.05420 0.00150 0.01492 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05560 10.05420 0.00140 0.01392 兆豐國際生命科學基金 15.44000 15.58000 -0.14000 -0.89859 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.40290 10.41870 -0.01580 -0.15165 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62820 10.63410 -0.00590 -0.05548 兆豐國際全球基金 31.25000 31.33000 -0.08000 -0.25535 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47590 10.47530 0.00060 0.00573 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21390 10.21160 0.00230 0.02252 兆豐國際國民基金 21.75000 21.94000 -0.19000 -0.86600 兆豐國際第一基金 12.97000 13.10000 -0.13000 -0.99237 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.70390 10.70770 -0.00380 -0.03549 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19880 8.20170 -0.00290 -0.03536 兆豐國際萬全基金 20.30000 20.45000 -0.15000 -0.73350 兆豐國際電子基金 25.42000 25.69000 -0.27000 -1.05099 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.91000 22.10000 -0.19000 -0.85973 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.87000 15.76000 0.11000 0.69797 兆豐國際豐台灣基金 33.82000 34.04000 -0.22000 -0.64630 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55390 12.55370 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.75130 10.74370 0.00760 0.07074 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.51180 10.50600 0.00580 0.05521 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.74380 10.73740 0.00640 0.05960 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.54120 10.53370 0.00750 0.07120 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.60840 10.60250 0.00590 0.05565 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.61110 10.60480 0.00630 0.05941 合庫台灣基金 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006 合庫全球高收益債券基金A類型 11.72330 11.72690 -0.00360 -0.03070 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.69880 12.69230 0.00650 0.05121 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.32790 11.32050 0.00740 0.06537 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.12340 12.11920 0.00420 0.03466 合庫全球高收益債券基金B類型 8.18910 8.19160 -0.00250 -0.03052 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47870 9.47330 0.00540 0.05700 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16650 9.16270 0.00380 0.04147 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.90200 8.89860 0.00340 0.03821 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32940 9.32430 0.00510 0.05470 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 合庫全球新興市場基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.17100 10.17090 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96200 9.95930 0.00270 0.02711 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.23440 10.23090 0.00350 0.03421 合庫新興多重收益基金A類型 10.52020 10.52660 -0.00640 -0.06080 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.04880 12.04680 0.00200 0.01660 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.18550 15.18200 0.00350 0.02305 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.75830 8.75540 0.00290 0.03312 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56380 9.56180 0.00200 0.02092 合庫新興多重收益基金B類型 7.93420 7.93900 -0.00480 -0.06046 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71960 8.71770 0.00190 0.02179 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.57620 10.57410 0.00210 0.01986 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 安本標準兩岸價值基金 美元 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.11750 10.10510 0.01240 0.12271 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.12570 10.11590 0.00980 0.09688 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.01890 9.96910 0.04980 0.49954 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.09620 10.09100 0.00520 0.05153 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.11740 10.10500 0.01240 0.12271 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.12570 10.11590 0.00980 0.09688 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.01890 9.96910 0.04980 0.49954 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.09620 10.09100 0.00520 0.05153 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20590 11.20400 0.00190 0.01696 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.07140 10.07360 -0.00220 -0.02184 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03850 10.05630 -0.01780 -0.17700 安聯中國東協基金 15.80000 15.79000 0.01000 0.06333 安聯中國策略基金-美元 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752 安聯中國策略基金-新臺幣 15.93000 15.91000 0.02000 0.12571 安聯中華新思路基金-人民幣 14.79000 14.74000 0.05000 0.33921 安聯中華新思路基金-美元 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373 安聯台灣大壩基金 29.23000 29.26000 -0.03000 -0.10253 安聯台灣科技基金 48.99000 49.19000 -0.20000 -0.40659 安聯台灣貨幣市場基金 12.54490 12.54470 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 32.34000 32.54000 -0.20000 -0.61463 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.72760 10.71920 0.00840 0.07836 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.82890 15.82310 0.00580 0.03666 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88590 9.88230 0.00360 0.03643 安聯四季成長組合基金-美元 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.16940 13.15740 0.01200 0.09120 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.77180 10.76550 0.00630 0.05852 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.84660 12.84200 0.00460 0.03582 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59780 9.58910 0.00870 0.09073 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53170 9.52640 0.00530 0.05563 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07920 9.07600 0.00320 0.03526 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23310 10.21020 0.02290 0.22429 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.28070 10.27700 0.00370 0.03600 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.48910 12.48160 0.00750 0.06009 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.33710 11.33170 0.00540 0.04765 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95200 10.94860 0.00340 0.03105 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.68640 8.68160 0.00480 0.05529 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.54210 8.53810 0.00400 0.04685 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.22600 8.22350 0.00250 0.03040 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.31260 10.30530 0.00730 0.07084 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.22530 10.22220 0.00310 0.03033 安聯全球人口趨勢基金 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.03000 9.23000 -0.20000 -2.16685 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.27000 35.09000 -0.82000 -2.33685 安聯全球油礦金趨勢基金 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46380 12.45990 0.00390 0.03130 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.57640 10.57310 0.00330 0.03121 安聯全球新興市場基金 17.69000 17.66000 0.03000 0.16988 安聯全球農金趨勢基金 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 安聯全球綠能趨勢基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 安聯亞洲動態策略基金 22.43000 22.41000 0.02000 0.08925 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07870 10.08060 -0.00190 -0.01885 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08700 10.08660 0.00040 0.00397 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07850 10.08040 -0.00190 -0.01885 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08960 10.08920 0.00040 0.00396 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08150 10.08360 -0.00210 -0.02083 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05090 10.05480 -0.00390 -0.03879 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05090 10.05480 -0.00390 -0.03879 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05090 10.05480 -0.00390 -0.03879 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55000 10.54300 0.00700 0.06639 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.13530 10.12880 0.00650 0.06417 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.16580 90.05980 0.10600 0.11770 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.30700 13.29370 0.01330 0.10005 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.41370 68.33450 0.07920 0.11590 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.97040 9.96050 0.00990 0.09939 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73160 2.73010 0.00150 0.05494 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92780 10.93340 -0.00560 -0.05122 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28310 2.28080 0.00230 0.10084 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89680 8.90090 -0.00410 -0.04606 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.41500 10.41980 -0.00480 -0.04607 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.34540 10.33680 0.00860 0.08320 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.68840 10.67830 0.01010 0.09458 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.30740 10.29880 0.00860 0.08350 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.36010 10.35140 0.00870 0.08405 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.41410 10.41880 -0.00470 -0.04511 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34280 10.33420 0.00860 0.08322 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.68590 10.67590 0.01000 0.09367 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.30480 10.29610 0.00870 0.08450 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.35970 10.35080 0.00890 0.08598 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.21790 10.20820 0.00970 0.09502 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.27000 10.25950 0.01050 0.10234 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.21070 10.20100 0.00970 0.09509 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.17520 10.16640 0.00880 0.08656 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.22630 10.21630 0.01000 0.09788 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.22330 10.21290 0.01040 0.10183 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.21060 10.20080 0.00980 0.09607 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.17500 10.16630 0.00870 0.08558 宏利台灣動力基金A類型 29.43000 29.67000 -0.24000 -0.80890 宏利台灣動力基金I類型 29.43000 29.67000 -0.24000 -0.80890 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.07620 10.07740 -0.00120 -0.01191 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96750 9.98150 -0.01400 -0.14026 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64160 7.64250 -0.00090 -0.01178 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.62680 7.63450 -0.00770 -0.10086 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 宏利全球債券組合基金 13.72890 13.74030 -0.01140 -0.08297 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.97600 2.97470 0.00130 0.04370 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.38420 12.38450 -0.00030 -0.00242 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93470 8.93500 -0.00030 -0.00336 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54050 2.53770 0.00280 0.11034 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.48850 11.49890 -0.01040 -0.09044 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44630 3.45230 -0.00600 -0.17380 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55310 0.55410 -0.00100 -0.18047 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.61000 15.65000 -0.04000 -0.25559 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36420 12.36260 0.00160 0.01294 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94540 10.94380 0.00160 0.01462 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.51520 10.51950 -0.00430 -0.04088 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.84220 8.84120 0.00100 0.01131 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.47110 8.46990 0.00120 0.01417 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.33830 8.34150 -0.00320 -0.03836 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.28250 8.28110 0.00140 0.01691 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99690 2.99390 0.00300 0.10020 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43370 0.43330 0.00040 0.09231 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.07060 13.06440 0.00620 0.04746 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98920 0.98800 0.00120 0.12146 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.54850 7.54480 0.00370 0.04904 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09510 2.09300 0.00210 0.10033 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30230 0.00030 0.09924 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.19710 9.19240 0.00470 0.05113 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33440 0.33410 0.00030 0.08979 宏利萬利貨幣市場基金 13.68550 13.68540 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.50000 2.49000 0.01000 0.40161 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.95000 25.09000 -0.14000 -0.55799 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.95000 25.09000 -0.14000 -0.55799 宏利澳幣保本基金 12.65580 12.64960 0.00620 0.04901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.45930 10.42600 0.03330 0.31939 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.69320 9.67790 0.01530 0.15809 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.20050 9.19770 0.00280 0.03044 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.53450 11.53100 0.00350 0.03035 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 貝萊德新台幣基金 12.96840 12.96830 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.57000 26.72000 -0.15000 -0.56138 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47740 11.47880 -0.00140 -0.01220 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15880 10.17110 -0.01230 -0.12093 保德信大中華基金-人民幣 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 保德信大中華基金-美元 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 保德信大中華基金-新台幣 29.88000 29.82000 0.06000 0.20121 保德信中小型股基金 44.20000 44.58000 -0.38000 -0.85240 保德信中國中小基金-人民幣 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 保德信中國中小基金-美元 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.93520 9.92600 0.00920 0.09269 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.01560 10.00950 0.00610 0.06094 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.05340 10.04400 0.00940 0.09359 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.12490 11.11440 0.01050 0.09447 保德信中國品牌基金-人民幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 保德信中國品牌基金-美元 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.08000 11.04000 0.04000 0.36232 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.06000 28.18000 -0.12000 -0.42583 保德信全球消費商機基金 19.31000 19.32000 -0.01000 -0.05176 保德信全球基礎建設基金 13.95000 13.97000 -0.02000 -0.14316 保德信全球資源基金 7.52000 7.55000 -0.03000 -0.39735 保德信全球醫療生化基金-美元 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.46000 33.78000 -0.32000 -0.94731 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.48240 10.44330 0.03910 0.37440 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.84990 10.80950 0.04040 0.37375 