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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/25  108/06/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.30270   10.29140   0.01130    0.10980
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.16030   10.14920   0.01110    0.10937
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.38940   10.37990   0.00950    0.09152
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.25050   10.24110   0.00940    0.09179
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.18210   10.16690   0.01520    0.14950
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.18800   10.17390   0.01410    0.13859
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.18800   10.17390   0.01410    0.13859
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.23220   10.21650   0.01570    0.15367
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.64470   10.64440   0.00030    0.00282
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.44610   10.44580   0.00030    0.00287
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.55990   10.55510   0.00480    0.04548
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.44990   10.44510   0.00480    0.04595
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.07000   23.06000   0.01000    0.04337
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.76000   24.77000  -0.01000   -0.04037
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.61480   41.52380   0.09100    0.21915
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.07580   40.16660  -0.09080   -0.22606
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.82590    9.82080   0.00510    0.05193
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.33040   10.32320   0.00720    0.06975
中國信託台灣活力基金                                               12.86000   12.88000  -0.02000   -0.15528
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.17000    9.24000  -0.07000   -0.75758
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.00070    9.97440   0.02630    0.26368
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.12120   10.12380  -0.00260   -0.02568
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.08450    9.08680  -0.00230   -0.02531
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.42620   10.41560   0.01060    0.10177
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.32120    9.31190   0.00930    0.09987
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.34950   11.37910  -0.02960   -0.26013
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.63900    9.66410  -0.02510   -0.25972
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.44290   11.42940   0.01350    0.11812
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.00200    9.99010   0.01190    0.11912
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.19550   42.90470   0.29080    0.67778
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.41580   45.04600   0.36980    0.82094
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.93120   45.54480   0.38640    0.84840
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                          10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03250   11.03240   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.17480   10.18000  -0.00520   -0.05108
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.39630    9.40110  -0.00480   -0.05106
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.38180   10.37940   0.00240    0.02312
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.58440    9.58210   0.00230    0.02400
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.44000   11.52000  -0.08000   -0.69444
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.87000   10.95000  -0.08000   -0.73059
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.51000   11.57000  -0.06000   -0.51858
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.00000   11.06000  -0.06000   -0.54250
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.94380   41.48040   0.46340    1.11715
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.12650   42.52310   0.60340    1.41899
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.68110   42.21980   0.46130    1.09262
元大2001基金                                                       59.20000   59.69000  -0.49000   -0.82091
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.43090   45.51690  -0.08600   -0.18894
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.85740   43.45180   0.40560    0.93345
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.22000   21.16000   0.06000    0.28355
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.68920   11.68670   0.00250    0.02139
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87030   10.90290  -0.03260   -0.29900
元大上證50基金                                                     33.36000   33.82000  -0.46000   -1.36014
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.43000   10.51000  -0.08000   -0.76118
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.38000    9.48000  -0.10000   -1.05485
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.55000   13.49000   0.06000    0.44477
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.69900   12.66700   0.03200    0.25262
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.29400   17.27200   0.02200    0.12737
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.84000   10.81600   0.02400    0.22189
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.52200   10.53200  -0.01000   -0.09495
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.02000   0.02000    0.66225
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.70000   13.68000   0.02000    0.14620
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.01960   47.00450   0.01510    0.03212
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.94170   10.93190   0.00980    0.08965
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97570    9.96680   0.00890    0.08930
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15750   10.18100  -0.02350   -0.23082
元大巴西指數基金                                                    7.31600    7.33100  -0.01500   -0.20461
元大巴菲特基金                                                     25.47000   25.63000  -0.16000   -0.62427
元大日經225基金                                                    26.93000   27.05000  -0.12000   -0.44362
元大台商收成基金                                                   22.16000   22.32000  -0.16000   -0.71685
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.80000   11.71000   0.09000    0.76857
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.52000   39.14000  -0.62000   -1.58406
元大台灣中型100基金                                                32.02000   32.20000  -0.18000   -0.55901
元大台灣加權股價指數基金                                           25.45600   25.61400  -0.15800   -0.61685
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.20000   10.28000  -0.08000   -0.77821
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.20000   10.28000  -0.08000   -0.77821
元大台灣卓越50基金                                                 80.90000   81.51000  -0.61000   -0.74837
元大台灣金融基金                                                   18.20000   18.22000  -0.02000   -0.10977
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.21000   31.33000  -0.12000   -0.38302
元大台灣高股息基金                                                 26.43000   26.61000  -0.18000   -0.67644
元大台灣電子科技基金                                               34.21000   34.54000  -0.33000   -0.95541
元大全球ETF成長組合基金                                            10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.98000   15.00000  -0.02000   -0.13333
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.51000   22.49000   0.02000    0.08893
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.61000   13.64000  -0.03000   -0.21994
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.25000   13.23000   0.02000    0.15117
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.44300   12.45100  -0.00800   -0.06425
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.59000    6.58000   0.01000    0.15198
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.94000    6.96000  -0.02000   -0.28736
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.54700    8.55400  -0.00700   -0.08183
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.69000   13.70000  -0.01000   -0.07299
元大全球農業商機基金                                               18.10000   18.05000   0.05000    0.27701
元大印尼指數基金                                                    9.72100    9.82500  -0.10400   -1.05852
元大印度指數基金                                                   10.17700   10.17100   0.00600    0.05899
元大印度基金                                                       13.03000   13.01000   0.02000    0.15373
元大多多基金                                                       16.52000   16.57000  -0.05000   -0.30175
元大多福基金                                                       50.64000   50.83000  -0.19000   -0.37380
元大亞太成長基金                                                    8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.28340    9.27020   0.01320    0.14239
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.44470    7.43410   0.01060    0.14259
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.29900    9.26700   0.03200    0.34531
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.27800   10.29200  -0.01400   -0.13603
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21080   10.19830   0.01250    0.12257
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.38540   10.37520   0.01020    0.09831
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20880   10.19880   0.01000    0.09805
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.46240   10.46550  -0.00310   -0.02962
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.28510   10.28820  -0.00310   -0.03013
元大卓越基金                                                       42.91000   43.17000  -0.26000   -0.60227
元大店頭基金                                                        7.94000    8.00000  -0.06000   -0.75000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46360   10.46290   0.00070    0.00669
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.84730    9.84650   0.00080    0.00812
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.88430   32.81620   0.06810    0.20752
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.27530   41.91120   0.36410    0.86874
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.97710   17.10060  -0.12350   -0.72220
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.68360   22.32880   0.35480    1.58898
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.14100   42.20950  -0.06850   -0.16229
元大高科技基金                                                     18.40000   18.51000  -0.11000   -0.59427
元大得利貨幣市場基金                                               16.32410   16.32380   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03130   12.03110   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.22000   10.36000  -0.14000   -1.35135
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.22000   10.36000  -0.14000   -1.35135
元大富櫃50基金                                                     12.18000   12.34000  -0.16000   -1.29660
元大華夏中小基金                                                    7.34000    7.33000   0.01000    0.13643
元大新中國基金-人民幣                                               9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
元大新中國基金-美元                                                 9.18900    9.17600   0.01300    0.14167
元大新中國基金-新台幣                                               9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                     22.87000   22.97000  -0.10000   -0.43535
元大新東協平衡基金-美元                                             9.58500    9.59500  -0.01000   -0.10422
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.73290   10.74030  -0.00740   -0.06890
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.91530    9.94120  -0.02590   -0.26053
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.26150   11.30540  -0.04390   -0.38831
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.32300    9.35940  -0.03640   -0.38891
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.51070   10.49630   0.01440    0.13719
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.78370    9.77030   0.01340    0.13715
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.76910   10.76810   0.00100    0.00929
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.03270   10.03180   0.00090    0.00897
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.06370   10.05320   0.01050    0.10444
元大新興亞洲基金                                                   11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.71090    9.70740   0.00350    0.03605
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.10970    9.10640   0.00330    0.03624
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.06680   10.07620  -0.00940   -0.09329
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.45400    9.46280  -0.00880   -0.09300
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16250   15.16230   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.47000   35.61000  -0.14000   -0.39315
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.94000    8.89000   0.05000    0.56243
元大實質多重資產基金-美元                                           8.23000    8.20200   0.02800    0.34138
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.51000   12.36000   0.15000    1.21359
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.55000   18.03000  -0.48000   -2.66223
元大摩臺基金                                                       37.81000   38.11000  -0.30000   -0.78719
元大標普500基金                                                    27.73000   27.74000  -0.01000   -0.03605
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.40000   36.36000   0.04000    0.11001
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.41000   20.40000   0.01000    0.04902
元大標智滬深300基金                                                18.23000   18.34000  -0.11000   -0.59978
元大歐洲50基金                                                     25.34000   25.40000  -0.06000   -0.23622
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.30790    9.28620   0.02170    0.23368
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29050   10.29020   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.08000   15.22000  -0.14000   -0.91984
日盛上選基金                                                       33.14000   33.46000  -0.32000   -0.95637
日盛小而美基金                                                     17.27000   17.31000  -0.04000   -0.23108
日盛中國內需動力基金                                                9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.34270   12.33600   0.00670    0.05431
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.87660    9.87130   0.00530    0.05369
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.59440   12.58660   0.00780    0.06197
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.07290   10.06670   0.00620    0.06159
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40340   11.40480  -0.00140   -0.01228
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.10280    9.10400  -0.00120   -0.01318
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
日盛日盛基金                                                       11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.56840   10.56230   0.00610    0.05775
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.46980    9.46430   0.00550    0.05811
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.34970   10.35170  -0.00200   -0.01932
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.27410    9.27590  -0.00180   -0.01941
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51180    2.50970   0.00210    0.08368
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65600    1.65460   0.00140    0.08461
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38870    0.38830   0.00040    0.10301
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25670    0.25650   0.00020    0.07797
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.83560   12.83480   0.00080    0.00623
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35270    8.35220   0.00050    0.00599
日盛亞洲機會基金                                                    7.05000    7.05000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       16.64000   16.76000  -0.12000   -0.71599
日盛高科技基金                                                     17.40000   17.55000  -0.15000   -0.85470
日盛貨幣市場基金                                                   14.83310   14.83280   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     38.23000   38.42000  -0.19000   -0.49453
日盛精選五虎基金                                                   35.28000   35.31000  -0.03000   -0.08496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54460   13.54430   0.00030    0.00221
台新2000高科技基金                                                 29.77000   30.05000  -0.28000   -0.93178
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
台新MSCI中國基金                                                   20.28000   20.27000   0.01000    0.04933
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22130   14.22110   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.46320   10.44850   0.01470    0.14069
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56400   10.56480  -0.00080   -0.00757
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.22830   10.24670  -0.01840   -0.17957
台新中國通基金                                                     43.06000   43.48000  -0.42000   -0.96596
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56080    0.55840   0.00240    0.42980
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.42300   17.37100   0.05200    0.29935
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31260    0.30060   0.01200    3.99202
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
台新主流基金                                                       23.20000   23.46000  -0.26000   -1.10827
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.53000   23.57000  -0.04000   -0.16971
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76090    0.76130  -0.00040   -0.05254
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.74000   16.77000  -0.03000   -0.17889
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54010    0.54040  -0.00030   -0.05551
台新台灣中小基金                                                   33.24000   33.42000  -0.18000   -0.53860
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.68130   10.56480   0.11650    1.10272
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.90830    9.81030   0.09800    0.99895
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.40000    9.32000   0.08000    0.85837
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.42170   11.30870   0.11300    0.99923
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.88000   10.79000   0.09000    0.83411
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.14040   10.15150  -0.01110   -0.10934
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.31720   11.32950  -0.01230   -0.10857
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
台新印度基金                                                       14.99000   14.93000   0.06000    0.40188
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.68740    8.69400  -0.00660   -0.07591
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28450    0.28440   0.00010    0.03516
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.69330   12.70300  -0.00970   -0.07636
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41060    0.41030   0.00030    0.07312
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.81000   40.45000   0.36000    0.88999
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12920   11.12900   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 31.40600   31.55250  -0.14650   -0.46431
台新智慧生活基金-美元                                              10.66680   10.73720  -0.07040   -0.65566
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.07000   11.15000  -0.08000   -0.71749
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.29470    8.28880   0.00590    0.07118
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.55310    8.55810  -0.00500   -0.05842
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.37260    9.36600   0.00660    0.07047
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.67560    9.68130  -0.00570   -0.05888
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.58760   11.59370  -0.00610   -0.05261
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36690    0.36660   0.00030    0.08183
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.25440    8.25870  -0.00430   -0.05207
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27570    0.27550   0.00020    0.07260
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.66000    5.64000   0.02000    0.35461
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.44000   22.46000  -0.02000   -0.08905
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.24670   10.22590   0.02080    0.20341
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04090   10.03970   0.00120    0.01195
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.15280   10.15920  -0.00640   -0.06300
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.24650   10.22560   0.02090    0.20439
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.04070   10.03970   0.00100    0.00996
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.15280   10.15920  -0.00640   -0.06300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.07310   41.38820   0.68490    1.65482
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.26550   40.76090   0.50460    1.23795
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.83380   39.77060   0.06320    0.15891
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.34870   11.34660   0.00210    0.01851
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19440   10.20980  -0.01540   -0.15084
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21300    9.20460   0.00840    0.09126
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.82270   10.81310   0.00960    0.08878
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83400    7.83970  -0.00570   -0.07271
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.27230    9.27900  -0.00670   -0.07221
永豐中小基金                                                       52.07000   52.14000  -0.07000   -0.13425
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78590    1.78300   0.00290    0.16265
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48670    2.48260   0.00410    0.16515
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19540    8.19610  -0.00070   -0.00854
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.07140   11.07230  -0.00090   -0.00813
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.67000    4.66000   0.01000    0.21459
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.13000   21.12000   0.01000    0.04735
永豐主流品牌基金                                                   19.58000   19.54000   0.04000    0.20471
永豐永豐基金                                                       32.22000   32.51000  -0.29000   -0.89203
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.26670    9.27090  -0.00420   -0.04530
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.74930    9.75360  -0.00430   -0.04409
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.17340    9.18780  -0.01440   -0.15673
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.65400    9.66910  -0.01510   -0.15617
永豐亞洲民生消費基金                                               12.15000   12.16000  -0.01000   -0.08224
永豐南非幣2021保本基金                                             14.09460   14.08930   0.00530    0.03762
永豐高科技基金                                                     22.58000   22.81000  -0.23000   -1.00833
永豐貨幣市場基金                                                   13.93740   13.93720   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11240    2.10950   0.00290    0.13747
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60660    2.60280   0.00380    0.14600
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.80550    7.80810  -0.00260   -0.03330
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.93210   10.93580  -0.00370   -0.03383
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.19840    7.20420  -0.00580   -0.08051
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.53600   11.54530  -0.00930   -0.08055
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.25000    8.22000   0.03000    0.36496
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.04000   19.00000   0.04000    0.21053
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.38000   53.74000  -0.36000   -0.66989
永豐領航科技基金                                                   36.65000   36.97000  -0.32000   -0.86557
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.14000   12.15000  -0.01000   -0.08230
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
永豐趨勢平衡基金                                                   40.25000   40.47000  -0.22000   -0.54361
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.87320   11.87230   0.00090    0.00758
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.79940    9.79180   0.00760    0.07762
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.37190   10.36400   0.00790    0.07623
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86020    9.85380   0.00640    0.06495
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.26910   10.26240   0.00670    0.06529
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.85320    9.84610   0.00710    0.07211
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.55480   10.54720   0.00760    0.07206
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.87110    9.86520   0.00590    0.05981
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.36200   10.35540   0.00660    0.06373
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.08000   15.01000   0.07000    0.46636
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.87000   19.82000   0.05000    0.25227
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.75000   19.68000   0.07000    0.35569
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05250   10.05070   0.00180    0.01791
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05250   10.05070   0.00180    0.01791
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01810   10.01860  -0.00050   -0.00499
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01810   10.01860  -0.00050   -0.00499
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.10650   10.09770   0.00880    0.08715
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.10630   10.09750   0.00880    0.08715
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05570   10.05420   0.00150    0.01492
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05560   10.05420   0.00140    0.01392
兆豐國際生命科學基金                                               15.44000   15.58000  -0.14000   -0.89859
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.40290   10.41870  -0.01580   -0.15165
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.62820   10.63410  -0.00590   -0.05548
兆豐國際全球基金                                                   31.25000   31.33000  -0.08000   -0.25535
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47590   10.47530   0.00060    0.00573
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.21390   10.21160   0.00230    0.02252
兆豐國際國民基金                                                   21.75000   21.94000  -0.19000   -0.86600
兆豐國際第一基金                                                   12.97000   13.10000  -0.13000   -0.99237
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.70390   10.70770  -0.00380   -0.03549
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19880    8.20170  -0.00290   -0.03536
兆豐國際萬全基金                                                   20.30000   20.45000  -0.15000   -0.73350
兆豐國際電子基金                                                   25.42000   25.69000  -0.27000   -1.05099
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.91000   22.10000  -0.19000   -0.85973
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.87000   15.76000   0.11000    0.69797
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.82000   34.04000  -0.22000   -0.64630
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55390   12.55370   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.75130   10.74370   0.00760    0.07074
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.51180   10.50600   0.00580    0.05521
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.74380   10.73740   0.00640    0.05960
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.54120   10.53370   0.00750    0.07120
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.60840   10.60250   0.00590    0.05565
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.61110   10.60480   0.00630    0.05941
合庫台灣基金                                                       10.73000   10.81000  -0.08000   -0.74006
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.72330   11.72690  -0.00360   -0.03070
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.69880   12.69230   0.00650    0.05121
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.32790   11.32050   0.00740    0.06537
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.12340   12.11920   0.00420    0.03466
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.18910    8.19160  -0.00250   -0.03052
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47870    9.47330   0.00540    0.05700
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16650    9.16270   0.00380    0.04147
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.90200    8.89860   0.00340    0.03821
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32940    9.32430   0.00510    0.05470
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
合庫全球新興市場基金                                                9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.17100   10.17090   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.96200    9.95930   0.00270    0.02711
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.23440   10.23090   0.00350    0.03421
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.52020   10.52660  -0.00640   -0.06080
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.04880   12.04680   0.00200    0.01660
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.18550   15.18200   0.00350    0.02305
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.75830    8.75540   0.00290    0.03312
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.56380    9.56180   0.00200    0.02092
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93420    7.93900  -0.00480   -0.06046
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71960    8.71770   0.00190    0.02179
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.57620   10.57410   0.00210    0.01986
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.11750   10.10510   0.01240    0.12271
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.12570   10.11590   0.00980    0.09688
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.01890    9.96910   0.04980    0.49954
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.09620   10.09100   0.00520    0.05153
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.11740   10.10500   0.01240    0.12271
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.12570   10.11590   0.00980    0.09688
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.01890    9.96910   0.04980    0.49954
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.09620   10.09100   0.00520    0.05153
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20590   11.20400   0.00190    0.01696
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.07140   10.07360  -0.00220   -0.02184
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03850   10.05630  -0.01780   -0.17700
安聯中國東協基金                                                   15.80000   15.79000   0.01000    0.06333
安聯中國策略基金-美元                                              12.15000   12.12000   0.03000    0.24752
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.93000   15.91000   0.02000    0.12571
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.79000   14.74000   0.05000    0.33921
安聯中華新思路基金-美元                                            13.76000   13.72000   0.04000    0.29155
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.03000   13.01000   0.02000    0.15373
安聯台灣大壩基金                                                   29.23000   29.26000  -0.03000   -0.10253
安聯台灣科技基金                                                   48.99000   49.19000  -0.20000   -0.40659
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54490   12.54470   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   32.34000   32.54000  -0.20000   -0.61463
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.72760   10.71920   0.00840    0.07836
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.82890   15.82310   0.00580    0.03666
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.88590    9.88230   0.00360    0.03643
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.16940   13.15740   0.01200    0.09120
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.77180   10.76550   0.00630    0.05852
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.84660   12.84200   0.00460    0.03582
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59780    9.58910   0.00870    0.09073
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.53170    9.52640   0.00530    0.05563
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.07920    9.07600   0.00320    0.03526
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.23310   10.21020   0.02290    0.22429
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.28070   10.27700   0.00370    0.03600
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.48910   12.48160   0.00750    0.06009
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.33710   11.33170   0.00540    0.04765
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.95200   10.94860   0.00340    0.03105
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.68640    8.68160   0.00480    0.05529
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.54210    8.53810   0.00400    0.04685
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.22600    8.22350   0.00250    0.03040
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.31260   10.30530   0.00730    0.07084
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.22530   10.22220   0.00310    0.03033
安聯全球人口趨勢基金                                               12.53000   12.56000  -0.03000   -0.23885
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.03000    9.23000  -0.20000   -2.16685
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.27000   35.09000  -0.82000   -2.33685
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.14000    8.17000  -0.03000   -0.36720
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.46380   12.45990   0.00390    0.03130
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.57640   10.57310   0.00330    0.03121
安聯全球新興市場基金                                               17.69000   17.66000   0.03000    0.16988
安聯全球農金趨勢基金                                                9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
安聯亞洲動態策略基金                                               22.43000   22.41000   0.02000    0.08925
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07870   10.08060  -0.00190   -0.01885
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08700   10.08660   0.00040    0.00397
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07850   10.08040  -0.00190   -0.01885
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08960   10.08920   0.00040    0.00396
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08150   10.08360  -0.00210   -0.02083
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05090   10.05480  -0.00390   -0.03879
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.05090   10.05480  -0.00390   -0.03879
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05090   10.05480  -0.00390   -0.03879
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55000   10.54300   0.00700    0.06639
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.13530   10.12880   0.00650    0.06417
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.16580   90.05980   0.10600    0.11770
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.30700   13.29370   0.01330    0.10005
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.41370   68.33450   0.07920    0.11590
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.97040    9.96050   0.00990    0.09939
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73160    2.73010   0.00150    0.05494
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92780   10.93340  -0.00560   -0.05122
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28310    2.28080   0.00230    0.10084
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89680    8.90090  -0.00410   -0.04606
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.41500   10.41980  -0.00480   -0.04607
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.34540   10.33680   0.00860    0.08320
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.68840   10.67830   0.01010    0.09458
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.30740   10.29880   0.00860    0.08350
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.36010   10.35140   0.00870    0.08405
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.41410   10.41880  -0.00470   -0.04511
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34280   10.33420   0.00860    0.08322
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.68590   10.67590   0.01000    0.09367
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.30480   10.29610   0.00870    0.08450
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.35970   10.35080   0.00890    0.08598
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.21790   10.20820   0.00970    0.09502
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.27000   10.25950   0.01050    0.10234
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.21070   10.20100   0.00970    0.09509
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.17520   10.16640   0.00880    0.08656
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.22630   10.21630   0.01000    0.09788
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.22330   10.21290   0.01040    0.10183
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.21060   10.20080   0.00980    0.09607
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.17500   10.16630   0.00870    0.08558
宏利台灣動力基金A類型                                              29.43000   29.67000  -0.24000   -0.80890
宏利台灣動力基金I類型                                              29.43000   29.67000  -0.24000   -0.80890
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.07620   10.07740  -0.00120   -0.01191
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.96750    9.98150  -0.01400   -0.14026
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.64160    7.64250  -0.00090   -0.01178
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.62680    7.63450  -0.00770   -0.10086
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
宏利全球債券組合基金                                               13.72890   13.74030  -0.01140   -0.08297
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.97600    2.97470   0.00130    0.04370
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.38420   12.38450  -0.00030   -0.00242
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.93470    8.93500  -0.00030   -0.00336
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54050    2.53770   0.00280    0.11034
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.48850   11.49890  -0.01040   -0.09044
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.44630    3.45230  -0.00600   -0.17380
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55310    0.55410  -0.00100   -0.18047
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.61000   15.65000  -0.04000   -0.25559
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.36420   12.36260   0.00160    0.01294
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94540   10.94380   0.00160    0.01462
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.51520   10.51950  -0.00430   -0.04088
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.84220    8.84120   0.00100    0.01131
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.47110    8.46990   0.00120    0.01417
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.33830    8.34150  -0.00320   -0.03836
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.28250    8.28110   0.00140    0.01691