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.54810 10.52240 0.02570 0.24424 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.91610 10.88940 0.02670 0.24519 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.69600 9.70190 -0.00590 -0.06081 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.84200 10.84900 -0.00700 -0.06452 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28730 9.30510 -0.01780 -0.19129 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.36740 10.38730 -0.01990 -0.19158 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22590 8.22410 0.00180 0.02189 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.31460 11.31210 0.00250 0.02210 保德信亞太基金 20.84000 20.83000 0.01000 0.04801 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73650 8.73310 0.00340 0.03893 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.06260 12.05780 0.00480 0.03981 保德信店頭市場基金 32.64000 32.94000 -0.30000 -0.91075 保德信拉丁美洲基金 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123 保德信金平衡基金 29.85000 29.96000 -0.11000 -0.36716 保德信金滿意基金 41.23000 41.41000 -0.18000 -0.43468 保德信科技島基金 25.22000 25.36000 -0.14000 -0.55205 保德信高成長基金 91.97000 92.75000 -0.78000 -0.84097 保德信貨幣市場基金 15.83580 15.83560 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69030 10.68540 0.00490 0.04586 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.96350 10.97250 -0.00900 -0.08202 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.06820 11.04890 0.01930 0.17468 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.62840 10.62350 0.00490 0.04612 保德信新世紀基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.17860 8.17650 0.00210 0.02568 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.27660 10.27300 0.00360 0.03504 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.60060 11.59760 0.00300 0.02587 保德信新興趨勢組合基金 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 保德信瑞騰基金 15.63030 15.63090 -0.00060 -0.00384 保德信歐洲組合基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.00580 10.00290 0.00290 0.02899 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.48830 10.48560 0.00270 0.02575 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94340 9.94750 -0.00410 -0.04122 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.20210 10.20730 -0.00520 -0.05094 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06160 10.05410 0.00750 0.07460 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46440 10.45490 0.00950 0.09087 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95890 9.95370 0.00520 0.05224 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.26060 10.25530 0.00530 0.05168 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.56430 10.56690 -0.00260 -0.02461 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.42720 10.42020 0.00700 0.06718 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.70120 10.69390 0.00730 0.06826 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.34610 10.34110 0.00500 0.04835 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.58160 10.57590 0.00570 0.05390 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.25170 10.24130 0.01040 0.10155 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.68630 10.67600 0.01030 0.09648 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.13690 10.12970 0.00720 0.07108 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.44640 10.43890 0.00750 0.07185 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36480 10.35280 0.01200 0.11591 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11380 10.10510 0.00870 0.08610 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.43580 10.42860 0.00720 0.06904 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.69630 10.68870 0.00760 0.07110 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.60750 10.60220 0.00530 0.04999 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.09120 11.08560 0.00560 0.05052 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.42110 10.41670 0.00440 0.04224 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.63110 10.62660 0.00450 0.04235 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44070 10.42050 0.02020 0.19385 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.49280 10.47450 0.01830 0.17471 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.54250 10.53760 0.00490 0.04650 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.44190 10.43440 0.00750 0.07188 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.34630 10.33870 0.00760 0.07351 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.59280 10.58750 0.00530 0.05006 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.58490 10.58060 0.00430 0.04064 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.26150 10.25730 0.00420 0.04095 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.25940 10.25520 0.00420 0.04095 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98000 1.97790 0.00210 0.10617 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.82790 2.82500 0.00290 0.10265 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29670 0.29650 0.00020 0.06745 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45900 0.45880 0.00020 0.04359 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44440 8.44580 -0.00140 -0.01658 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30800 12.30890 -0.00090 -0.00731 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72260 9.70980 0.01280 0.13183 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.32100 12.30450 0.01650 0.13410 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76380 8.75560 0.00820 0.09365 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.15830 11.14790 0.01040 0.09329 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.84960 10.84000 0.00960 0.08856 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.68120 10.67880 0.00240 0.02247 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.73000 18.79000 -0.06000 -0.31932 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4329.35000 4344.25000 -14.90000 -0.34298 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.35440 10.34950 0.00490 0.04735 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.17780 11.17260 0.00520 0.04654 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24990 10.25160 -0.00170 -0.01658 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.96340 9.95970 0.00370 0.03715 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.51420 10.51030 0.00390 0.03711 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96800 9.97150 -0.00350 -0.03510 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.29470 10.29640 -0.00170 -0.01651 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.44670 10.43040 0.01630 0.15627 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15020 6.15290 -0.00270 -0.04388 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.20550 11.21040 -0.00490 -0.04371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.71960 10.71770 0.00190 0.01773 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.72330 11.70930 0.01400 0.11956 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.93040 10.91770 0.01270 0.11632 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.26480 9.26320 0.00160 0.01727 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.58850 9.57700 0.01150 0.12008 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.45720 9.44620 0.01100 0.11645 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.63630 10.63450 0.00180 0.01693 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.10560 11.09230 0.01330 0.11990 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.08320 11.07030 0.01290 0.11653 柏瑞五國金勢力建設基金 7.37000 7.35000 0.02000 0.27211 柏瑞巨人基金 12.64000 12.70000 -0.06000 -0.47244 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69650 13.69630 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.76000 16.82000 -0.06000 -0.35672 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.33050 14.33120 -0.00070 -0.00488 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.66250 12.65160 0.01090 0.08616 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.25620 13.24590 0.01030 0.07776 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.70110 8.70160 -0.00050 -0.00575 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84230 6.84260 -0.00030 -0.00438 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76980 8.76220 0.00760 0.08674 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.56040 8.56000 0.00040 0.00467 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.85690 10.84840 0.00850 0.07835 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.48250 8.48130 0.00120 0.01415 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.85040 12.83940 0.01100 0.08567 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.41290 12.41350 -0.00060 -0.00483 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.10490 13.10440 0.00050 0.00382 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.06760 12.05820 0.00940 0.07796 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06830 9.06870 -0.00040 -0.00441 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.80210 9.79360 0.00850 0.08679 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.78230 9.78190 0.00040 0.00409 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65280 9.64530 0.00750 0.07776 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.52650 9.52520 0.00130 0.01365 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.71460 10.72960 -0.01500 -0.13980 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.62910 10.63400 -0.00490 -0.04608 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.46980 10.47560 -0.00580 -0.05537 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.53210 10.54070 -0.00860 -0.08159 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.93380 9.94770 -0.01390 -0.13973 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.64260 9.64700 -0.00440 -0.04561 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.66480 10.67780 -0.01300 -0.12175 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.69160 9.69690 -0.00530 -0.05466 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.75550 9.76350 -0.00800 -0.08194 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.69470 10.70960 -0.01490 -0.13913 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.62940 10.63430 -0.00490 -0.04608 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.47010 10.47590 -0.00580 -0.05537 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.53300 10.54160 -0.00860 -0.08158 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.93370 9.94750 -0.01380 -0.13873 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.64270 9.64710 -0.00440 -0.04561 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.84400 10.85710 -0.01310 -0.12066 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.69150 9.69680 -0.00530 -0.05466 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.75580 9.76380 -0.00800 -0.08194 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.40630 11.40580 0.00050 0.00438 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79540 12.78270 0.01270 0.09935 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.10180 12.09270 0.00910 0.07525 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13740 9.13700 0.00040 0.00438 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83230 9.82260 0.00970 0.09875 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.75540 9.74810 0.00730 0.07489 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.09920 11.09860 0.00060 0.00541 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.91460 11.90280 0.01180 0.09914 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.69140 11.68260 0.00880 0.07533 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13770 9.13730 0.00040 0.00438 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83290 9.82310 0.00980 0.09976 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.75580 9.74850 0.00730 0.07488 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.42000 14.39000 0.03000 0.20848 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.39000 13.41000 -0.02000 -0.14914 柏瑞拉丁美洲基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.07410 12.03560 0.03850 0.31988 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.27270 10.23170 0.04100 0.40072 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.70630 7.68180 0.02450 0.31894 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.21560 10.17490 0.04070 0.40000 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.22880 12.22370 0.00510 0.04172 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.92960 11.91270 0.01690 0.14187 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.94210 10.92830 0.01380 0.12628 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.57110 8.56760 0.00350 0.04085 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62460 9.61100 0.01360 0.14150 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.67900 9.66680 0.01220 0.12621 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.47580 11.45960 0.01620 0.14137 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.73870 10.73420 0.00450 0.04192 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.92380 10.91000 0.01380 0.12649 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.96840 9.95430 0.01410 0.14165 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.26090 9.25710 0.00380 0.04105 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.15130 9.14820 0.00310 0.03389 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.70540 9.69310 0.01230 0.12689 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.70030 12.69350 0.00680 0.05357 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.16940 12.15040 0.01900 0.15637 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.51950 11.50310 0.01640 0.14257 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.16850 7.16460 0.00390 0.05443 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91480 8.90090 0.01390 0.15616 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.59480 9.58110 0.01370 0.14299 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.91760 10.91180 0.00580 0.05315 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53750 11.52110 0.01640 0.14235 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65460 9.63960 0.01500 0.15561 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.14630 9.14140 0.00490 0.05360 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.79970 9.78580 0.01390 0.14204 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.99470 11.99030 0.00440 0.03670 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.73890 12.72260 0.01630 0.12812 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.62280 11.61040 0.01240 0.10680 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38680 9.38330 0.00350 0.03730 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99890 9.98610 0.01280 0.12818 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99950 9.98880 