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.26000   10.33000  -0.07000   -0.67764
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99690    2.99390   0.00300    0.10020
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43370    0.43330   0.00040    0.09231
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.07060   13.06440   0.00620    0.04746
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98920    0.98800   0.00120    0.12146
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.54850    7.54480   0.00370    0.04904
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.09510    2.09300   0.00210    0.10033
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30260    0.30230   0.00030    0.09924
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.19710    9.19240   0.00470    0.05113
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33440    0.33410   0.00030    0.08979
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68550   13.68540   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.50000    2.49000   0.01000    0.40161
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.95000   25.09000  -0.14000   -0.55799
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.95000   25.09000  -0.14000   -0.55799
宏利澳幣保本基金                                                   12.65580   12.64960   0.00620    0.04901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.20000   12.18000   0.02000    0.16420
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.45930   10.42600   0.03330    0.31939
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.69320    9.67790   0.01530    0.15809
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.20050    9.19770   0.00280    0.03044
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.53450   11.53100   0.00350    0.03035
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
貝萊德新台幣基金                                                   12.96840   12.96830   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.57000   26.72000  -0.15000   -0.56138
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47740   11.47880  -0.00140   -0.01220
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15880   10.17110  -0.01230   -0.12093
保德信大中華基金-人民幣                                            10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
保德信大中華基金-美元                                               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
保德信大中華基金-新台幣                                            29.88000   29.82000   0.06000    0.20121
保德信中小型股基金                                                 44.20000   44.58000  -0.38000   -0.85240
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
保德信中國中小基金-美元                                             8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.09000    8.10000  -0.01000   -0.12346
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.93520    9.92600   0.00920    0.09269
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.01560   10.00950   0.00610    0.06094
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.05340   10.04400   0.00940    0.09359
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.12490   11.11440   0.01050    0.09447
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
保德信中國品牌基金-美元                                            10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.08000   11.04000   0.04000    0.36232
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.06000   28.18000  -0.12000   -0.42583
保德信全球消費商機基金                                             19.31000   19.32000  -0.01000   -0.05176
保德信全球基礎建設基金                                             13.95000   13.97000  -0.02000   -0.14316
保德信全球資源基金                                                  7.52000    7.55000  -0.03000   -0.39735
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.46000   33.78000  -0.32000   -0.94731
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.48240   10.44330   0.03910    0.37440
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.84990   10.80950   0.04040    0.37375
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.54810   10.52240   0.02570    0.24424
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.91610   10.88940   0.02670    0.24519
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.69600    9.70190  -0.00590   -0.06081
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.84200   10.84900  -0.00700   -0.06452
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28730    9.30510  -0.01780   -0.19129
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.36740   10.38730  -0.01990   -0.19158
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22590    8.22410   0.00180    0.02189
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.31460   11.31210   0.00250    0.02210
保德信亞太基金                                                     20.84000   20.83000   0.01000    0.04801
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.73650    8.73310   0.00340    0.03893
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.06260   12.05780   0.00480    0.03981
保德信店頭市場基金                                                 32.64000   32.94000  -0.30000   -0.91075
保德信拉丁美洲基金                                                  7.61000    7.62000  -0.01000   -0.13123
保德信金平衡基金                                                   29.85000   29.96000  -0.11000   -0.36716
保德信金滿意基金                                                   41.23000   41.41000  -0.18000   -0.43468
保德信科技島基金                                                   25.22000   25.36000  -0.14000   -0.55205
保德信高成長基金                                                   91.97000   92.75000  -0.78000   -0.84097
保德信貨幣市場基金                                                 15.83580   15.83560   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.69030   10.68540   0.00490    0.04586
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.96350   10.97250  -0.00900   -0.08202
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.06820   11.04890   0.01930    0.17468
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.62840   10.62350   0.00490    0.04612
保德信新世紀基金                                                   10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.17860    8.17650   0.00210    0.02568
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.27660   10.27300   0.00360    0.03504
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.60060   11.59760   0.00300    0.02587
保德信新興趨勢組合基金                                             11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
保德信瑞騰基金                                                     15.63030   15.63090  -0.00060   -0.00384
保德信歐洲組合基金                                                 10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型            10.00580   10.00290   0.00290    0.02899
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.48830   10.48560   0.00270    0.02575
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94340    9.94750  -0.00410   -0.04122
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.20210   10.20730  -0.00520   -0.05094
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.06160   10.05410   0.00750    0.07460
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.46440   10.45490   0.00950    0.09087
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95890    9.95370   0.00520    0.05224
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.26060   10.25530   0.00530    0.05168
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.56430   10.56690  -0.00260   -0.02461
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.42720   10.42020   0.00700    0.06718
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.70120   10.69390   0.00730    0.06826
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.34610   10.34110   0.00500    0.04835
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.58160   10.57590   0.00570    0.05390
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.25170   10.24130   0.01040    0.10155
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.68630   10.67600   0.01030    0.09648
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.13690   10.12970   0.00720    0.07108
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.44640   10.43890   0.00750    0.07185
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.36480   10.35280   0.01200    0.11591
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11380   10.10510   0.00870    0.08610
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.43580   10.42860   0.00720    0.06904
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.69630   10.68870   0.00760    0.07110
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.60750   10.60220   0.00530    0.04999
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.09120   11.08560   0.00560    0.05052
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.42110   10.41670   0.00440    0.04224
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.63110   10.62660   0.00450    0.04235
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.44070   10.42050   0.02020    0.19385
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.49280   10.47450   0.01830    0.17471
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.54250   10.53760   0.00490    0.04650
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.44190   10.43440   0.00750    0.07188
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.34630   10.33870   0.00760    0.07351
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.59280   10.58750   0.00530    0.05006
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.58490   10.58060   0.00430    0.04064
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.26150   10.25730   0.00420    0.04095
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.25940   10.25520   0.00420    0.04095
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.98000    1.97790   0.00210    0.10617
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.82790    2.82500   0.00290    0.10265
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29670    0.29650   0.00020    0.06745
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45900    0.45880   0.00020    0.04359
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.44440    8.44580  -0.00140   -0.01658
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30800   12.30890  -0.00090   -0.00731
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72260    9.70980   0.01280    0.13183
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.32100   12.30450   0.01650    0.13410
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.76380    8.75560   0.00820    0.09365
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.15830   11.14790   0.01040    0.09329
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.84960   10.84000   0.00960    0.08856
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.68120   10.67880   0.00240    0.02247
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.73000   18.79000  -0.06000   -0.31932
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4329.35000 4344.25000 -14.90000   -0.34298
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.35440   10.34950   0.00490    0.04735
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.17780   11.17260   0.00520    0.04654
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.24990   10.25160  -0.00170   -0.01658
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.96340    9.95970   0.00370    0.03715
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.51420   10.51030   0.00390    0.03711
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96800    9.97150  -0.00350   -0.03510
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.29470   10.29640  -0.00170   -0.01651
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.44670   10.43040   0.01630    0.15627
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.15020    6.15290  -0.00270   -0.04388
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.20550   11.21040  -0.00490   -0.04371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.71960   10.71770   0.00190    0.01773
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.72330   11.70930   0.01400    0.11956
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.93040   10.91770   0.01270    0.11632
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.26480    9.26320   0.00160    0.01727
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.58850    9.57700   0.01150    0.12008
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.45720    9.44620   0.01100    0.11645
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.63630   10.63450   0.00180    0.01693
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.10560   11.09230   0.01330    0.11990
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.08320   11.07030   0.01290    0.11653
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.37000    7.35000   0.02000    0.27211
柏瑞巨人基金                                                       12.64000   12.70000  -0.06000   -0.47244
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69650   13.69630   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.76000   16.82000  -0.06000   -0.35672
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.33050   14.33120  -0.00070   -0.00488
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.66250   12.65160   0.01090    0.08616
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.25620   13.24590   0.01030    0.07776
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.70110    8.70160  -0.00050   -0.00575
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.84230    6.84260  -0.00030   -0.00438
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76980    8.76220   0.00760    0.08674
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.56040    8.56000   0.00040    0.00467
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.85690   10.84840   0.00850    0.07835
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.48250    8.48130   0.00120    0.01415
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.85040   12.83940   0.01100    0.08567
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.41290   12.41350  -0.00060   -0.00483
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.10490   13.10440   0.00050    0.00382
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.06760   12.05820   0.00940    0.07796
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.06830    9.06870  -0.00040   -0.00441
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.80210    9.79360   0.00850    0.08679
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.78230    9.78190   0.00040    0.00409
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.65280    9.64530   0.00750    0.07776
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.52650    9.52520   0.00130    0.01365
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.71460   10.72960  -0.01500   -0.13980
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.62910   10.63400  -0.00490   -0.04608
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.46980   10.47560  -0.00580   -0.05537
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.53210   10.54070  -0.00860   -0.08159
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.93380    9.94770  -0.01390   -0.13973
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.64260    9.64700  -0.00440   -0.04561
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.66480   10.67780  -0.01300   -0.12175
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.69160    9.69690  -0.00530   -0.05466
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.75550    9.76350  -0.00800   -0.08194
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.69470   10.70960  -0.01490   -0.13913
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.62940   10.63430  -0.00490   -0.04608
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.47010   10.47590  -0.00580   -0.05537
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.53300   10.54160  -0.00860   -0.08158
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.93370    9.94750  -0.01380   -0.13873
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.64270    9.64710  -0.00440   -0.04561
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.84400   10.85710  -0.01310   -0.12066
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.69150    9.69680  -0.00530   -0.05466
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.75580    9.76380  -0.00800   -0.08194
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.40630   11.40580   0.00050    0.00438
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.79540   12.78270   0.01270    0.09935
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.10180   12.09270   0.00910    0.07525
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13740    9.13700   0.00040    0.00438
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.83230    9.82260   0.00970    0.09875
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.75540    9.74810   0.00730    0.07489
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.09920   11.09860   0.00060    0.00541
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.91460   11.90280   0.01180    0.09914
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.69140   11.68260   0.00880    0.07533
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13770    9.13730   0.00040    0.00438
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.83290    9.82310   0.00980    0.09976
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.75580    9.74850   0.00730    0.07488
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.65000   13.64000   0.01000    0.07331
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.42000   14.39000   0.03000    0.20848
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.41000   11.38000   0.03000    0.26362
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.39000   13.41000  -0.02000   -0.14914
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.07410   12.03560   0.03850    0.31988
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.27270   10.23170   0.04100    0.40072
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.70630    7.68180   0.02450    0.31894
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.21560   10.17490   0.04070    0.40000
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.22880   12.22370   0.00510    0.04172
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.92960   11.91270   0.01690    0.14187
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.94210   10.92830   0.01380    0.12628
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.57110    8.56760   0.00350    0.04085
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62460    9.61100   0.01360    0.14150
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67900    9.66680   0.01220    0.12621
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.47580   11.45960   0.01620    0.14137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.73870   10.73420   0.00450    0.04192
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.92380   10.91000   0.01380    0.12649
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96840    9.95430   0.01410    0.14165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.26090    9.25710   0.00380    0.04105
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15130    9.14820   0.00310    0.03389
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.70540    9.69310   0.01230    0.12689
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.70030   12.69350   0.00680    0.05357
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.16940   12.15040   0.01900    0.15637
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.51950   11.50310   0.01640    0.14257
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.16850    7.16460   0.00390    0.05443
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.91480    8.90090   0.01390    0.15616
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.59480    9.58110   0.01370    0.14299
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.91760   10.91180   0.00580    0.05315
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.53750   11.52110   0.01640    0.14235
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65460    9.63960   0.01500    0.15561
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.14630    9.14140   0.00490    0.05360
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.79970    9.78580   0.01390    0.14204
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.99470   11.99030   0.00440    0.03670
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.73890   12.72260   0.01630    0.12812
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.62280   11.61040   0.01240    0.10680
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38680    9.38330   0.00350    0.03730
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.99890    9.98610   0.01280    0.12818
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.99950    9.98880   0.01070    0.10712
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.00710   11.99170   0.01540    0.12842
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.70170   10.69770   0.00400    0.03739
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.07440   11.06250   0.01190    0.10757
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.94850    9.94470   0.00380    0.03821
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55160    9.54800   0.00360    0.03770
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.23740   10.22430   0.01310    0.12813
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.74250    9.73210   0.01040    0.10686
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.13000   19.15000  -0.02000   -0.10444
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.94000   17.98000  -0.04000   -0.22247
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.37600   13.37910  -0.00310   -0.02317
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.42170   10.45370  -0.03200   -0.30611
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.44660   11.47120  -0.02460   -0.21445
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.34330   12.39180  -0.04850   -0.39139
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.95560   10.98130  -0.02570   -0.23403
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.09610    9.12400  -0.02790   -0.30579
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.65120    9.67190  -0.02070   -0.21402
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.52630    9.56380  -0.03750   -0.39210
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.60440    9.62690  -0.02250   -0.23372
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.23120    9.25950  -0.02830   -0.30563
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.45160    9.47180  -0.02020   -0.21326
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.38700   11.43180  -0.04480   -0.39189
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.54670    9.56910  -0.02240   -0.23409
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.94170   42.57250   0.36920    0.86723
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.40000   11.25000   0.15000    1.33333
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        32.93000   33.83000  -0.90000   -2.66036
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78460   11.78220   0.00240    0.02037
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70890    1.71190  -0.00300   -0.17524
國泰大中華基金                                                     18.81000   18.97000  -0.16000   -0.84344
國泰小龍基金-美元I                                                  0.46260    0.46590  -0.00330   -0.70831
國泰小龍基金-新台幣                                                14.39000   14.49000  -0.10000   -0.69013
國泰中小成長基金-美元I                                              1.29990    1.31190  -0.01200   -0.91470
國泰中小成長基金-新台幣                                            40.44000   40.80000  -0.36000   -0.88235
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.22330    4.21340   0.00990    0.23496
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67090    0.67070   0.00020    0.02982
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.71720    0.71680   0.00040    0.05580
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.11000   19.12000  -0.01000   -0.05230
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.98590   41.79870   0.18720    0.44786
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29090    2.28520   0.00570    0.24943
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32860    0.32840   0.00020    0.06090
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.10830   10.11120  -0.00290   -0.02868
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.16650    8.16880  -0.00230   -0.02816
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.34510    2.34600  -0.00090   -0.03836
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33870    0.33950  -0.00080   -0.23564
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.56850   10.60610  -0.03760   -0.35451
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34160    0.34140   0.00020    0.05858
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.45000   10.45970  -0.00970   -0.09274
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.12320    4.13350  -0.01030   -0.24918
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59440    0.59710  -0.00270   -0.45219
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.65000   18.75000  -0.10000   -0.53333
國泰中港台基金-人民幣                                               3.07890    3.08430  -0.00540   -0.17508
國泰中港台基金-美元                                                 0.44940    0.45110  -0.00170   -0.37686
國泰中港台基金-新台幣                                              13.93000   14.00000  -0.07000   -0.50000
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.01950    9.99920   0.02030    0.20302
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.13570   10.12620   0.00950    0.09382
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.20180   10.20540  -0.00360   -0.03528
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.22000   26.35000  -0.13000   -0.49336
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.67000   12.57000   0.10000    0.79554
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.39000   31.86000  -0.47000   -1.47520
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35240    0.35200   0.00040    0.11364
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33380    0.33340   0.00040    0.11998
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33450    0.33420   0.00030    0.08977
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.97310   10.97510  -0.00200   -0.01822
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.39970   10.40170  -0.00200   -0.01923
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.42840   10.43030  -0.00190   -0.01822
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45640   12.45620   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42150    0.42100   0.00050    0.11876
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37370    0.37320   0.00050    0.13398
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44970    0.44920   0.00050    0.11131
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54740    0.54960  -0.00220   -0.40029
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.53580    2.52950   0.00630    0.24906
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36910    0.36890   0.00020    0.05422
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53280    0.53520  -0.00240   -0.44843
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49230    0.49180   0.00050    0.10167
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.41000   14.41000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-美元                                               0.16790    0.16740   0.00050    0.29869
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.30000    5.29000   0.01000    0.18904
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61270    0.61440  -0.00170   -0.27669
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.06000   19.14000  -0.08000   -0.41797
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.62000   18.70000  -0.08000   -0.42781
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88010    0.88710  -0.00700   -0.78909
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.38000   21.51000  -0.13000   -0.60437
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.33000   22.35000  -0.02000   -0.08949
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.52410    2.51250   0.01160    0.46169
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36830    0.36730   0.00100    0.27226
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31770    0.31690   0.00080    0.25245
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.41200   11.39430   0.01770    0.15534
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.84400    9.82870   0.01530    0.15567
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52820    0.52950  -0.00130   -0.24551
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40230    0.40070   0.00160    0.39930
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.11000   12.08000   0.03000    0.24834
國泰科技生化基金                                                   31.35000   31.63000  -0.28000   -0.88524
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.41000   29.42000  -0.01000   -0.03399
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.38000   12.41000  -0.03000   -0.24174
國泰美國費城半導體基金                                             13.86000   13.84000   0.02000    0.14451
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.13070   43.82570   0.30500    0.69594
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.35830   17.49700  -0.13870   -0.79271
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.12080   22.77850   0.34230    1.50273
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.58480   44.24860   0.33620    0.75980
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.18190   45.17320   0.00870    0.01926
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.61450   43.64130  -0.02680   -0.06141
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80790   12.80980  -0.00190   -0.01483
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17930   13.18150  -0.00220   -0.01669
國泰紐幣保本基金                                                   12.73580   12.73450   0.00130    0.01021
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.91000   22.11000  -0.20000   -0.90457
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.91000   22.11000  -0.20000   -0.90457
國泰富時中國A50基金                                                21.76000   22.08000  -0.32000   -1.44928
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.89530   46.51230   0.38300    0.82344
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34600    0.34570   0.00030    0.08678
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50680    0.50900  -0.00220   -0.43222
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.44060   42.49990  -0.05930   -0.13953
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.01000   21.17000  -0.16000   -0.75579
國泰新興市場基金-美元                                               0.39790    0.39800  -0.00010   -0.02513
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.38000   12.40000  -0.02000   -0.16129
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.41180    2.40120   0.01060    0.44145
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49770    1.49120   0.00650    0.43589
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36180    0.36090   0.00090    0.24938
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22690    0.22630   0.00060    0.26513
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35260    0.35150   0.00110    0.31294
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.96910   10.94800   0.02110    0.19273
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.68330    6.67040   0.01290    0.19339
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.18740   43.86050   0.32690    0.74532
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.71850   44.31300   0.40550    0.91508
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.66460   42.53750   0.12710    0.29880
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.39000   13.29000   0.10000    0.75245
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.61000   36.18000  -0.57000   -1.57546
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.76000   23.77000  -0.01000   -0.04207
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35540    0.35390   0.00150    0.42385
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.89650   39.96090  -0.06440   -0.16116
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.46000   22.57000  -0.11000   -0.48737
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.27000   20.23000   0.04000    0.19773
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.66000   17.74000  -0.08000   -0.45096
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41380    0.41350   0.00030    0.07255
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.49870   12.49540   0.00330    0.02641
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.53410   10.53150   0.00260    0.02469
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.43190   10.42710   0.00480    0.04603
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.56740   10.57450  -0.00710   -0.06714
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.31710   10.31450   0.00260    0.02521
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.25120   10.24630   0.00490    0.04782
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.32000   10.31490   0.00510    0.04944
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.05770   10.04220   0.01550    0.15435
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.85650    9.83420   0.02230    0.22676
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.02850   10.01290   0.01560    0.15580
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.86990    9.86730   0.00260    0.02635
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.05760   10.04220   0.01540    0.15335
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.85170    9.82950   0.02220    0.22585
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.02840   10.01290   0.01550    0.15480
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.86990    9.86720   0.00270    0.02736
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42500   11.42310   0.00190    0.01663
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09760   10.11530  -0.01770   -0.17498
第一金大中華基金                                                   25.71000   25.85000  -0.14000   -0.54159
第一金小型精選基金                                                 31.50000   31.65000  -0.15000   -0.47393
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.29000   13.25000   0.04000    0.30189
第一金中國世紀基金-美元                                             8.29930    8.29280   0.00650    0.07838
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.29970    8.29320   0.00650    0.07838
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.77110    9.75460   0.01650    0.16915
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.38860    8.39470  -0.00610   -0.07266
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.26790   11.24880   0.01910    0.16980
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.83820    9.84530  -0.00710   -0.07212
第一金中概平衡基金                                                 26.28000   26.32000  -0.04000   -0.15198
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31900   15.31880   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.61700  178.61400   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.86430   15.85870   0.00560    0.03531
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.86360   15.85540   0.00820    0.05172
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.37000   15.38000  -0.01000   -0.06502
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.38000   15.39000  -0.01000   -0.06498
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.70250   10.80020  -0.09770   -0.90461
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.70060   10.79810  -0.09750   -0.90294
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.77000   10.89000  -0.12000   -1.10193
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.78000   10.89000  -0.11000   -1.01010
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.14850   10.28840  -0.13990   -1.35978
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.14860   10.28840  -0.13980   -1.35881
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.42000   10.58000  -0.16000   -1.51229
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.42000   10.58000  -0.16000   -1.51229
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.63280   13.69500  -0.06220   -0.45418
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.65110   13.71330  -0.06220   -0.45357
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.98000   13.05000  -0.07000   -0.53640
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.00000   13.08000  -0.08000   -0.61162
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.90370    9.90410  -0.00040   -0.00404
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.90070    9.90100  -0.00030   -0.00303
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.54750    9.55370  -0.00620   -0.06490
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.57200    9.57830  -0.00630   -0.06577
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.74870   10.74900  -0.00030   -0.00279
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.39460   10.40130  -0.00670   -0.06442
第一金全球大趨勢基金                                               25.36000   25.39000  -0.03000   -0.11816
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.39940    9.37280   0.02660    0.28380
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.53730    6.51880   0.01850    0.28379
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.24050   10.24940  -0.00890   -0.08683
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.24070   10.24970  -0.00900   -0.08781
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.08390   11.09360  -0.00970   -0.08744
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.08580   11.09560  -0.00980   -0.08832
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.61370    8.61860  -0.00490   -0.05685
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52660   10.53260  -0.00600   -0.05697
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.37170    9.36060   0.01110    0.11858
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.37010    9.35890   0.01120    0.11967
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.78950    7.78540   0.00410    0.05266
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.78400    7.77980   0.00420    0.05399
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.58120    8.58190  -0.00070   -0.00816
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.58190    8.58260  -0.00070   -0.00816
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.61490   11.60110   0.01380    0.11895
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.61580   11.60200   0.01380    0.11895
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27650   10.27080   0.00570    0.05550
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27740   10.27170   0.00570    0.05549
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.09430   15.09530  -0.00100   -0.00662
第一金亞洲科技基金                                                 17.73000   17.70000   0.03000    0.16949
第一金亞洲新興市場基金                                             13.43000   13.46000  -0.03000   -0.22288
第一金店頭市場基金                                                  7.69000    7.79000  -0.10000   -1.28370
第一金創新趨勢基金                                                 21.10000   21.23000  -0.13000   -0.61234
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.52020   42.12170   0.39850    0.94607
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.40160   42.06360   0.33800    0.80355
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.51860   42.25580   0.26280    0.62193
第一金電子基金                                                     32.17000   32.30000  -0.13000   -0.40248
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.60000   18.75000  -0.15000   -0.80000
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.36000   18.24000   0.12000    0.65789
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.84000   19.79000   0.05000    0.25265
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.57000    7.60000  -0.03000   -0.39474
統一大中華中小基金(美元)                                            6.92000    6.95000  -0.03000   -0.43165
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.31000   10.37000  -0.06000   -0.57859