0.01070 0.10712 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.00710 11.99170 0.01540 0.12842 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.70170 10.69770 0.00400 0.03739 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.07440 11.06250 0.01190 0.10757 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.94850 9.94470 0.00380 0.03821 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55160 9.54800 0.00360 0.03770 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.23740 10.22430 0.01310 0.12813 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74250 9.73210 0.01040 0.10686 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.13000 19.15000 -0.02000 -0.10444 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.94000 17.98000 -0.04000 -0.22247 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.37600 13.37910 -0.00310 -0.02317 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.42170 10.45370 -0.03200 -0.30611 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.44660 11.47120 -0.02460 -0.21445 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.34330 12.39180 -0.04850 -0.39139 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.95560 10.98130 -0.02570 -0.23403 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.09610 9.12400 -0.02790 -0.30579 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.65120 9.67190 -0.02070 -0.21402 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.52630 9.56380 -0.03750 -0.39210 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.60440 9.62690 -0.02250 -0.23372 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.23120 9.25950 -0.02830 -0.30563 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.45160 9.47180 -0.02020 -0.21326 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.38700 11.43180 -0.04480 -0.39189 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.54670 9.56910 -0.02240 -0.23409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.94170 42.57250 0.36920 0.86723 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.40000 11.25000 0.15000 1.33333 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.93000 33.83000 -0.90000 -2.66036 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78460 11.78220 0.00240 0.02037 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.70890 1.71190 -0.00300 -0.17524 國泰大中華基金 18.81000 18.97000 -0.16000 -0.84344 國泰小龍基金-美元I 0.46260 0.46590 -0.00330 -0.70831 國泰小龍基金-新台幣 14.39000 14.49000 -0.10000 -0.69013 國泰中小成長基金-美元I 1.29990 1.31190 -0.01200 -0.91470 國泰中小成長基金-新台幣 40.44000 40.80000 -0.36000 -0.88235 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.22330 4.21340 0.00990 0.23496 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67090 0.67070 0.00020 0.02982 國泰中國內需增長基金-美元I 0.71720 0.71680 0.00040 0.05580 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.11000 19.12000 -0.01000 -0.05230 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.98590 41.79870 0.18720 0.44786 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29090 2.28520 0.00570 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0.79554 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.39000 31.86000 -0.47000 -1.47520 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35240 0.35200 0.00040 0.11364 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33380 0.33340 0.00040 0.11998 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33450 0.33420 0.00030 0.08977 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97310 10.97510 -0.00200 -0.01822 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.39970 10.40170 -0.00200 -0.01923 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.42840 10.43030 -0.00190 -0.01822 國泰台灣貨幣市場基金 12.45640 12.45620 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42150 0.42100 0.00050 0.11876 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37370 0.37320 0.00050 0.13398 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44970 0.44920 0.00050 0.11131 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54740 0.54960 -0.00220 -0.40029 國泰全球高股息基金-人民幣 2.53580 2.52950 0.00630 0.24906 國泰全球高股息基金-美元 0.36910 0.36890 0.00020 0.05422 國泰全球高股息基金-新台幣 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53280 0.53520 -0.00240 -0.44843 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49230 0.49180 0.00050 0.10167 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-美元 0.16790 0.16740 0.00050 0.29869 國泰全球資源基金-新台幣 5.30000 5.29000 0.01000 0.18904 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61270 0.61440 -0.00170 -0.27669 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.06000 19.14000 -0.08000 -0.41797 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.62000 18.70000 -0.08000 -0.42781 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88010 0.88710 -0.00700 -0.78909 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.38000 21.51000 -0.13000 -0.60437 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.33000 22.35000 -0.02000 -0.08949 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.52410 2.51250 0.01160 0.46169 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36830 0.36730 0.00100 0.27226 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31770 0.31690 0.00080 0.25245 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.41200 11.39430 0.01770 0.15534 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.84400 9.82870 0.01530 0.15567 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52820 0.52950 -0.00130 -0.24551 國泰亞洲成長基金-美元 0.40230 0.40070 0.00160 0.39930 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834 國泰科技生化基金 31.35000 31.63000 -0.28000 -0.88524 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.41000 29.42000 -0.01000 -0.03399 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.38000 12.41000 -0.03000 -0.24174 國泰美國費城半導體基金 13.86000 13.84000 0.02000 0.14451 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.13070 43.82570 0.30500 0.69594 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.35830 17.49700 -0.13870 -0.79271 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.12080 22.77850 0.34230 1.50273 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.58480 44.24860 0.33620 0.75980 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.18190 45.17320 0.00870 0.01926 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.61450 43.64130 -0.02680 -0.06141 國泰紐幣2021保本基金 12.80790 12.80980 -0.00190 -0.01483 國泰紐幣八年期保本基金 13.17930 13.18150 -0.00220 -0.01669 國泰紐幣保本基金 12.73580 12.73450 0.00130 0.01021 國泰國泰基金-新台幣A 21.91000 22.11000 -0.20000 -0.90457 國泰國泰基金-新台幣I 21.91000 22.11000 -0.20000 -0.90457 國泰富時中國A50基金 21.76000 22.08000 -0.32000 -1.44928 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.89530 46.51230 0.38300 0.82344 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34600 0.34570 0.00030 0.08678 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50680 0.50900 -0.00220 -0.43222 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.44060 42.49990 -0.05930 -0.13953 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.01000 21.17000 -0.16000 -0.75579 國泰新興市場基金-美元 0.39790 0.39800 -0.00010 -0.02513 國泰新興市場基金-新台幣 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.41180 2.40120 0.01060 0.44145 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49770 1.49120 0.00650 0.43589 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36180 0.36090 0.00090 0.24938 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22690 0.22630 0.00060 0.26513 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35260 0.35150 0.00110 0.31294 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.96910 10.94800 0.02110 0.19273 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.68330 6.67040 0.01290 0.19339 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.18740 43.86050 0.32690 0.74532 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.71850 44.31300 0.40550 0.91508 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.66460 42.53750 0.12710 0.29880 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.39000 13.29000 0.10000 0.75245 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.61000 36.18000 -0.57000 -1.57546 國泰標普北美科技ETF基金 23.76000 23.77000 -0.01000 -0.04207 國泰歐洲精選基金-美元 0.35540 0.35390 0.00150 0.42385 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.89650 39.96090 -0.06440 -0.16116 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.46000 22.57000 -0.11000 -0.48737 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.27000 20.23000 0.04000 0.19773 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.66000 17.74000 -0.08000 -0.45096 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41380 0.41350 0.00030 0.07255 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.49870 12.49540 0.00330 0.02641 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.53410 10.53150 0.00260 0.02469 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.43190 10.42710 0.00480 0.04603 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.56740 10.57450 -0.00710 -0.06714 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.31710 10.31450 0.00260 0.02521 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.25120 10.24630 0.00490 0.04782 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.32000 10.31490 0.00510 0.04944 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05770 10.04220 0.01550 0.15435 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.85650 9.83420 0.02230 0.22676 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.02850 10.01290 0.01560 0.15580 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.86990 9.86730 0.00260 0.02635 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.05760 10.04220 0.01540 0.15335 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.85170 9.82950 0.02220 0.22585 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.02840 10.01290 0.01550 0.15480 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.86990 9.86720 0.00270 0.02736 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42500 11.42310 0.00190 0.01663 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09760 10.11530 -0.01770 -0.17498 第一金大中華基金 25.71000 25.85000 -0.14000 -0.54159 第一金小型精選基金 31.50000 31.65000 -0.15000 -0.47393 第一金中國世紀基金-人民幣 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189 第一金中國世紀基金-美元 8.29930 8.29280 0.00650 0.07838 第一金中國世紀基金-美元-N 8.29970 8.29320 0.00650 0.07838 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77110 9.75460 0.01650 0.16915 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38860 8.39470 -0.00610 -0.07266 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.26790 11.24880 0.01910 0.16980 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.83820 9.84530 -0.00710 -0.07212 第一金中概平衡基金 26.28000 26.32000 -0.04000 -0.15198 第一金台灣貨幣市場基金 15.31900 15.31880 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.61700 178.61400 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.86430 15.85870 0.00560 0.03531 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.86360 15.85540 0.00820 0.05172 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.70250 10.80020 -0.09770 -0.90461 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.70060 10.79810 -0.09750 -0.90294 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.77000 10.89000 -0.12000 -1.10193 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.78000 10.89000 -0.11000 -1.01010 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.14850 10.28840 -0.13990 -1.35978 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.14860 10.28840 -0.13980 -1.35881 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.42000 10.58000 -0.16000 -1.51229 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.42000 10.58000 -0.16000 -1.51229 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.63280 13.69500 -0.06220 -0.45418 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.65110 13.71330 -0.06220 -0.45357 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.98000 13.05000 -0.07000 -0.53640 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.00000 13.08000 -0.08000 -0.61162 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90370 9.90410 -0.00040 -0.00404 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90070 9.90100 -0.00030 -0.00303 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.54750 9.55370 -0.00620 -0.06490 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.57200 9.57830 -0.00630 -0.06577 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.74870 10.74900 -0.00030 -0.00279 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.39460 10.40130 -0.00670 -0.06442 第一金全球大趨勢基金 25.36000 25.39000 -0.03000 -0.11816 第一金全球不動產證券化基金A 9.39940 9.37280 0.02660 0.28380 第一金全球不動產證券化基金B 6.53730 6.51880 0.01850 0.28379 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.24050 10.24940 -0.00890 -0.08683 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.24070 10.24970 -0.00900 -0.08781 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.08390 11.09360 -0.00970 -0.08744 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.08580 11.09560 -0.00980 -0.08832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61370 8.61860 -0.00490 -0.05685 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52660 10.53260 -0.00600 -0.05697 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.37170 9.36060 0.01110 0.11858 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.37010 9.35890 0.01120 0.11967 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.78950 7.78540 0.00410 0.05266 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.78400 7.77980 0.00420 0.05399 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.58120 8.58190 -0.00070 -0.00816 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.58190 8.58260 -0.00070 -0.00816 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.61490 11.60110 0.01380 0.11895 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.61580 11.60200 0.01380 0.11895 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27650 10.27080 0.00570 0.05550 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27740 10.27170 0.00570 0.05549 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.09430 15.09530 -0.00100 -0.00662 第一金亞洲科技基金 17.73000 17.70000 0.03000 0.16949 第一金亞洲新興市場基金 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288 第一金店頭市場基金 7.69000 7.79000 -0.10000 -1.28370 第一金創新趨勢基金 21.10000 21.23000 -0.13000 -0.61234 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.52020 42.12170 0.39850 0.94607 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.40160 42.06360 0.33800 0.80355 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.51860 42.25580 0.26280 0.62193 第一金電子基金 32.17000 32.30000 -0.13000 -0.40248 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.60000 18.75000 -0.15000 -0.80000 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.36000 18.24000 0.12000 0.65789 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.84000 19.79000 0.05000 0.25265 統一大中華中小基金(人民幣) 7.57000 7.60000 -0.03000 -0.39474 統一大中華中小基金(美元) 