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
統一大滿貫基金-A類型                                               32.41000   32.55000  -0.14000   -0.43011
統一大滿貫基金-I類型                                               32.41000   32.55000  -0.14000   -0.43011
統一大龍印基金                                                     14.52000   14.49000   0.03000    0.20704
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
統一中小基金                                                       22.52000   22.70000  -0.18000   -0.79295
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.88850    9.87790   0.01060    0.10731
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.20090    9.19580   0.00510    0.05546
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94900    8.95380  -0.00480   -0.05361
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.32780   12.31460   0.01320    0.10719
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42110   11.41470   0.00640    0.05607
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07180   11.07770  -0.00590   -0.05326
統一台灣動力基金                                                   16.97000   17.09000  -0.12000   -0.70217
統一全天候基金-A類型                                              102.26000  102.67000  -0.41000   -0.39934
統一全天候基金-I類型                                              102.79000  103.20000  -0.41000   -0.39729
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.21300    8.19250   0.02050    0.25023
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.92860    7.91290   0.01570    0.19841
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.97600    7.97040   0.00560    0.07026
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.82080    8.79870   0.02210    0.25117
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.52320    8.50630   0.01690    0.19868
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.56690    8.56090   0.00600    0.07009
統一全球債券組合基金                                               12.40440   12.40450  -0.00010   -0.00081
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.49000   15.53000  -0.04000   -0.25757
統一全球新科技基金(美元)                                           14.57000   14.62000  -0.05000   -0.34200
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.09000   14.15000  -0.06000   -0.42403
統一亞太基金                                                       24.78000   24.76000   0.02000    0.08078
統一亞洲大金磚基金                                                 12.47000   12.46000   0.01000    0.08026
統一奔騰基金                                                       55.21000   55.44000  -0.23000   -0.41486
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72930   16.72900   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
統一強漢基金(美元)                                                  9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
統一強漢基金(新台幣)                                               25.57000   25.51000   0.06000    0.23520
統一統信基金                                                       28.46000   28.72000  -0.26000   -0.90529
統一黑馬基金                                                       56.13000   56.34000  -0.21000   -0.37274
統一新亞洲科技能源基金                                             15.99000   15.99000   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10150    8.10320  -0.00170   -0.02098
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.73340   10.73560  -0.00220   -0.02049
統一經建基金                                                       43.32000   43.52000  -0.20000   -0.45956
統一龍馬基金                                                       62.44000   62.88000  -0.44000   -0.69975
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.16000   18.33000  -0.17000   -0.92744
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              43.93000   44.39000  -0.46000   -1.03627
野村中國機會基金                                                   14.13000   14.11000   0.02000    0.14174
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.33900   10.33580   0.00320    0.03096
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.32330   10.31630   0.00700    0.06785
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.37600   10.38300  -0.00700   -0.06742
野村巴西基金                                                        7.02000    7.02000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
野村台灣高股息基金                                                 24.34000   24.47000  -0.13000   -0.53126
野村台灣運籌基金                                                   34.51000   34.86000  -0.35000   -1.00402
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.88290    9.87960   0.00330    0.03340
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.81310    9.80790   0.00520    0.05302
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.85650    9.85600   0.00050    0.00507
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.41430   10.41080   0.00350    0.03362
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.24010   10.23480   0.00530    0.05178
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.03680   10.03630   0.00050    0.00498
野村平衡基金                                                       18.83000   18.92000  -0.09000   -0.47569
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.69000   14.75000  -0.06000   -0.40678
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
野村全球生技醫療基金                                               17.10000   17.23000  -0.13000   -0.75450
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.17120   10.16090   0.01030    0.10137
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.17550   10.15820   0.01730    0.17031
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09700   10.08830   0.00870    0.08624
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.41310   10.40200   0.01110    0.10671
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.38600   10.36900   0.01700    0.16395
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30860   10.30030   0.00830    0.08058
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.09700   10.08830   0.00870    0.08624
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.72690   10.71560   0.01130    0.10545
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.66040   10.64290   0.01750    0.16443
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.58350   10.57500   0.00850    0.08038
野村全球品牌基金                                                   29.49000   29.56000  -0.07000   -0.23681
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.02000   13.06000  -0.04000   -0.30628
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.73000   19.80000  -0.07000   -0.35354
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.24000   12.26000  -0.02000   -0.16313
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.89370   10.89370   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.94360   10.94020   0.00340    0.03108
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.72940   10.73250  -0.00310   -0.02888
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.71620    8.71420   0.00200    0.02295
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.52110    8.51350   0.00760    0.08927
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.10850    8.10750   0.00100    0.01233
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.04350   11.04110   0.00240    0.02174
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.51660   10.50720   0.00940    0.08946
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.09880   10.09740   0.00140    0.01386
野村成長基金                                                       29.23000   29.44000  -0.21000   -0.71332
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.47480    8.47830  -0.00350   -0.04128
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.48870    8.48780   0.00090    0.01060
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.71730    8.72520  -0.00790   -0.09054
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.66500    9.66890  -0.00390   -0.04034
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.53540    9.53440   0.00100    0.01049
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.77870    9.78750  -0.00880   -0.08991
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.07000   13.17000  -0.10000   -0.75930
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.25760   10.25200   0.00560    0.05462
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.18590   10.17160   0.01430    0.14059
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10000   10.09500   0.00500    0.04953
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.68320    9.67650   0.00670    0.06924
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.70600    9.69260   0.01340    0.13825
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.83080    9.82610   0.00470    0.04783
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.10000   10.09500   0.00500    0.04953
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.77860   10.77450   0.00410    0.03805
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.65170   10.63700   0.01470    0.13820
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.78990   10.78480   0.00510    0.04729
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.12800   10.13270  -0.00470   -0.04638
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.12920   10.12650   0.00270    0.02666
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.07900   10.08330  -0.00430   -0.04264
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.57990    8.58340  -0.00350   -0.04078
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.18780    9.19080  -0.00300   -0.03264
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.05950    9.05670   0.00280    0.03092
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.07900   10.08330  -0.00430   -0.04264
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.81020   13.81580  -0.00560   -0.04053
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.92760   12.93200  -0.00440   -0.03402
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.47540   10.47210   0.00330    0.03151
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51890   10.51680   0.00210    0.01997
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50330   10.49740   0.00590    0.05620
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51920   10.51850   0.00070    0.00665
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71060   10.70840   0.00220    0.02054
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.67680   10.67080   0.00600    0.05623
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66170   10.66120   0.00050    0.00469
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.61860   10.61470   0.00390    0.03674
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.57470   10.56720   0.00750    0.07097
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.70700   10.71300  -0.00600   -0.05601
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.26500   10.27090  -0.00590   -0.05744
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.96400    9.96800  -0.00400   -0.04013
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.59710    9.59620   0.00090    0.00938
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.09440    9.10020  -0.00580   -0.06373
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.50000   11.50730  -0.00730   -0.06344
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.34110   10.34680  -0.00570   -0.05509
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.45770   11.46250  -0.00480   -0.04188
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.88750   10.88700   0.00050    0.00459
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.67470   10.68080  -0.00610   -0.05711
野村泰國基金                                                       44.91000   44.90000   0.01000    0.02227
野村高科技基金                                                      9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.55910   10.57450  -0.01540   -0.14563
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.21000   10.21700  -0.00700   -0.06851
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.79850   10.84060  -0.04210   -0.38835
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.61250    9.61790  -0.00540   -0.05615
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.60590    9.62040  -0.01450   -0.15072
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.88240    9.91760  -0.03520   -0.35492
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.15510   12.16290  -0.00780   -0.06413
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.12870   14.18270  -0.05400   -0.38075
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.06120   11.06730  -0.00610   -0.05512
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.06150   11.07820  -0.01670   -0.15075
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.55820   11.59940  -0.04120   -0.35519
野村貨幣市場基金                                                   16.33440   16.33420   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.61000   15.68000  -0.07000   -0.44643
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.33890   10.33280   0.00610    0.05904
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.24780   10.26150  -0.01370   -0.13351
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.37890   10.40560  -0.02670   -0.25659
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.34390   10.33860   0.00530    0.05126
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.29830   10.29030   0.00800    0.07774
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.30760   10.30550   0.00210    0.02038
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.65430   10.64890   0.00540    0.05071
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.57540   10.56720   0.00820    0.07760
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.63390   10.63180   0.00210    0.01975
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.13140   10.12070   0.01070    0.10572
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.14320   10.12950   0.01370    0.13525
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.05160   10.04530   0.00630    0.06272
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.65140   10.64060   0.01080    0.10150
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.61620   10.60180   0.01440    0.13583
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.52560   10.51890   0.00670    0.06369
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.59660   10.61030  -0.01370   -0.12912
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.00710    8.01760  -0.01050   -0.13096
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.32340   12.33950  -0.01610   -0.13048
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.14000    9.07000   0.07000    0.77178
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.30750   10.29950   0.00800    0.07767
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.47010   10.49190  -0.02180   -0.20778
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.28050   10.26920   0.01130    0.11004
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.36850   10.37040  -0.00190   -0.01832
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.33110   10.34160  -0.01050   -0.10153
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.30790   10.29990   0.00800    0.07767
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.47080   10.49270  -0.02190   -0.20872
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.28150   10.27020   0.01130    0.11003
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.37190   10.37380  -0.00190   -0.01832
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.33120   10.34170  -0.01050   -0.10153
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.34330   10.33720   0.00610    0.05901
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.50690   10.53050  -0.02360   -0.22411
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.31630   10.30700   0.00930    0.09023
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.40410   10.40810  -0.00400   -0.03843
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.36890   10.38160  -0.01270   -0.12233
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.34320   10.33720   0.00600    0.05804
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.50700   10.53060  -0.02360   -0.22411
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.31780   10.30850   0.00930    0.09022
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.40890   10.41290  -0.00400   -0.03841
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.36950   10.38220  -0.01270   -0.12232
野村精選貨幣市場基金                                               12.11180   12.11170   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.87000    7.88000  -0.01000   -0.12690
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
野村積極成長基金                                                   12.37000   12.46000  -0.09000   -0.72231
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.35000   34.57000  -0.22000   -0.63639
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67580   10.67650  -0.00070   -0.00656
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.57740    8.57830  -0.00090   -0.01049
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.91010    7.90610   0.00400    0.05059
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.75930    7.76020  -0.00090   -0.01160
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.24900   12.25090  -0.00190   -0.01551
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.96670   10.96100   0.00570    0.05200
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.79740   10.79870  -0.00130   -0.01204
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.69000   11.71000  -0.02000   -0.17079
野村環球基金-人民幣計價                                            17.67000   17.69000  -0.02000   -0.11306
野村環球基金-美元計價                                              13.73000   13.74000  -0.01000   -0.07278
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.40000   19.44000  -0.04000   -0.20576
野村鴻利基金                                                       22.62000   22.72000  -0.10000   -0.44014
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89990   16.89970   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       18.63000   18.83000  -0.20000   -1.06213
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.46000   10.54000  -0.08000   -0.75901
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.98000   13.98000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.37000   15.39000  -0.02000   -0.12995
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.69420   10.69550  -0.00130   -0.01215
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.00750   14.00940  -0.00190   -0.01356
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.71820   10.70490   0.01330    0.12424
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.65250   10.65820  -0.00570   -0.05348
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.49460   10.47800   0.01660    0.15843
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40250   10.40420  -0.00170   -0.01634
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.94810    9.92560   0.02250    0.22669
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.04230   10.03790   0.00440    0.04383
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93550    9.94410  -0.00860   -0.08648
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.22260   10.21050   0.01210    0.11851
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.36210   10.34680   0.01530    0.14787
凱基台商天下基金                                                   13.01000   12.94000   0.07000    0.54096
凱基台灣精五門基金                                                 20.43000   20.61000  -0.18000   -0.87336
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.47030   44.09660   0.37370    0.84746
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.79870   45.79870   0.00000    0.00000
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.61840   42.58220   0.03620    0.08501
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.57020   10.57810  -0.00790   -0.07468
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.46030   44.02380   0.43650    0.99151
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.30770   44.87140   0.43630    0.97233
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.21250   43.91030   0.30220    0.68822
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.47000   12.42000   0.05000    0.40258