6.92000 6.95000 -0.03000 -0.43165 統一大中華中小基金(新台幣) 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 統一大東協高股息基金(美元) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 統一大滿貫基金-A類型 32.41000 32.55000 -0.14000 -0.43011 統一大滿貫基金-I類型 32.41000 32.55000 -0.14000 -0.43011 統一大龍印基金 14.52000 14.49000 0.03000 0.20704 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 統一大龍騰中國基金(美元) 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 統一中小基金 22.52000 22.70000 -0.18000 -0.79295 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.88850 9.87790 0.01060 0.10731 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20090 9.19580 0.00510 0.05546 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94900 8.95380 -0.00480 -0.05361 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.32780 12.31460 0.01320 0.10719 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42110 11.41470 0.00640 0.05607 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07180 11.07770 -0.00590 -0.05326 統一台灣動力基金 16.97000 17.09000 -0.12000 -0.70217 統一全天候基金-A類型 102.26000 102.67000 -0.41000 -0.39934 統一全天候基金-I類型 102.79000 103.20000 -0.41000 -0.39729 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.21300 8.19250 0.02050 0.25023 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.92860 7.91290 0.01570 0.19841 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.97600 7.97040 0.00560 0.07026 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.82080 8.79870 0.02210 0.25117 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.52320 8.50630 0.01690 0.19868 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.56690 8.56090 0.00600 0.07009 統一全球債券組合基金 12.40440 12.40450 -0.00010 -0.00081 統一全球新科技基金(人民幣) 15.49000 15.53000 -0.04000 -0.25757 統一全球新科技基金(美元) 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200 統一全球新科技基金(新台幣) 14.09000 14.15000 -0.06000 -0.42403 統一亞太基金 24.78000 24.76000 0.02000 0.08078 統一亞洲大金磚基金 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026 統一奔騰基金 55.21000 55.44000 -0.23000 -0.41486 統一強棒貨幣市場基金 16.72930 16.72900 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 統一強漢基金(美元) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 統一強漢基金(新台幣) 25.57000 25.51000 0.06000 0.23520 統一統信基金 28.46000 28.72000 -0.26000 -0.90529 統一黑馬基金 56.13000 56.34000 -0.21000 -0.37274 統一新亞洲科技能源基金 15.99000 15.99000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10150 8.10320 -0.00170 -0.02098 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.73340 10.73560 -0.00220 -0.02049 統一經建基金 43.32000 43.52000 -0.20000 -0.45956 統一龍馬基金 62.44000 62.88000 -0.44000 -0.69975 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.16000 18.33000 -0.17000 -0.92744 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.93000 44.39000 -0.46000 -1.03627 野村中國機會基金 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.33900 10.33580 0.00320 0.03096 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.32330 10.31630 0.00700 0.06785 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.37600 10.38300 -0.00700 -0.06742 野村巴西基金 7.02000 7.02000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 野村台灣高股息基金 24.34000 24.47000 -0.13000 -0.53126 野村台灣運籌基金 34.51000 34.86000 -0.35000 -1.00402 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.88290 9.87960 0.00330 0.03340 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81310 9.80790 0.00520 0.05302 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85650 9.85600 0.00050 0.00507 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.41430 10.41080 0.00350 0.03362 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.24010 10.23480 0.00530 0.05178 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03680 10.03630 0.00050 0.00498 野村平衡基金 18.83000 18.92000 -0.09000 -0.47569 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.69000 14.75000 -0.06000 -0.40678 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 野村全球生技醫療基金 17.10000 17.23000 -0.13000 -0.75450 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.17120 10.16090 0.01030 0.10137 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.17550 10.15820 0.01730 0.17031 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09700 10.08830 0.00870 0.08624 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.41310 10.40200 0.01110 0.10671 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.38600 10.36900 0.01700 0.16395 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30860 10.30030 0.00830 0.08058 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.09700 10.08830 0.00870 0.08624 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.72690 10.71560 0.01130 0.10545 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.66040 10.64290 0.01750 0.16443 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.58350 10.57500 0.00850 0.08038 野村全球品牌基金 29.49000 29.56000 -0.07000 -0.23681 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.02000 13.06000 -0.04000 -0.30628 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.73000 19.80000 -0.07000 -0.35354 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16313 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.89370 10.89370 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 10.94360 10.94020 0.00340 0.03108 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.72940 10.73250 -0.00310 -0.02888 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.71620 8.71420 0.00200 0.02295 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.52110 8.51350 0.00760 0.08927 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.10850 8.10750 0.00100 0.01233 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04350 11.04110 0.00240 0.02174 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.51660 10.50720 0.00940 0.08946 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09880 10.09740 0.00140 0.01386 野村成長基金 29.23000 29.44000 -0.21000 -0.71332 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.47480 8.47830 -0.00350 -0.04128 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.48870 8.48780 0.00090 0.01060 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.71730 8.72520 -0.00790 -0.09054 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.66500 9.66890 -0.00390 -0.04034 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.53540 9.53440 0.00100 0.01049 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77870 9.78750 -0.00880 -0.08991 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.25760 10.25200 0.00560 0.05462 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.18590 10.17160 0.01430 0.14059 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.10000 10.09500 0.00500 0.04953 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.68320 9.67650 0.00670 0.06924 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.70600 9.69260 0.01340 0.13825 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.83080 9.82610 0.00470 0.04783 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.10000 10.09500 0.00500 0.04953 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.77860 10.77450 0.00410 0.03805 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.65170 10.63700 0.01470 0.13820 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.78990 10.78480 0.00510 0.04729 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.12800 10.13270 -0.00470 -0.04638 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.12920 10.12650 0.00270 0.02666 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.07900 10.08330 -0.00430 -0.04264 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57990 8.58340 -0.00350 -0.04078 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.18780 9.19080 -0.00300 -0.03264 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.05950 9.05670 0.00280 0.03092 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.07900 10.08330 -0.00430 -0.04264 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.81020 13.81580 -0.00560 -0.04053 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.92760 12.93200 -0.00440 -0.03402 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.47540 10.47210 0.00330 0.03151 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51890 10.51680 0.00210 0.01997 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50330 10.49740 0.00590 0.05620 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51920 10.51850 0.00070 0.00665 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71060 10.70840 0.00220 0.02054 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.67680 10.67080 0.00600 0.05623 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66170 10.66120 0.00050 0.00469 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.61860 10.61470 0.00390 0.03674 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.57470 10.56720 0.00750 0.07097 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.70700 10.71300 -0.00600 -0.05601 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.26500 10.27090 -0.00590 -0.05744 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96400 9.96800 -0.00400 -0.04013 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.59710 9.59620 0.00090 0.00938 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.09440 9.10020 -0.00580 -0.06373 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.50000 11.50730 -0.00730 -0.06344 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.34110 10.34680 -0.00570 -0.05509 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.45770 11.46250 -0.00480 -0.04188 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.88750 10.88700 0.00050 0.00459 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.67470 10.68080 -0.00610 -0.05711 野村泰國基金 44.91000 44.90000 0.01000 0.02227 野村高科技基金 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.55910 10.57450 -0.01540 -0.14563 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.21000 10.21700 -0.00700 -0.06851 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.79850 10.84060 -0.04210 -0.38835 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.61250 9.61790 -0.00540 -0.05615 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60590 9.62040 -0.01450 -0.15072 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.88240 9.91760 -0.03520 -0.35492 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.15510 12.16290 -0.00780 -0.06413 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.12870 14.18270 -0.05400 -0.38075 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.06120 11.06730 -0.00610 -0.05512 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.06150 11.07820 -0.01670 -0.15075 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.55820 11.59940 -0.04120 -0.35519 野村貨幣市場基金 16.33440 16.33420 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.61000 15.68000 -0.07000 -0.44643 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.33890 10.33280 0.00610 0.05904 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.24780 10.26150 -0.01370 -0.13351 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.37890 10.40560 -0.02670 -0.25659 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.34390 10.33860 0.00530 0.05126 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.29830 10.29030 0.00800 0.07774 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.30760 10.30550 0.00210 0.02038 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.65430 10.64890 0.00540 0.05071 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.57540 10.56720 0.00820 0.07760 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.63390 10.63180 0.00210 0.01975 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.13140 10.12070 0.01070 0.10572 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.14320 10.12950 0.01370 0.13525 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.05160 10.04530 0.00630 0.06272 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.65140 10.64060 0.01080 0.10150 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.61620 10.60180 0.01440 0.13583 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.52560 10.51890 0.00670 0.06369 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.59660 10.61030 -0.01370 -0.12912 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.00710 8.01760 -0.01050 -0.13096 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.32340 12.33950 -0.01610 -0.13048 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.14000 9.07000 0.07000 0.77178 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.30750 10.29950 0.00800 0.07767 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.47010 10.49190 -0.02180 -0.20778 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.28050 10.26920 0.01130 0.11004 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.36850 10.37040 -0.00190 -0.01832 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.33110 10.34160 -0.01050 -0.10153 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.30790 10.29990 0.00800 0.07767 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.47080 10.49270 -0.02190 -0.20872 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.28150 10.27020 0.01130 0.11003 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.37190 10.37380 -0.00190 -0.01832 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.33120 10.34170 -0.01050 -0.10153 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.34330 10.33720 0.00610 0.05901 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.50690 10.53050 -0.02360 -0.22411 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.31630 10.30700 0.00930 0.09023 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.40410 10.40810 -0.00400 -0.03843 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.36890 10.38160 -0.01270 -0.12233 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.34320 10.33720 0.00600 0.05804 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.50700 10.53060 -0.02360 -0.22411 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.31780 10.30850 0.00930 0.09022 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.40890 10.41290 -0.00400 -0.03841 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.36950 10.38220 -0.01270 -0.12232 野村精選貨幣市場基金 12.11180 12.11170 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690 野村歐洲高股息基金累積型 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 野村積極成長基金 12.37000 12.46000 -0.09000 -0.72231 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.35000 34.57000 -0.22000 -0.63639 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67580 10.67650 -0.00070 -0.00656 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57740 8.57830 -0.00090 -0.01049 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.91010 7.90610 0.00400 0.05059 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.75930 7.76020 -0.00090 -0.01160 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.24900 12.25090 -0.00190 -0.01551 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.96670 10.96100 0.00570 0.05200 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79740 10.79870 -0.00130 -0.01204 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079 