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.25680   11.23880   0.01800    0.16016
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59190   11.59170   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.22000   27.52000  -0.30000   -1.09012
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.95000   22.99000  -0.04000   -0.17399
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.02240   22.03250  -0.01010   -0.04584
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.23000   17.19000   0.04000    0.23269
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.30370   16.24420   0.05950    0.36628
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.66000    7.68000  -0.02000   -0.26042
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.64280   40.35850   0.28430    0.70444
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.85560   40.54230   0.31330    0.77277
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.59670   40.26900   0.32770    0.81378
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.26060   11.27250  -0.01190   -0.10557
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.36010   12.38630  -0.02620   -0.21152
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.79000   12.83000  -0.04000   -0.31177
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.01000   13.04000  -0.03000   -0.23006
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.62540   12.63900  -0.01360   -0.10760
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.08650   10.09690  -0.01040   -0.10300
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.85330    9.87940  -0.02610   -0.26419
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.96610   10.00540  -0.03930   -0.39279
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.08640   10.09690  -0.01050   -0.10399
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.85330    9.87940  -0.02610   -0.26419
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.96610   10.00540  -0.03930   -0.39279
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.50000   12.51000  -0.01000   -0.07994
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.78000   35.65000   0.13000    0.36466
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.56000   32.55000   0.01000    0.03072
富邦上証180基金                                                    31.94000   32.29000  -0.35000   -1.08393
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19440    0.19420   0.00020    0.10299
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.05000    6.05000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.19000    6.12000   0.07000    1.14379
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   45.90000   47.15000  -1.25000   -2.65111
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.13120   12.10910   0.02210    0.18251
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.21320   11.19860   0.01460    0.13037
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.86460   10.87540  -0.01080   -0.09931
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.30840   10.28960   0.01880    0.18271
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.44830    9.43600   0.01230    0.13035
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.16390    9.17300  -0.00910   -0.09920
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.69680   20.69460   0.00220    0.01063
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.62660   11.62400   0.00260    0.02237
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72190   10.75090  -0.02900   -0.26974
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.76760   13.75540   0.01220    0.08869
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01460    2.01300   0.00160    0.07948
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.46860    9.46020   0.00840    0.08879
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43530    1.43410   0.00120    0.08368
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.32550   12.31390   0.01160    0.09420
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.79680    1.79540   0.00140    0.07798
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.33930   10.32950   0.00980    0.09487
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52800    1.52680   0.00120    0.07860
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.85980   10.84900   0.01080    0.09955
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.80200   10.79030   0.01170    0.10843
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.57000   15.49000   0.08000    0.51646
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.05000   18.25000  -0.20000   -1.09589
富邦日本東証基金                                                   19.87000   19.95000  -0.08000   -0.40100
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.37000   46.39000  -0.02000   -0.04311
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.75000   47.09000  -0.34000   -0.72202
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.31000   51.71000  -0.40000   -0.77354
富邦台灣心基金                                                     20.87000   20.97000  -0.10000   -0.47687
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.97000   46.32000  -0.35000   -0.75561
富邦台灣科技指數基金                                               52.62000   53.14000  -0.52000   -0.97855
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.27360   46.82560   0.44800    0.95674
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.00070   41.99650   0.00420    0.01000
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31610    0.31480   0.00130    0.41296
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61930    2.61460   0.00470    0.17976
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35640    0.35580   0.00060    0.16863
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.00660   11.00370   0.00290    0.02635
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24080    2.23690   0.00390    0.17435
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33640    0.33590   0.00050    0.14885
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.35260    9.35010   0.00250    0.02674
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.64000   24.62000   0.02000    0.08123
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.80000   13.75000   0.05000    0.36364
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 30.77000   30.94000  -0.17000   -0.54945
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70330   15.70310   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.06000   18.23000  -0.17000   -0.93253
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.33010   41.18760   0.14250    0.34598
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.44000   42.96050   0.47950    1.11614
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.08970   41.09460  -0.00490   -0.01192
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.18800   44.71120   0.47680    1.06640
富邦長紅基金                                                       58.25000   58.56000  -0.31000   -0.52937
富邦科技基金                                                       23.08000   23.24000  -0.16000   -0.68847
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.53780   41.45590   0.08190    0.19756
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.44120   44.04770   0.39350    0.89335
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.03770   39.84360   0.19410    0.48715
富邦恒生國企ETF基金                                                20.79000   21.09000  -0.30000   -1.42248
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.56000   13.39000   0.17000    1.26960
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.37000   28.10000  -0.73000   -2.59786
富邦高成長基金                                                     22.52000   22.62000  -0.10000   -0.44209
富邦基金A類型                                                      12.96000   12.99000  -0.03000   -0.23095
富邦基金I類型                                                      12.96000   12.99000  -0.03000   -0.23095
富邦深証100基金                                                    10.13000   10.24000  -0.11000   -1.07422
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.08000   21.00000   0.08000    0.38095
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42740    0.42750  -0.00010   -0.02339
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.52600   12.52030   0.00570    0.04553
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.35340    9.34910   0.00430    0.04599
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30350    0.30360  -0.00010   -0.03294
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.56130    8.55750   0.00380    0.04441
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.17960   10.14490   0.03470    0.34204
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.84380   10.82080   0.02300    0.21255
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.50310    9.47070   0.03240    0.34211
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.11850   10.09690   0.02160    0.21393
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.65000   18.74000  -0.09000   -0.48026
富邦精準基金                                                       42.82000   43.02000  -0.20000   -0.46490
富邦精銳中小基金                                                   10.91000   10.98000  -0.07000   -0.63752
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.17000   17.23000  -0.06000   -0.34823
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.33000   21.48000  -0.15000   -0.69832
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.26000    7.20000   0.06000    0.83333
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.44000   15.69000  -0.25000   -1.59337
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.89000   19.90000  -0.01000   -0.05025
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.70240   10.66630   0.03610    0.33845
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.48930   10.47440   0.01490    0.14225
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.71620   10.72000  -0.00380   -0.03545
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.18310   10.14880   0.03430    0.33797
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.93400    9.91990   0.01410    0.14214
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.13390   10.13740  -0.00350   -0.03453
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.78000   30.94000  -0.16000   -0.51713
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.11490   10.09860   0.01630    0.16141
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.10570   10.08990   0.01580    0.15659
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.93290    9.91960   0.01330    0.13408
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.39910   10.38250   0.01660    0.15988
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.40410   10.38790   0.01620    0.15595
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22900   10.21530   0.01370    0.13411
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.60140    8.58930   0.01210    0.14087
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.30780    9.29470   0.01310    0.14094
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.86210    8.85190   0.01020    0.11523
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.33520   10.32060   0.01460    0.14146
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.41910   10.40450   0.01460    0.14032
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.94510    9.93350   0.01160    0.11678
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.08880   10.07690   0.01190    0.11809
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.68250    8.67290   0.00960    0.11069
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.97510    9.96420   0.01090    0.10939
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.24820    9.24030   0.00790    0.08550
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.46380   11.45100   0.01280    0.11178
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.29620   11.28390   0.01230    0.10900
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.59030   10.58130   0.00900    0.08506
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.44500    9.43660   0.00840    0.08902
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.52000   15.55000  -0.03000   -0.19293
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.93210    8.92230   0.00980    0.10984
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.84440    9.83370   0.01070    0.10881
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.33740    9.32930   0.00810    0.08682
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.74340   10.73160   0.01180    0.10996
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.79470   10.78290   0.01180    0.10943
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29840   10.28960   0.00880    0.08552
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.48040    9.47200   0.00840    0.08868
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.11000    9.05000   0.06000    0.66298
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.68000    7.66000   0.02000    0.26110
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.19320   10.19600  -0.00280   -0.02746
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.55200    9.55360  -0.00160   -0.01675
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08420    9.09200  -0.00780   -0.08579
富蘭克林華美中華基金                                               11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.32000   21.42000  -0.10000   -0.46685
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.57000   21.63000  -0.06000   -0.27739
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.08670    8.07180   0.01490    0.18459
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.20060    9.17470   0.02590    0.28230
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.17900   10.15040   0.02860    0.28176
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.69340    9.67560   0.01780    0.18397
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.61300   11.60960   0.00340    0.02929
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.74320    8.74060   0.00260    0.02975
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.91970    8.91710   0.00260    0.02916
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                      10.02070   10.01780   0.00290    0.02895
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.19520   14.17550   0.01970    0.13897
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.29000   10.27580   0.01420    0.13819
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.31880   10.30450   0.01430    0.13877
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.62410   10.61820   0.00590    0.05556
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.69050    7.68620   0.00430    0.05594
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.04820    9.04320   0.00500    0.05529
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.04900   10.04350   0.00550    0.05476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.23450   11.24010  -0.00560   -0.04982
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59580    7.59950  -0.00370   -0.04869
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.95400    8.95840  -0.00440   -0.04912
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.11050   10.11550  -0.00500   -0.04943
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.88990   10.89900  -0.00910   -0.08349
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.71120    7.71770  -0.00650   -0.08422
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22940    8.23030  -0.00090   -0.01094
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.32140    9.31360   0.00780    0.08375
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.37880   10.37010   0.00870    0.08390
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.06220   13.06380  -0.00160   -0.01225
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.16000    8.18000  -0.02000   -0.24450
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.46000    8.49000  -0.03000   -0.35336
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.13000    8.12000   0.01000    0.12315
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.35000    8.37000  -0.02000   -0.23895
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.35220   13.37070  -0.01850   -0.13836
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美第一富基金                                             37.16000   37.46000  -0.30000   -0.80085
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34880   10.34870   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.58000   14.64000  -0.06000   -0.40984
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.56000   13.64000  -0.08000   -0.58651
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.87000   15.99000  -0.12000   -0.75047
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.06930   10.04880   0.02050    0.20400
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.06930   10.04880   0.02050    0.20400
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.98760    9.96700   0.02060    0.20668
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.98760    9.96700   0.02060    0.20668
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.02320   10.00540   0.01780    0.17790
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.02330   10.00540   0.01790    0.17890
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.02320   10.00540   0.01780    0.17790
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.11520   10.10940   0.00580    0.05737
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.11520   10.10940   0.00580    0.05737
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.11520   10.10940   0.00580    0.05737
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.83740    6.85550  -0.01810   -0.26402
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.81310   10.80810   0.00500    0.04626
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.59060    9.58940   0.00120    0.01251
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.55230   11.55070   0.00160    0.01385
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80910    6.81480  -0.00570   -0.08364
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00200    9.00100   0.00100    0.01111
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.59450   10.59330   0.00120    0.01133
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.96850   10.97770  -0.00920   -0.08381
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.22000   67.53000   0.69000    1.02177
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.64000   67.95000   0.69000    1.01545
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.18710   62.04170   0.14540    0.23436
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.96000   20.93000   0.03000    0.14333
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.50690   65.75580   0.75110    1.14226
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.93780   65.25670   0.68110    1.04372
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86010   11.85940   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   37.96820   38.13110  -0.16290   -0.42721
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.82000    8.79000   0.03000    0.34130
復華中小精選基金                                                   64.48000   65.07000  -0.59000   -0.90672
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.36810   52.35730   0.01080    0.02063
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.13200   61.99610   0.13590    0.21921
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.99000    9.93000   0.06000    0.60423
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
復華台灣智能基金                                                   11.45000   11.51000  -0.06000   -0.52129
復華全方位基金                                                     28.31000   28.45000  -0.14000   -0.49209
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.79000   12.78000   0.01000    0.07825
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.24000   20.25000  -0.01000   -0.04938
復華全球平衡基金-美元                                               9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.71000   19.71000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.13000   14.14000  -0.01000   -0.07072
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