野村環球基金-人民幣計價 17.67000 17.69000 -0.02000 -0.11306 野村環球基金-美元計價 13.73000 13.74000 -0.01000 -0.07278 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.40000 19.44000 -0.04000 -0.20576 野村鴻利基金 22.62000 22.72000 -0.10000 -0.44014 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89990 16.89970 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.63000 18.83000 -0.20000 -1.06213 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.46000 10.54000 -0.08000 -0.75901 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.37000 15.39000 -0.02000 -0.12995 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.69420 10.69550 -0.00130 -0.01215 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.00750 14.00940 -0.00190 -0.01356 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.71820 10.70490 0.01330 0.12424 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.65250 10.65820 -0.00570 -0.05348 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.49460 10.47800 0.01660 0.15843 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.40250 10.40420 -0.00170 -0.01634 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.94810 9.92560 0.02250 0.22669 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.04230 10.03790 0.00440 0.04383 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.93550 9.94410 -0.00860 -0.08648 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.22260 10.21050 0.01210 0.11851 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.36210 10.34680 0.01530 0.14787 凱基台商天下基金 13.01000 12.94000 0.07000 0.54096 凱基台灣精五門基金 20.43000 20.61000 -0.18000 -0.87336 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.47030 44.09660 0.37370 0.84746 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.79870 45.79870 0.00000 0.00000 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.61840 42.58220 0.03620 0.08501 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.57020 10.57810 -0.00790 -0.07468 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.46030 44.02380 0.43650 0.99151 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.30770 44.87140 0.43630 0.97233 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.21250 43.91030 0.30220 0.68822 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.47000 12.42000 0.05000 0.40258 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.25680 11.23880 0.01800 0.16016 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59190 11.59170 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.22000 27.52000 -0.30000 -1.09012 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.95000 22.99000 -0.04000 -0.17399 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.02240 22.03250 -0.01010 -0.04584 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.23000 17.19000 0.04000 0.23269 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.30370 16.24420 0.05950 0.36628 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.68000 -0.02000 -0.26042 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.64280 40.35850 0.28430 0.70444 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.85560 40.54230 0.31330 0.77277 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.59670 40.26900 0.32770 0.81378 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.26060 11.27250 -0.01190 -0.10557 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.36010 12.38630 -0.02620 -0.21152 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177 凱基護城河基金-台幣計價A 13.01000 13.04000 -0.03000 -0.23006 凱基護城河基金-美元計價B 12.62540 12.63900 -0.01360 -0.10760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.08650 10.09690 -0.01040 -0.10300 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.85330 9.87940 -0.02610 -0.26419 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.96610 10.00540 -0.03930 -0.39279 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.08640 10.09690 -0.01050 -0.10399 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.85330 9.87940 -0.02610 -0.26419 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.96610 10.00540 -0.03930 -0.39279 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.78000 35.65000 0.13000 0.36466 富邦NASDAQ-100基金 32.56000 32.55000 0.01000 0.03072 富邦上証180基金 31.94000 32.29000 -0.35000 -1.08393 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19440 0.19420 0.00020 0.10299 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.05000 6.05000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.19000 6.12000 0.07000 1.14379 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.90000 47.15000 -1.25000 -2.65111 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.13120 12.10910 0.02210 0.18251 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.21320 11.19860 0.01460 0.13037 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.86460 10.87540 -0.01080 -0.09931 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.30840 10.28960 0.01880 0.18271 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.44830 9.43600 0.01230 0.13035 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.16390 9.17300 -0.00910 -0.09920 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.69680 20.69460 0.00220 0.01063 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.62660 11.62400 0.00260 0.02237 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72190 10.75090 -0.02900 -0.26974 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.76760 13.75540 0.01220 0.08869 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01460 2.01300 0.00160 0.07948 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46860 9.46020 0.00840 0.08879 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43530 1.43410 0.00120 0.08368 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.32550 12.31390 0.01160 0.09420 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79680 1.79540 0.00140 0.07798 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.33930 10.32950 0.00980 0.09487 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52800 1.52680 0.00120 0.07860 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.85980 10.84900 0.01080 0.09955 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.80200 10.79030 0.01170 0.10843 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.57000 15.49000 0.08000 0.51646 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.05000 18.25000 -0.20000 -1.09589 富邦日本東証基金 19.87000 19.95000 -0.08000 -0.40100 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.37000 46.39000 -0.02000 -0.04311 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.75000 47.09000 -0.34000 -0.72202 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.31000 51.71000 -0.40000 -0.77354 富邦台灣心基金 20.87000 20.97000 -0.10000 -0.47687 富邦台灣釆吉50基金 45.97000 46.32000 -0.35000 -0.75561 富邦台灣科技指數基金 52.62000 53.14000 -0.52000 -0.97855 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.27360 46.82560 0.44800 0.95674 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.00070 41.99650 0.00420 0.01000 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31610 0.31480 0.00130 0.41296 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61930 2.61460 0.00470 0.17976 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35640 0.35580 0.00060 0.16863 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.00660 11.00370 0.00290 0.02635 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24080 2.23690 0.00390 0.17435 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33640 0.33590 0.00050 0.14885 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35260 9.35010 0.00250 0.02674 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.64000 24.62000 0.02000 0.08123 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.77000 30.94000 -0.17000 -0.54945 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70330 15.70310 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.06000 18.23000 -0.17000 -0.93253 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.33010 41.18760 0.14250 0.34598 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.44000 42.96050 0.47950 1.11614 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.08970 41.09460 -0.00490 -0.01192 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.18800 44.71120 0.47680 1.06640 富邦長紅基金 58.25000 58.56000 -0.31000 -0.52937 富邦科技基金 23.08000 23.24000 -0.16000 -0.68847 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.53780 41.45590 0.08190 0.19756 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.44120 44.04770 0.39350 0.89335 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.03770 39.84360 0.19410 0.48715 富邦恒生國企ETF基金 20.79000 21.09000 -0.30000 -1.42248 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.56000 13.39000 0.17000 1.26960 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.37000 28.10000 -0.73000 -2.59786 富邦高成長基金 22.52000 22.62000 -0.10000 -0.44209 富邦基金A類型 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095 富邦基金I類型 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095 富邦深証100基金 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422 富邦富時歐洲ETF基金 21.08000 21.00000 0.08000 0.38095 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42740 0.42750 -0.00010 -0.02339 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.52600 12.52030 0.00570 0.04553 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35340 9.34910 0.00430 0.04599 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30350 0.30360 -0.00010 -0.03294 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.56130 8.55750 0.00380 0.04441 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.17960 10.14490 0.03470 0.34204 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.84380 10.82080 0.02300 0.21255 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.50310 9.47070 0.03240 0.34211 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.11850 10.09690 0.02160 0.21393 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.65000 18.74000 -0.09000 -0.48026 富邦精準基金 42.82000 43.02000 -0.20000 -0.46490 富邦精銳中小基金 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.17000 17.23000 -0.06000 -0.34823 富邦臺灣公司治理100基金 21.33000 21.48000 -0.15000 -0.69832 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.26000 7.20000 0.06000 0.83333 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.44000 15.69000 -0.25000 -1.59337 富邦標普美國特別股ETF基金 19.89000 19.90000 -0.01000 -0.05025 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.70240 10.66630 0.03610 0.33845 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.48930 10.47440 0.01490 0.14225 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.71620 10.72000 -0.00380 -0.03545 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18310 10.14880 0.03430 0.33797 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.93400 9.91990 0.01410 0.14214 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.13390 10.13740 -0.00350 -0.03453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.78000 30.94000 -0.16000 -0.51713 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.11490 10.09860 0.01630 0.16141 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.10570 10.08990 0.01580 0.15659 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.93290 9.91960 0.01330 0.13408 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39910 10.38250 0.01660 0.15988 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.40410 10.38790 0.01620 0.15595 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22900 10.21530 0.01370 0.13411 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60140 8.58930 0.01210 0.14087 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.30780 9.29470 0.01310 0.14094 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86210 8.85190 0.01020 0.11523 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.33520 10.32060 0.01460 0.14146 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.41910 10.40450 0.01460 0.14032 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94510 9.93350 0.01160 0.11678 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.08880 10.07690 0.01190 0.11809 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.68250 8.67290 0.00960 0.11069 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.97510 9.96420 0.01090 0.10939 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24820 9.24030 0.00790 0.08550 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.46380 11.45100 0.01280 0.11178 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.29620 11.28390 0.01230 0.10900 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.59030 10.58130 0.00900 0.08506 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.44500 9.43660 0.00840 0.08902 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.52000 15.55000 -0.03000 -0.19293 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.93210 8.92230 0.00980 0.10984 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.84440 9.83370 0.01070 0.10881 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.33740 9.32930 0.00810 0.08682 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.74340 10.73160 0.01180 0.10996 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.79470 10.78290 0.01180 0.10943 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29840 10.28960 0.00880 0.08552 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.48040 9.47200 0.00840 0.08868 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.68000 7.66000 0.02000 0.26110 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19320 10.19600 -0.00280 -0.02746 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55200 9.55360 -0.00160 -0.01675 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08420 9.09200 -0.00780 -0.08579 富蘭克林華美中華基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.32000 21.42000 -0.10000 -0.46685 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.57000 21.63000 -0.06000 -0.27739 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.08670 8.07180 0.01490 0.18459 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.20060 9.17470 0.02590 0.28230 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.17900 10.15040 0.02860 0.28176 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.69340 9.67560 0.01780 0.18397 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.61300 11.60960 0.00340 0.02929 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74320 8.74060 0.00260 0.02975 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.91970 8.91710 0.00260 0.02916 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 10.02070 10.01780 0.00290 0.02895 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.19520 14.17550 0.01970 0.13897 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.29000 10.27580 0.01420 0.13819 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.31880 10.30450 0.01430 0.13877 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.62410 10.61820 0.00590 0.05556 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.69050 7.68620 0.00430 0.05594 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.04820 9.04320 0.00500 0.05529 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.04900 10.04350 0.00550 0.05476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23450 11.24010 -0.00560 -0.04982 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59580 7.59950 -0.00370 -0.04869 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.95400 8.95840 -0.00440 -0.04912 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.11050 10.11550 -0.00500 -0.04943 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.88990 10.89900 -0.00910 -0.08349 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71120 7.71770 -0.00650 -0.08422 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22940 8.23030 -0.00090 -0.01094 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.32140 9.31360 0.00780 0.08375 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.37880 10.37010 0.00870 0.08390 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.06220 13.06380 -0.00160 -0.01225 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.35220 13.37070 -0.01850 -0.13836 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美第一富基金 37.16000 37.46000 -0.30000 -0.80085 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34880 10.34870 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.58000 14.64000 -0.06000 -0.40984 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.56000 13.64000 -0.08000 -0.58651 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.87000 15.99000 -0.12000 -0.75047 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.06930 10.04880 0.02050 0.20400 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.06930 10.04880 0.02050 0.20400 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.98760 9.96700 0.02060 0.20668 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.98760 9.96700 0.02060 0.20668 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.02320 10.00540 0.01780 0.17790 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.02330 10.00540 0.01790 0.17890 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.02320 10.00540 0.01780 0.17790 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.11520 10.10940 0.00580 0.05737 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.11520 10.10940 0.00580 0.05737 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.11520 10.10940 0.00580 0.05737 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.83740 6.85550 -0.01810 -0.26402 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.81310 10.80810 0.00500 0.04626 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59060 9.58940 0.00120 0.01251 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.55230 11.55070 0.00160 0.01385 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80910 6.81480 -0.00570 -0.08364 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00200 9.00100 0.00100 0.01111 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.59450 10.59330 0.00120 0.01133 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96850 10.97770 -0.00920 -0.08381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.22000 67.53000 0.69000 1.02177 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.64000 67.95000 0.69000 1.01545 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.18710 62.04170 0.14540 0.23436 復華1至5年期高收益債券基金 20.96000 20.93000 0.03000 0.14333 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.50690 65.75580 0.75110 1.14226 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.93780 65.25670 0.68110 1.04372 復華人民幣貨幣市場基金 11.86010 11.85940 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 37.96820 38.13110 -0.16290 -0.42721 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 復華中小精選基金 64.48000 65.07000 -0.59000 -0.90672 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.36810 52.35730 0.01080 0.02063 復華中國特選信用債券ETF基金 62.13200 61.99610 0.13590 0.21921 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 復華六年到期新興市場債券基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 復華台灣智能基金 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129 復華全方位基金 28.31000 28.45000 -0.14000 -0.49209 復華全球大趨勢基金-美元 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.24000 20.25000 -0.01000 -0.04938 復華全球平衡基金-美元 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 復華全球平衡基金-新臺幣 19.71000 19.71000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 復華全球原物料基金 8.43000 8.44000 -0.01000 -0.11848 復華全球消費基金-新臺幣 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.11340 12.10900 0.00440 0.03634 復華全球債券基金 14.79660 14.77530 0.02130 0.14416 復華全球債券組合基金 15.29000 15.30000 -0.01000 -0.06536 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.15000 15.15000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 復華有利貨幣市場基金 13.49030 13.49010 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 復華亞太成長基金 11.97000 12.00000 -0.03000 -0.25000 復華亞太神龍科技基金-美元 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 復華東協世紀基金 12.54000 12.57000 -0.03000 -0.23866 復華南非幣長期收益基金A 13.84000 13.94000 -0.10000 -0.71736 復華南非幣長期收益基金B 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500 復華南非幣短期收益基金A 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.78550 67.19770 0.58780 0.87473 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.71000 21.78000 -0.07000 -0.32140 復華美國新星基金-美元 12.69000 12.73000 -0.04000 -0.31422 復華美國新星基金-新臺幣 12.95000 13.01000 -0.06000 -0.46118 復華恒生基金 21.72000 21.91000 -0.19000 -0.86718 復華恒生單日反向一倍基金 8.21000 8.14000 0.07000 0.85995 復華恒生單日正向二倍基金 31.53000 32.12000 -0.59000 -1.83686 復華神盾基金 25.32520 25.42850 -0.10330 -0.40624 復華高成長基金 67.21000 67.75000 -0.54000 -0.79705 復華高益策略組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.45350 14.45330 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.39000 18.31000 0.08000 0.43692 復華富時台灣高股息低波動基金 49.96000 50.07000 -0.11000 -0.21969 復華復華基金 20.99000 21.16000 -0.17000 -0.80340 復華華人世紀基金 16.56000 16.57000 -0.01000 -0.06035 復華傳家二號基金 30.11800 30.21740 -0.09940 -0.32895 復華傳家基金 22.08230 22.09740 -0.01510 -0.06833 復華奧林匹克全球組合基金 15.86000 15.87000 -0.01000 -0.06301 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.43000 14.45000 -0.02000 -0.13841 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.68000 21.61000 0.07000 0.32392 復華新興市場企業債券ETF基金 67.91000 67.67000 0.24000 0.35466 復華新興市場高收益債券基金A 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華新興市場高收益債券基金B 5.48000 5.48000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896 復華新興市場短期收益基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 復華滬深300 A股基金 23.60000 23.86000 -0.26000 -1.08969 復華數位經濟基金 45.07000 45.68000 -0.61000 -1.33538 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.99760 9.98680 0.01080 0.10814 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76690 9.75960 0.00730 0.07480 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.53780 10.52640 0.01140 0.10830 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15900 10.15140 0.00760 0.07487 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.00410 10.00430 -0.00020 -0.00200 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.00480 10.00430 0.00050 0.00500 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17920 10.17210 0.00710 0.06980 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.80830 10.81470 -0.00640 -0.05918 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.97900 9.96540 0.01360 0.13647 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.61560 10.61480 0.00080 0.00754 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.33370 10.31950 0.01420 0.13760 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.98130 10.98040 0.00090 0.00820 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.68350 10.67960 0.00390 0.03652 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.64750 10.64080 0.00670 0.06297 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.75400 10.76100 -0.00700 -0.06505 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58950 10.58230 0.00720 0.06804 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.81220 11.79250 0.01970 0.16706 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.55340 10.54450 0.00890 0.08440 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.77050 10.76310 0.00740 0.06875 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.14050 12.12000 0.02050 0.16914 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.69530 10.68600 0.00930 0.08703 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.84100 10.84580 -0.00480 -0.04426 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.12040 10.11060 0.00980 0.09693 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.13300 10.12090 0.01210 0.11955 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.04410 10.04500 -0.00090 -0.00896 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45260 10.44640 0.00620 0.05935 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.69940 10.68130 0.01810 0.16946 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.47490 10.46630 0.00860 0.08217 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45120 10.44490 0.00630 0.06032 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.69870 10.68060 0.01810 0.16947 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.47160 10.46310 0.00850 0.08124 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.31390 10.30620 0.00770 0.07471 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.30620 10.29690 0.00930 0.09032 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.31190 10.30430 0.00760 0.07376 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.30700 10.29770 0.00930 0.09031 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.83890 10.82480 0.01410 0.13026 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.85390 10.83830 0.01560 0.14393 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.94930 10.94770 0.00160 0.01461 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.17450 10.16080 0.01370 0.13483 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.18320 10.16720 0.01600 0.15737 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.09410 10.09120 0.00290 0.02874 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20090 9.19120 0.00970 0.10554 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27790 8.27270 0.00520 0.06286 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32230 8.32770 -0.00540 -0.06484 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.94720 11.93460 0.01260 0.10558 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.78140 10.77460 0.00680 0.06311 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.96450 10.97160 -0.00710 -0.06471 景順主流基金 16.91000 17.06000 -0.15000 -0.87925 景順台灣科技基金 29.19000 29.45000 -0.26000 -0.88285 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 景順全球科技基金 23.80000 23.80000 0.00000 0.00000 景順全球康健基金 19.93000 19.97000 -0.04000 -0.20030 景順貨幣市場基金 15.98870 15.98850 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.11000 31.40000 -0.29000 -0.92357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.91000 13.94000 -0.03000 -0.21521 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.86000 9.98000 -0.12000 -1.20240 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.40000 10.52000 -0.12000 -1.14068 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65760 8.64180 0.01580 0.18283 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97830 7.98230 -0.00400 -0.05011 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.47380 11.45390 0.01990 0.17374 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55100 10.55630 -0.00530 -0.05021 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981 華南永昌中國A股基金(美元) 7.98000 7.96000 0.02000 0.25126 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62980 9.62400 0.00580 0.06027 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.91110 9.91780 -0.00670 -0.06756 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.15500 10.14880 0.00620 0.06109 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.45570 10.46270 -0.00700 -0.06690 華南永昌永昌基金 18.92000 19.09000 -0.17000 -0.89052 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.95730 14.95320 0.00410 0.02742 華南永昌全球神農水資源基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 華南永昌全球精品基金 17.10000 17.12000 -0.02000 -0.11682 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.39000 13.36000 0.03000 0.22455 華南永昌物聯網精選基金 11.45000 11.57000 -0.12000 -1.03717 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27470 16.27450 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.30130 24.44390 -0.14260 -0.58338 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98560 11.98550 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.72380 10.71610 0.00770 0.07185 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.75990 10.78670 -0.02680 -0.24845 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.04550 10.03830 0.00720 0.07173 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.00300 10.02800 -0.02500 -0.24930 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.57390 10.56590 0.00800 0.07572 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.52940 10.55520 -0.02580 -0.24443 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.02180 10.01400 0.00780 0.07789 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.92580 9.95020 -0.02440 -0.24522 華頓中小型基金 19.34000 19.73000 -0.39000 -1.97669 華頓中國多重機會平衡基金 11.76130 11.82190 -0.06060 -0.51261 華頓台灣基金 21.79000 22.07000 -0.28000 -1.26869 華頓平安貨幣市場基金 11.56590 11.56570 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.08000 18.13000 -0.05000 -0.27579 華頓全球高收益債券基金A 14.04110 14.04250 -0.00140 -0.00997 華頓全球高收益債券基金B 8.23220 8.23300 -0.00080 -0.00972 華頓全球黑鑽油源基金 5.19000 5.21000 -0.02000 -0.38388 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75500 2.75310 0.00190 0.06901 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.47200 12.49170 -0.01970 -0.15770 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40090 0.40100 -0.00010 -0.02494 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.01310 12.00410 0.00900 0.07497 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.01310 12.00410 0.00900 0.07497 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.65850 10.64450 0.01400 0.13152 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81160 10.82800 -0.01640 -0.15146 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.81160 10.82800 -0.01640 -0.15146 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.53140 9.54590 -0.01450 -0.15190 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.93780 10.94040 -0.00260 -0.02377 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.93780 10.94040 -0.00260 -0.02377 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.65690 9.65590 0.00100 0.01036 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64270 2.64140 0.00130 0.04922 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07240 2.06860 0.00380 0.18370 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.23910 12.24770 -0.00860 -0.07022 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52940 9.53620 -0.00680 -0.07131 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38390 0.38410 -0.00020 -0.05207 