復華全球原物料基金                                                  8.43000    8.44000  -0.01000   -0.11848
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.93000   12.91000   0.02000    0.15492
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.11340   12.10900   0.00440    0.03634
復華全球債券基金                                                   14.79660   14.77530   0.02130    0.14416
復華全球債券組合基金                                               15.29000   15.30000  -0.01000   -0.06536
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.15000   15.15000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
復華有利貨幣市場基金                                               13.49030   13.49010   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
復華亞太成長基金                                                   11.97000   12.00000  -0.03000   -0.25000
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
復華東協世紀基金                                                   12.54000   12.57000  -0.03000   -0.23866
復華南非幣長期收益基金A                                            13.84000   13.94000  -0.10000   -0.71736
復華南非幣長期收益基金B                                             7.95000    8.00000  -0.05000   -0.62500
復華南非幣短期收益基金A                                            14.54000   14.55000  -0.01000   -0.06873
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.78550   67.19770   0.58780    0.87473
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.71000   21.78000  -0.07000   -0.32140
復華美國新星基金-美元                                              12.69000   12.73000  -0.04000   -0.31422
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.95000   13.01000  -0.06000   -0.46118
復華恒生基金                                                       21.72000   21.91000  -0.19000   -0.86718
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.21000    8.14000   0.07000    0.85995
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.53000   32.12000  -0.59000   -1.83686
復華神盾基金                                                       25.32520   25.42850  -0.10330   -0.40624
復華高成長基金                                                     67.21000   67.75000  -0.54000   -0.79705
復華高益策略組合基金                                               13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.45350   14.45330   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.39000   18.31000   0.08000    0.43692
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.96000   50.07000  -0.11000   -0.21969
復華復華基金                                                       20.99000   21.16000  -0.17000   -0.80340
復華華人世紀基金                                                   16.56000   16.57000  -0.01000   -0.06035
復華傳家二號基金                                                   30.11800   30.21740  -0.09940   -0.32895
復華傳家基金                                                       22.08230   22.09740  -0.01510   -0.06833
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.86000   15.87000  -0.01000   -0.06301
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.43000   14.45000  -0.02000   -0.13841
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.23000   12.23000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.68000   21.61000   0.07000    0.32392
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.91000   67.67000   0.24000    0.35466
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.48000    5.48000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.35000   12.32000   0.03000    0.24351
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.08000   12.05000   0.03000    0.24896
復華新興市場短期收益基金                                           11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
復華滬深300 A股基金                                                23.60000   23.86000  -0.26000   -1.08969
復華數位經濟基金                                                   45.07000   45.68000  -0.61000   -1.33538
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.99760    9.98680   0.01080    0.10814
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76690    9.75960   0.00730    0.07480
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.53780   10.52640   0.01140    0.10830
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15900   10.15140   0.00760    0.07487
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.00410   10.00430  -0.00020   -0.00200
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.00480   10.00430   0.00050    0.00500
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17920   10.17210   0.00710    0.06980
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.80830   10.81470  -0.00640   -0.05918
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.97900    9.96540   0.01360    0.13647
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.61560   10.61480   0.00080    0.00754
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.33370   10.31950   0.01420    0.13760
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.98130   10.98040   0.00090    0.00820
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.68350   10.67960   0.00390    0.03652
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.64750   10.64080   0.00670    0.06297
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.75400   10.76100  -0.00700   -0.06505
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.58950   10.58230   0.00720    0.06804
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.81220   11.79250   0.01970    0.16706
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.55340   10.54450   0.00890    0.08440
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.77050   10.76310   0.00740    0.06875
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.14050   12.12000   0.02050    0.16914
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.69530   10.68600   0.00930    0.08703
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.84100   10.84580  -0.00480   -0.04426
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.12040   10.11060   0.00980    0.09693
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.13300   10.12090   0.01210    0.11955
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.04410   10.04500  -0.00090   -0.00896
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.45260   10.44640   0.00620    0.05935
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.69940   10.68130   0.01810    0.16946
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.47490   10.46630   0.00860    0.08217
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.45120   10.44490   0.00630    0.06032
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.69870   10.68060   0.01810    0.16947
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.47160   10.46310   0.00850    0.08124
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.31390   10.30620   0.00770    0.07471
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.30620   10.29690   0.00930    0.09032
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.31190   10.30430   0.00760    0.07376
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.30700   10.29770   0.00930    0.09031
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.83890   10.82480   0.01410    0.13026
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.85390   10.83830   0.01560    0.14393
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.94930   10.94770   0.00160    0.01461
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.17450   10.16080   0.01370    0.13483
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.18320   10.16720   0.01600    0.15737
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.09410   10.09120   0.00290    0.02874
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20090    9.19120   0.00970    0.10554
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.27790    8.27270   0.00520    0.06286
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.32230    8.32770  -0.00540   -0.06484
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.94720   11.93460   0.01260    0.10558
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.78140   10.77460   0.00680    0.06311
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.96450   10.97160  -0.00710   -0.06471
景順主流基金                                                       16.91000   17.06000  -0.15000   -0.87925
景順台灣科技基金                                                   29.19000   29.45000  -0.26000   -0.88285
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
景順全球科技基金                                                   23.80000   23.80000   0.00000    0.00000
景順全球康健基金                                                   19.93000   19.97000  -0.04000   -0.20030
景順貨幣市場基金                                                   15.98870   15.98850   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.11000   31.40000  -0.29000   -0.92357
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.76000   14.77000  -0.01000   -0.06770
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.91000   13.94000  -0.03000   -0.21521
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.61000    9.71000  -0.10000   -1.02987
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.86000    9.98000  -0.12000   -1.20240
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.09000   10.19000  -0.10000   -0.98135
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.40000   10.52000  -0.12000   -1.14068
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65760    8.64180   0.01580    0.18283
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.97830    7.98230  -0.00400   -0.05011
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47380   11.45390   0.01990    0.17374
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.55100   10.55630  -0.00530   -0.05021
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.36000    8.34000   0.02000    0.23981
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.98000    7.96000   0.02000    0.25126
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.62980    9.62400   0.00580    0.06027
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.91110    9.91780  -0.00670   -0.06756
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.15500   10.14880   0.00620    0.06109
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.45570   10.46270  -0.00700   -0.06690
華南永昌永昌基金                                                   18.92000   19.09000  -0.17000   -0.89052
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.95730   14.95320   0.00410    0.02742
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
華南永昌全球精品基金                                               17.10000   17.12000  -0.02000   -0.11682
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.39000   13.33000   0.06000    0.45011
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.39000   13.36000   0.03000    0.22455
華南永昌物聯網精選基金                                             11.45000   11.57000  -0.12000   -1.03717
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27470   16.27450   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.30130   24.44390  -0.14260   -0.58338
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98560   11.98550   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.72380   10.71610   0.00770    0.07185
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.75990   10.78670  -0.02680   -0.24845
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.04550   10.03830   0.00720    0.07173
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.00300   10.02800  -0.02500   -0.24930
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.57390   10.56590   0.00800    0.07572
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52940   10.55520  -0.02580   -0.24443
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         10.02180   10.01400   0.00780    0.07789
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.92580    9.95020  -0.02440   -0.24522
華頓中小型基金                                                     19.34000   19.73000  -0.39000   -1.97669
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.76130   11.82190  -0.06060   -0.51261
華頓台灣基金                                                       21.79000   22.07000  -0.28000   -1.26869
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56590   11.56570   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.08000   18.13000  -0.05000   -0.27579
華頓全球高收益債券基金A                                            14.04110   14.04250  -0.00140   -0.00997
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23220    8.23300  -0.00080   -0.00972
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.19000    5.21000  -0.02000   -0.38388
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.75500    2.75310   0.00190    0.06901
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.47200   12.49170  -0.01970   -0.15770
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40090    0.40100  -0.00010   -0.02494
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.01310   12.00410   0.00900    0.07497
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.01310   12.00410   0.00900    0.07497
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.65850   10.64450   0.01400    0.13152
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.81160   10.82800  -0.01640   -0.15146
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.81160   10.82800  -0.01640   -0.15146
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.53140    9.54590  -0.01450   -0.15190
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.93780   10.94040  -0.00260   -0.02377
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.93780   10.94040  -0.00260   -0.02377
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.65690    9.65590   0.00100    0.01036
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.19000    9.24000  -0.05000   -0.54113
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64270    2.64140   0.00130    0.04922
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07240    2.06860   0.00380    0.18370
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.23910   12.24770  -0.00860   -0.07022
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.52940    9.53620  -0.00680   -0.07131
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38390    0.38410  -0.00020   -0.05207
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30260    0.30240   0.00020    0.06614
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.50000    3.50000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.85000   15.87000  -0.02000   -0.12602
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.15000   24.27000  -0.12000   -0.49444
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.87000   12.89000  -0.02000   -0.15516
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
匯豐安富基金                                                       25.54000   25.62000  -0.08000   -0.31226
匯豐成功基金                                                       45.00000   45.16000  -0.16000   -0.35430
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.42000    2.41000   0.01000    0.41494
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.68570    2.67970   0.00600    0.22391
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36120    2.35560   0.00560    0.23773
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.95080   11.94360   0.00720    0.06028
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.04560    8.03780   0.00780    0.09704
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39160    0.39110   0.00050    0.12784
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33720    0.33680   0.00040    0.11876
匯豐金磚動力基金                                                   15.37000   15.34000   0.03000    0.19557
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00950   15.00940   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.47000    5.43000   0.04000    0.73665
匯豐新鑽動力基金                                                   10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.59500    5.60270  -0.00770   -0.13743
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.42150    9.42960  -0.00810   -0.08590
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.12000   52.39000  -0.27000   -0.51537
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.12000   52.39000  -0.27000   -0.51537
匯豐龍騰電子基金                                                   35.79000   36.03000  -0.24000   -0.66611
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.77180   12.77180   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.77000   17.92000  -0.15000   -0.83705
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
新光中國成長基金(美元)                                              9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.27050   11.26340   0.00710    0.06304
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.29850   10.28830   0.01020    0.09914
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.71480   10.72070  -0.00590   -0.05503
新光台灣富貴基金                                                   23.11000   23.22000  -0.11000   -0.47373
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.65000   21.72000  -0.07000   -0.32228
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.37750   40.47560  -0.09810   -0.24237
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.91100   43.62650   0.28450    0.65213
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.88440   10.83810   0.04630    0.42720
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.72910   10.70000   0.02910    0.27196
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.28420   10.24080   0.04340    0.42380
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.12490   10.09750   0.02740    0.27135
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50260   15.50240   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              21.75000   21.72000   0.03000    0.13812
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.22000   22.23000  -0.01000   -0.04498
新光店頭基金                                                       21.94000   22.11000  -0.17000   -0.76888
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            21.52000   21.58000  -0.06000   -0.27804
新光創新科技基金                                                   12.85000   12.91000  -0.06000   -0.46476
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.35450   10.36660  -0.01210   -0.11672
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.64070   10.64340  -0.00270   -0.02537
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.15420   10.14100   0.01320    0.13016
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.49580    9.50450  -0.00870   -0.09154
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.72980    9.73230  -0.00250   -0.02569
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.27240    9.26140   0.01100    0.11877
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.87840   40.90530  -0.02690   -0.06576
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.73070   43.48190   0.24880    0.57219
新光澳幣八年期保本基金                                             10.97000   11.06000  -0.09000   -0.81374
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.74260   10.73350   0.00910    0.08478
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.57840    9.57060   0.00780    0.08150
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56330    9.56160   0.00170    0.01778
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.53370   10.53180   0.00190    0.01804
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.57320   10.56530   0.00790    0.07477
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.58420    9.57710   0.00710    0.07414
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.54810    9.54510   0.00300    0.03143
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.52120   10.51790   0.00330    0.03138
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.34000    7.33000   0.01000    0.13643
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.74030   10.72960   0.01070    0.09972
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.64480    9.63940   0.00540    0.05602
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.58940   10.58100   0.00840    0.07939
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.63560    9.62790   0.00770    0.07998
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.70840    9.70360   0.00480    0.04947
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.67660   10.67100   0.00560    0.05248
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.95640   14.95710  -0.00070   -0.00468