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30260 0.30240 0.00020 0.06614 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.50000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.85000 15.87000 -0.02000 -0.12602 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.15000 24.27000 -0.12000 -0.49444 匯豐全球趨勢組合基金 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516 匯豐全球關鍵資源基金 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 匯豐安富基金 25.54000 25.62000 -0.08000 -0.31226 匯豐成功基金 45.00000 45.16000 -0.16000 -0.35430 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.42000 2.41000 0.01000 0.41494 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.68570 2.67970 0.00600 0.22391 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36120 2.35560 0.00560 0.23773 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95080 11.94360 0.00720 0.06028 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.04560 8.03780 0.00780 0.09704 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39160 0.39110 0.00050 0.12784 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33720 0.33680 0.00040 0.11876 匯豐金磚動力基金 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00950 15.00940 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.47000 5.43000 0.04000 0.73665 匯豐新鑽動力基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.59500 5.60270 -0.00770 -0.13743 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.42150 9.42960 -0.00810 -0.08590 匯豐龍鳳基金-A類型 52.12000 52.39000 -0.27000 -0.51537 匯豐龍鳳基金-I類型 52.12000 52.39000 -0.27000 -0.51537 匯豐龍騰電子基金 35.79000 36.03000 -0.24000 -0.66611 匯豐雙高收益債券組合基金 12.77180 12.77180 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.77000 17.92000 -0.15000 -0.83705 新光中國成長基金(人民幣) 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 新光中國成長基金(美元) 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 新光中國成長基金(新臺幣) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.27050 11.26340 0.00710 0.06304 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.29850 10.28830 0.01020 0.09914 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.71480 10.72070 -0.00590 -0.05503 新光台灣富貴基金 23.11000 23.22000 -0.11000 -0.47373 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.65000 21.72000 -0.07000 -0.32228 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.37750 40.47560 -0.09810 -0.24237 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.91100 43.62650 0.28450 0.65213 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 新光全球AI新創產業基金美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 新光全球生技醫療基金(美元) 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 新光全球債券基金(A累積)美元 10.88440 10.83810 0.04630 0.42720 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.72910 10.70000 0.02910 0.27196 新光全球債券基金(B配息)美元 10.28420 10.24080 0.04340 0.42380 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.12490 10.09750 0.02740 0.27135 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 新光吉星貨幣市場基金 15.50260 15.50240 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 新光多重資產基金(A累積)美元 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 21.75000 21.72000 0.03000 0.13812 新光亞洲精選基金-新台幣 22.22000 22.23000 -0.01000 -0.04498 新光店頭基金 21.94000 22.11000 -0.17000 -0.76888 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 21.52000 21.58000 -0.06000 -0.27804 新光創新科技基金 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.35450 10.36660 -0.01210 -0.11672 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.64070 10.64340 -0.00270 -0.02537 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.15420 10.14100 0.01320 0.13016 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.49580 9.50450 -0.00870 -0.09154 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72980 9.73230 -0.00250 -0.02569 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.27240 9.26140 0.01100 0.11877 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.87840 40.90530 -0.02690 -0.06576 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.73070 43.48190 0.24880 0.57219 新光澳幣八年期保本基金 10.97000 11.06000 -0.09000 -0.81374 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.74260 10.73350 0.00910 0.08478 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57840 9.57060 0.00780 0.08150 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56330 9.56160 0.00170 0.01778 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.53370 10.53180 0.00190 0.01804 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.57320 10.56530 0.00790 0.07477 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58420 9.57710 0.00710 0.07414 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54810 9.54510 0.00300 0.03143 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.52120 10.51790 0.00330 0.03138 瑞銀全球創新趨勢基金 7.34000 7.33000 0.01000 0.13643 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.74030 10.72960 0.01070 0.09972 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.64480 9.63940 0.00540 0.05602 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.58940 10.58100 0.00840 0.07939 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.63560 9.62790 0.00770 0.07998 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.70840 9.70360 0.00480 0.04947 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67660 10.67100 0.00560 0.05248 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.95640 14.95710 -0.00070 -0.00468 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72730 8.72760 -0.00030 -0.00344 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.06160 41.12260 -0.06100 -0.14834 群益10年期以上金融債ETF基金 42.59970 42.08950 0.51020 1.21218 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.82620 42.51060 0.31560 0.74240 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.12760 42.63680 0.49080 1.15112 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.16720 43.78360 0.38360 0.87613 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.87940 42.49930 0.38010 0.89437 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.28620 45.89600 0.39020 0.85018 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.54910 47.54470 0.00440 0.00925 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.25130 45.87100 0.38030 0.82906 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.74170 10.72870 0.01300 0.12117 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.84220 43.50470 0.33750 0.77578 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.57790 40.58000 -0.00210 -0.00517 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46210 11.45980 0.00230 0.02007 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25930 10.27700 -0.01770 -0.17223 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.79610 12.76590 0.03020 0.23657 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.56000 9.54370 0.01630 0.17079 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 群益大印度基金N-新臺幣 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 群益大印度基金-人民幣 13.65210 13.64450 0.00760 0.05570 群益大印度基金-美元 12.83350 12.83490 -0.00140 -0.01091 群益大印度基金-新臺幣 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.22570 12.21500 0.01070 0.08760 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.78500 11.78250 0.00250 0.02122 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.93330 10.92370 0.00960 0.08788 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.61500 9.61300 0.00200 0.02081 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.81230 9.80370 0.00860 0.08772 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.66460 8.66280 0.00180 0.02078 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.12920 9.12110 0.00810 0.08881 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.33220 8.33040 0.00180 0.02161 群益中小型股基金 44.09000 44.39000 -0.30000 -0.67583 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.25800 10.24090 0.01710 0.16698 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.51940 9.51000 0.00940 0.09884 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.00630 9.00890 -0.00260 -0.02886 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.74010 8.72560 0.01450 0.16618 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.11000 8.10190 0.00810 0.09998 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.67360 7.67580 -0.00220 -0.02866 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59450 10.58330 0.01120 0.10583 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65390 11.64150 0.01240 0.10652 群益中國高收益債券基金-美元 11.25190 11.24270 0.00920 0.08183 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40900 10.41230 -0.00330 -0.03169 群益中國新機會基金N-人民幣 8.20690 8.19570 0.01120 0.13666 群益中國新機會基金N-美元 7.53290 7.52770 0.00520 0.06908 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 7.27810 7.26820 0.00990 0.13621 群益中國新機會基金-美元 8.05400 8.04840 0.00560 0.06958 群益中國新機會基金-新臺幣 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 19.25570 19.35150 -0.09580 -0.49505 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.46000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.05380 12.06150 -0.00770 -0.06384 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.49990 11.51490 -0.01500 -0.13027 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.36790 10.37450 -0.00660 -0.06362 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.89100 9.90390 -0.01290 -0.13025 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.34500 10.35260 -0.00760 -0.07341 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.12880 10.13650 -0.00770 -0.07596 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20240 9.20910 -0.00670 -0.07275 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.18790 9.19490 -0.00700 -0.07613 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.40520 10.41270 -0.00750 -0.07203 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.44680 10.45480 -0.00800 -0.07652 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36480 9.37160 -0.00680 -0.07256 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83080 9.83830 -0.00750 -0.07623 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.15670 11.15750 -0.00080 -0.00717 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.72840 7.72900 -0.00060 -0.00776 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.71370 10.70790 0.00580 0.05417 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.53230 10.52910 0.00320 0.03039 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.63940 10.64990 -0.01050 -0.09859 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.98760 9.98210 0.00550 0.05510 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.91780 9.91480 0.00300 0.03026 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01870 10.02860 -0.00990 -0.09872 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.71380 10.70800 0.00580 0.05417 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.53220 10.52910 0.00310 0.02944 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.63930 10.64980 -0.01050 -0.09859 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.98760 9.98210 0.00550 0.05510 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.91770 9.91470 0.00300 0.03026 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01870 10.02860 -0.00990 -0.09872 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.85320 9.85480 -0.00160 -0.01624 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 群益全球關鍵生技基金-美元 16.12190 16.12440 -0.00250 -0.01550 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.04000 16.06000 -0.02000 -0.12453 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 群益印度中小基金N-人民幣 11.10040 11.07410 0.02630 0.23749 群益印度中小基金N-美元 9.31440 9.29850 0.01590 0.17100 群益印度中小基金N-新臺幣 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 群益印度中小基金-人民幣 15.02750 14.99180 0.03570 0.23813 群益印度中小基金-美元 13.32220 13.29940 0.02280 0.17144 群益印度中小基金-新臺幣 15.54000 15.53000 0.01000 0.06439 群益多利策略組合基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102 群益多重資產組合基金 15.60000 15.59000 0.01000 0.06414 群益安家基金 24.19810 24.21820 -0.02010 -0.08300 群益安穩貨幣市場基金 16.15250 16.15230 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.96000 22.48000 -0.52000 -2.31317 群益亞太中小基金 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 群益亞太新趨勢平衡基金 16.61000 16.65000 -0.04000 -0.24024 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.51890 10.51440 0.00450 0.04280 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.80550 7.80210 0.00340 0.04358 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.21960 10.21520 0.00440 0.04307 群益店頭市場基金 90.89000 91.25000 -0.36000 -0.39452 群益東方盛世基金 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 群益東協成長基金-人民幣 13.47490 13.52800 -0.05310 -0.39252 群益東協成長基金-美元 11.82250 11.87700 -0.05450 -0.45887 群益東協成長基金-新臺幣 11.79000 11.86000 -0.07000 -0.59022 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.73710 11.74320 -0.00610 -0.05194 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.06590 11.07440 -0.00850 -0.07675 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.50140 10.52030 -0.01890 -0.17965 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.69040 9.69540 -0.00500 -0.05157 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.13960 9.14660 -0.00700 -0.07653 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.67120 8.68690 -0.01570 -0.18073 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.85880 10.87840 -0.01960 -0.18017 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.48300 9.48790 -0.00490 -0.05164 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.30200 9.30910 -0.00710 -0.07627 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.68710 9.70450 -0.01740 -0.17930 群益長安基金 28.32000 28.49000 -0.17000 -0.59670 群益美國新創亮點基金N-美元 10.40140 10.41380 -0.01240 -0.11907 群益美國新創亮點基金-美元 15.73490 15.75370 -0.01880 -0.11934 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.32000 15.36000 -0.04000 -0.26042 群益真善美基金 15.37520 15.39470 -0.01950 -0.12667 群益馬拉松基金 114.85000 115.69000 -0.84000 -0.72608 群益深証中小板基金 11.61000 11.77000 -0.16000 -1.35939 群益創新科技基金 31.17000 31.48000 -0.31000 -0.98475 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.40900 9.39010 0.01890 0.20128 群益華夏盛世基金N-美元 8.65610 8.64450 0.01160 0.13419 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 10.24650 10.22590 0.02060 0.20145 群益華夏盛世基金-美元 9.54440 9.53160 0.01280 0.13429 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.87000 15.87000 0.00000 0.00000 群益奧斯卡基金 28.00000 28.21000 -0.21000 -0.74442 群益新興金鑽基金-美元 11.69720 11.67740 0.01980 0.16956 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 22.50000 22.61000 -0.11000 -0.48651 群益道瓊美國地產ETF基金 22.17000 22.33000 -0.16000 -0.71652 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.92000 7.86000 0.06000 0.76336 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.58000 13.80000 -0.22000 -1.59420 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.15790 11.13620 0.02170 0.19486 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.99560 10.98150 0.01410 0.12840 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.10360 11.10360 0.00000 0.00000 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.89970 10.87840 0.02130 0.19580 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.74160 10.72790 0.01370 0.12770 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.84650 10.84660 -0.00010 -0.00092 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.15780 11.13610 0.02170 0.19486 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.99600 10.98190 0.01410 0.12839 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.89970 10.87850 0.02120 0.19488 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.74120 10.72740 0.01380 0.12864 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.98870 12.98690 0.00180 0.01386 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.81950 11.80410 0.01540 0.13046 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.73170 11.72080 0.01090 0.09300 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.78470 8.78350 0.00120 0.01366 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07480 9.06300 0.01180 0.13020 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.59360 8.58570 0.00790 0.09201 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.28870 10.27520 0.01350 0.13138 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.04000 10.02690 0.01310 0.13065 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.05000 29.23000 -0.18000 -0.61581 德信中國精選成長基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210 德信台灣主流中小基金 18.74000 18.97000 -0.23000 -1.21244 德信萬保貨幣市場基金 11.98030 11.98010 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.29000 31.61000 -0.32000 -1.01234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.82170 10.80580 0.01590 0.14714 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.72520 10.71200 0.01320 0.12323 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71050 11.71030 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.24000 15.41000 -0.17000 -1.10318 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.18000 18.24000 -0.06000 -0.32895 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.72940 10.70390 0.02550 0.23823 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.14310 16.10540 0.03770 0.23408 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.35180 8.35910 -0.00730 -0.08733 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.30080 11.29540 0.00540 0.04781 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.21460 12.20950 0.00510 0.04177 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.09490 14.10720 -0.01230 -0.08719 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.44000 17.38000 0.06000 0.34522 摩根中小基金 21.63000 21.70000 -0.07000 -0.32258 摩根中國A股基金 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623 摩根中國A股基金(美元) 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 摩根中國亮點基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.74210 11.74170 0.00040 0.00341 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.99110 12.96720 0.02390 0.18431 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.95590 9.94700 0.00890 0.08947 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.63590 13.63550 0.00040 0.00293 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.70070 15.67180 0.02890 0.18441 摩根台灣金磚基金-累積型 19.22000 19.31000 -0.09000 -0.46608 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.22000 19.31000 -0.09000 -0.46608 摩根台灣增長基金 49.09000 49.40000 -0.31000 -0.62753 摩根平衡基金 27.79000 27.87000 -0.08000 -0.28705 摩根全球α基金 18.70000 18.75000 -0.05000 -0.26667 摩根全球平衡基金 16.31920 16.31210 0.00710 0.04353 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.56520 9.57200 -0.00680 -0.07104 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68440 10.68660 -0.00220 -0.02059 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10190 10.10640 -0.00450 -0.04453 摩根多元入息成長基金-累積型 11.70740 11.71570 -0.00830 -0.07085 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.43930 10.44400 -0.00470 -0.04500 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.89910 10.89270 0.00640 0.05875 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.36850 14.36000 0.00850 0.05919 摩根亞洲基金 59.50000 59.46000 0.04000 0.06727 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.54800 8.54800 0.00000 0.00000 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.07770 10.07240 0.00530 0.05262 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.92110 8.91790 0.00320 0.03588 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.95470 12.95460 0.00010 0.00077 摩根東方內需機會基金 18.83000 18.81000 0.02000 0.10633 摩根東方科技基金 31.68000 31.59000 0.09000 0.28490 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 摩根金龍收成基金 22.00000 21.94000 0.06000 0.27347 摩根第一貨幣市場基金 15.12760 15.12740 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.11000 14.04000 0.07000 0.49858 摩根新金磚五國基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 摩根新絲路基金 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 摩根新興35基金 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524 摩根新興日本基金 23.18000 23.10000 0.08000 0.34632 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.37950 7.40010 -0.02060 -0.27837 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73970 9.76110 -0.02140 -0.21924 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.57850 9.60270 -0.02420 -0.25201 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.29180 11.32390 -0.03210 -0.28347 摩根新興科技基金 51.20000 51.52000 -0.32000 -0.62112 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.90510 8.91840 -0.01330 -0.14913 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.60540 9.60780 -0.00240 -0.02498 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.06230 9.06680 -0.00450 -0.04963 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.57340 10.58920 -0.01580 -0.14921 摩根龍揚基金 32.87000 32.76000 0.11000 0.33578 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32470 9.33300 -0.00830 -0.08893 摩根總收益組合基金-累積型 11.50080 11.51110 -0.01030 -0.08948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.82000 20.84000 -0.02000 -0.09597 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61170 12.61150 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.61110 10.58590 0.02520 0.23805 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.63770 10.63320 0.00450 0.04232 聯邦中國龍基金 24.71000 24.92000 -0.21000 -0.84270 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.65080 12.64730 0.00350 0.02767 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.80860 11.80200 0.00660 0.05592 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72200 10.72450 -0.00250 -0.02331 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46010 10.45620 0.00390 0.03730 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81710 9.81160 0.00550 0.05606 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.90690 8.90900 -0.00210 -0.02357 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.09030 10.08030 0.01000 0.09920 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.23920 10.24210 -0.00290 -0.02831 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.02100 10.03620 -0.01520 -0.15145 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.26470 10.29350 -0.02880 -0.27979 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.53570 9.55020 -0.01450 -0.15183 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.76380 9.79120 -0.02740 -0.27984 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.59750 11.60070 -0.00320 -0.02758 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.36580 11.36430 0.00150 0.01320 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.58910 10.59980 -0.01070 -0.10095 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72840 10.73070 -0.00230 -0.02143 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.50050 10.49910 0.00140 0.01333 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.78350 9.79330 -0.00980 -0.10007 聯邦金鑽平衡基金 22.41390 22.55910 -0.14520 -0.64364 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.48930 9.47320 0.01610 0.16995 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.88490 9.88090 0.00400 0.04048 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.44500 9.42880 0.01620 0.17181 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.82810 9.82410 0.00400 0.04072 聯邦貨幣市場基金 13.21730 13.21710 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.37000 12.47000 -0.10000 -0.80192 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.82280 16.83640 -0.01360 -0.08078 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.66910 12.68470 -0.01560 -0.12298 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.33120 12.32400 0.00720 0.05842 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.73720 11.73040 0.00680 0.05797 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.35890 12.35410 0.00480 0.03885 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.53700 11.53780 -0.00080 -0.00693 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57710 10.57340 0.00370 0.03499 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.69780 8.69830 -0.00050 -0.00575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.53000 34.85000 -0.32000 -0.91822 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.36000 18.32000 0.04000 0.21834 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.48000 18.45000 0.03000 0.16260 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.37000 15.43000 -0.06000 -0.38885 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.46000 14.47000 -0.01000 -0.06911 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.47000 14.47000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.24000 15.16000 0.08000 0.52770 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.95000 20.94000 0.01000 0.04776 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.99000 18.98000 0.01000 0.05269 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.96000 14.96000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.93000 15.92000 0.01000 0.06281 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.46000 19.45000 0.01000 0.05141 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.20000 18.19000 0.01000 0.05498 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.24000 13.23000 0.01000 0.07559 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.03430 15.03410 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.09180 11.09330 -0.00150 -0.01352 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.98960 13.98120 0.00840 0.06008 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57180 7.57280 -0.00100 -0.01321 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.34000 14.31000 0.03000 0.20964 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.13760 10.11730 0.02030 0.20065 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.53570 10.61860 -0.08290 -0.78071 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.11820 10.11180 0.00640 0.06329 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.14250 10.14470 -0.00220 -0.02169 瀚亞中小型股基金 19.81000 19.88000 -0.07000 -0.35211 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 瀚亞巴西基金 6.17000 6.18000 -0.01000 -0.16181 瀚亞外銷基金 38.56000 38.69000 -0.13000 -0.33600 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.25650 11.22750 0.02900 0.25829 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.82460 10.81100 0.01360 0.12580 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.73230 12.72410 0.00820 0.06444 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.72060 10.73890 -0.01830 -0.17041 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.31390 7.29430 0.01960 0.26870 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.98800 7.97800 0.01000 0.12534 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.14430 8.13910 0.00520 0.06389 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.09070 7.10270 -0.01200 -0.16895 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.74270 8.73700 0.00570 0.06524 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.99610 8.97210 0.02400 0.26750 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.34020 9.32840 0.01180 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瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.18000 15.18000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.05000 7.04000 0.01000 0.14205 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太基礎建設基金 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.46380 12.42980 0.03400 0.27354 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.20810 14.31500 -0.10690 -0.74677 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.38130 11.36990 0.01140 0.10026 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.16130 11.15940 0.00190 0.01703 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.82030 12.86540 -0.04510 -0.35055 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.11400 9.09020 0.02380 0.26182 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.78860 9.86240 -0.07380 -0.74830 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.09780 9.08860 0.00920 0.10123 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.90960 8.90810 0.00150 0.01684 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.47430 9.50850 -0.03420 -0.35968 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.90980 14.92760 -0.01780 -0.11924 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.69420 10.67850 0.01570 0.14702 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.31780 10.31680 0.00100 0.00969 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.66410 12.67920 -0.01510 -0.11909 瀚亞非洲基金-南非幣 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.36000 20.29000 0.07000 0.34500 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.61870 13.61850 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.21000 29.24000 -0.03000 -0.10260 瀚亞高科技基金 55.52000 55.84000 -0.32000 -0.57307 瀚亞理財通基金 26.40000 26.55000 -0.15000 -0.56497 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 20.91000 20.98000 -0.07000 -0.33365 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.89880 13.96590 -0.06710 -0.48046 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.23090 9.27550 -0.04460 -0.48084 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.99360 10.98360 0.01000 0.09104 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.57910 11.68780 -0.10870 -0.93003 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.28430 10.30620 -0.02190 -0.21249 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.74320 10.81210 -0.06890 -0.63725 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.26620 8.25870 0.00750 0.09081 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.19130 8.25750 -0.06620 -0.80170 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.87650 8.88400 -0.00750 -0.08442 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.34640 8.36420 -0.01780 -0.21281 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.14650 8.19880 -0.05230 -0.63790 瀚亞電通網基金 14.49000 14.57000 -0.08000 -0.54907 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 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