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.72730    8.72760  -0.00030   -0.00344
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.06160   41.12260  -0.06100   -0.14834
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.59970   42.08950   0.51020    1.21218
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.82620   42.51060   0.31560    0.74240
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.12760   42.63680   0.49080    1.15112
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.16720   43.78360   0.38360    0.87613
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.87940   42.49930   0.38010    0.89437
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.28620   45.89600   0.39020    0.85018
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.54910   47.54470   0.00440    0.00925
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.25130   45.87100   0.38030    0.82906
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.74170   10.72870   0.01300    0.12117
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.84220   43.50470   0.33750    0.77578
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.57790   40.58000  -0.00210   -0.00517
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46210   11.45980   0.00230    0.02007
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.25930   10.27700  -0.01770   -0.17223
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.79610   12.76590   0.03020    0.23657
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.56000    9.54370   0.01630    0.17079
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
群益大印度基金-人民幣                                              13.65210   13.64450   0.00760    0.05570
群益大印度基金-美元                                                12.83350   12.83490  -0.00140   -0.01091
群益大印度基金-新臺幣                                              12.27000   12.29000  -0.02000   -0.16273
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.22570   12.21500   0.01070    0.08760
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.78500   11.78250   0.00250    0.02122
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.93330   10.92370   0.00960    0.08788
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.61500    9.61300   0.00200    0.02081
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.81230    9.80370   0.00860    0.08772
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.66460    8.66280   0.00180    0.02078
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.12920    9.12110   0.00810    0.08881
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.33220    8.33040   0.00180    0.02161
群益中小型股基金                                                   44.09000   44.39000  -0.30000   -0.67583
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.25800   10.24090   0.01710    0.16698
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.51940    9.51000   0.00940    0.09884
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.00630    9.00890  -0.00260   -0.02886
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.74010    8.72560   0.01450    0.16618
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.11000    8.10190   0.00810    0.09998
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.67360    7.67580  -0.00220   -0.02866
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59450   10.58330   0.01120    0.10583
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65390   11.64150   0.01240    0.10652
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.25190   11.24270   0.00920    0.08183
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40900   10.41230  -0.00330   -0.03169
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.20690    8.19570   0.01120    0.13666
群益中國新機會基金N-美元                                            7.53290    7.52770   0.00520    0.06908
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.12000    8.12000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.27810    7.26820   0.00990    0.13621
群益中國新機會基金-美元                                             8.05400    8.04840   0.00560    0.06958
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.75000    7.75000   0.00000    0.00000
群益平衡王基金                                                     19.25570   19.35150  -0.09580   -0.49505
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.46000    6.46000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.05380   12.06150  -0.00770   -0.06384
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.49990   11.51490  -0.01500   -0.13027
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.36790   10.37450  -0.00660   -0.06362
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.89100    9.90390  -0.01290   -0.13025
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.34500   10.35260  -0.00760   -0.07341
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.12880   10.13650  -0.00770   -0.07596
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.20240    9.20910  -0.00670   -0.07275
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.18790    9.19490  -0.00700   -0.07613
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.40520   10.41270  -0.00750   -0.07203
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.44680   10.45480  -0.00800   -0.07652
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.36480    9.37160  -0.00680   -0.07256
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.83080    9.83830  -0.00750   -0.07623
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.15670   11.15750  -0.00080   -0.00717
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.72840    7.72900  -0.00060   -0.00776
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.71370   10.70790   0.00580    0.05417
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.53230   10.52910   0.00320    0.03039
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.63940   10.64990  -0.01050   -0.09859
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.98760    9.98210   0.00550    0.05510
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.91780    9.91480   0.00300    0.03026
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.01870   10.02860  -0.00990   -0.09872
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.71380   10.70800   0.00580    0.05417
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.53220   10.52910   0.00310    0.02944
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.63930   10.64980  -0.01050   -0.09859
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.98760    9.98210   0.00550    0.05510
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.91770    9.91470   0.00300    0.03026
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.01870   10.02860  -0.00990   -0.09872
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.85320    9.85480  -0.00160   -0.01624
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.12190   16.12440  -0.00250   -0.01550
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.04000   16.06000  -0.02000   -0.12453
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.10040   11.07410   0.02630    0.23749
群益印度中小基金N-美元                                              9.31440    9.29850   0.01590    0.17100
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
群益印度中小基金-人民幣                                            15.02750   14.99180   0.03570    0.23813
群益印度中小基金-美元                                              13.32220   13.29940   0.02280    0.17144
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.54000   15.53000   0.01000    0.06439
群益多利策略組合基金                                               11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.09000   14.08000   0.01000    0.07102
群益多重資產組合基金                                               15.60000   15.59000   0.01000    0.06414
群益安家基金                                                       24.19810   24.21820  -0.02010   -0.08300
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15250   16.15230   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.96000   22.48000  -0.52000   -2.31317
群益亞太中小基金                                                   10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.61000   16.65000  -0.04000   -0.24024
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.51890   10.51440   0.00450    0.04280
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.80550    7.80210   0.00340    0.04358
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.21960   10.21520   0.00440    0.04307
群益店頭市場基金                                                   90.89000   91.25000  -0.36000   -0.39452
群益東方盛世基金                                                    8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
群益東協成長基金-人民幣                                            13.47490   13.52800  -0.05310   -0.39252
群益東協成長基金-美元                                              11.82250   11.87700  -0.05450   -0.45887
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.79000   11.86000  -0.07000   -0.59022
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.73710   11.74320  -0.00610   -0.05194
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.06590   11.07440  -0.00850   -0.07675
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.50140   10.52030  -0.01890   -0.17965
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.69040    9.69540  -0.00500   -0.05157
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.13960    9.14660  -0.00700   -0.07653
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.67120    8.68690  -0.01570   -0.18073
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.85880   10.87840  -0.01960   -0.18017
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.48300    9.48790  -0.00490   -0.05164
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.30200    9.30910  -0.00710   -0.07627
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.68710    9.70450  -0.01740   -0.17930
群益長安基金                                                       28.32000   28.49000  -0.17000   -0.59670
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.40140   10.41380  -0.01240   -0.11907
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.73490   15.75370  -0.01880   -0.11934
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.32000   15.36000  -0.04000   -0.26042
群益真善美基金                                                     15.37520   15.39470  -0.01950   -0.12667
群益馬拉松基金                                                    114.85000  115.69000  -0.84000   -0.72608
群益深証中小板基金                                                 11.61000   11.77000  -0.16000   -1.35939
群益創新科技基金                                                   31.17000   31.48000  -0.31000   -0.98475
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.40900    9.39010   0.01890    0.20128
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.65610    8.64450   0.01160    0.13419
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.24650   10.22590   0.02060    0.20145
群益華夏盛世基金-美元                                               9.54440    9.53160   0.01280    0.13429
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.87000   15.87000   0.00000    0.00000
群益奧斯卡基金                                                     28.00000   28.21000  -0.21000   -0.74442
群益新興金鑽基金-美元                                              11.69720   11.67740   0.01980    0.16956
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     22.50000   22.61000  -0.11000   -0.48651
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.17000   22.33000  -0.16000   -0.71652
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.92000    7.86000   0.06000    0.76336
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.58000   13.80000  -0.22000   -1.59420
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.15790   11.13620   0.02170    0.19486
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.99560   10.98150   0.01410    0.12840
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.10360   11.10360   0.00000    0.00000
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.89970   10.87840   0.02130    0.19580
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.74160   10.72790   0.01370    0.12770
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.84650   10.84660  -0.00010   -0.00092
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.15780   11.13610   0.02170    0.19486
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.99600   10.98190   0.01410    0.12839
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.89970   10.87850   0.02120    0.19488
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.74120   10.72740   0.01380    0.12864
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.98870   12.98690   0.00180    0.01386
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.81950   11.80410   0.01540    0.13046
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.73170   11.72080   0.01090    0.09300
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.78470    8.78350   0.00120    0.01366
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.07480    9.06300   0.01180    0.13020
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.34000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.59360    8.58570   0.00790    0.09201
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.28870   10.27520   0.01350    0.13138
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.04000   10.02690   0.01310    0.13065
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
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德信大發基金                                                       29.05000   29.23000  -0.18000   -0.61581
德信中國精選成長基金                                               11.87000   11.90000  -0.03000   -0.25210
德信台灣主流中小基金                                               18.74000   18.97000  -0.23000   -1.21244
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98030   11.98010   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   31.29000   31.61000  -0.32000   -1.01234
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.82170   10.80580   0.01590    0.14714
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.72520   10.71200   0.01320    0.12323
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71050   11.71030   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.24000   15.41000  -0.17000   -1.10318
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.18000   18.24000  -0.06000   -0.32895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.72940   10.70390   0.02550    0.23823
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.14310   16.10540   0.03770    0.23408
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.35180    8.35910  -0.00730   -0.08733
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.30080   11.29540   0.00540    0.04781
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.21460   12.20950   0.00510    0.04177
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.09490   14.10720  -0.01230   -0.08719
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摩根大歐洲基金                                                     17.44000   17.38000   0.06000    0.34522
摩根中小基金                                                       21.63000   21.70000  -0.07000   -0.32258
摩根中國A股基金                                                    15.11000   15.10000   0.01000    0.06623
摩根中國A股基金(美元)                                              11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
摩根中國亮點基金                                                   13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.74210   11.74170   0.00040    0.00341
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.99110   12.96720   0.02390    0.18431
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.95590    9.94700   0.00890    0.08947
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.63590   13.63550   0.00040    0.00293
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.70070   15.67180   0.02890    0.18441
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.22000   19.31000  -0.09000   -0.46608
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.22000   19.31000  -0.09000   -0.46608
摩根台灣增長基金                                                   49.09000   49.40000  -0.31000   -0.62753
摩根平衡基金                                                       27.79000   27.87000  -0.08000   -0.28705
摩根全球α基金                                                     18.70000   18.75000  -0.05000   -0.26667
摩根全球平衡基金                                                   16.31920   16.31210   0.00710    0.04353
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.56520    9.57200  -0.00680   -0.07104
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68440   10.68660  -0.00220   -0.02059
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10190   10.10640  -0.00450   -0.04453
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.70740   11.71570  -0.00830   -0.07085
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.43930   10.44400  -0.00470   -0.04500
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.89910   10.89270   0.00640    0.05875
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.36850   14.36000   0.00850    0.05919
摩根亞洲基金                                                       59.50000   59.46000   0.04000    0.06727
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.54800    8.54800   0.00000    0.00000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.07770   10.07240   0.00530    0.05262
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.92110    8.91790   0.00320    0.03588
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.95470   12.95460   0.00010    0.00077
摩根東方內需機會基金                                               18.83000   18.81000   0.02000    0.10633
摩根東方科技基金                                                   31.68000   31.59000   0.09000    0.28490
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
摩根金龍收成基金                                                   22.00000   21.94000   0.06000    0.27347
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12760   15.12740   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.11000   14.04000   0.07000    0.49858
摩根新金磚五國基金                                                 12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
摩根新絲路基金                                                      9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
摩根新興35基金                                                     13.79000   13.77000   0.02000    0.14524
摩根新興日本基金                                                   23.18000   23.10000   0.08000    0.34632
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.37950    7.40010  -0.02060   -0.27837
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.73970    9.76110  -0.02140   -0.21924
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.57850    9.60270  -0.02420   -0.25201
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.29180   11.32390  -0.03210   -0.28347
摩根新興科技基金                                                   51.20000   51.52000  -0.32000   -0.62112
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.90510    8.91840  -0.01330   -0.14913
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.60540    9.60780  -0.00240   -0.02498
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.06230    9.06680  -0.00450   -0.04963
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.57340   10.58920  -0.01580   -0.14921
摩根龍揚基金                                                       32.87000   32.76000   0.11000    0.33578
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32470    9.33300  -0.00830   -0.08893
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.50080   11.51110  -0.01030   -0.08948
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.82000   20.84000  -0.02000   -0.09597
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61170   12.61150   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.61110   10.58590   0.02520    0.23805
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.63770   10.63320   0.00450    0.04232
聯邦中國龍基金                                                     24.71000   24.92000  -0.21000   -0.84270
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.65080   12.64730   0.00350    0.02767
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.80860   11.80200   0.00660    0.05592
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.72200   10.72450  -0.00250   -0.02331
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.46010   10.45620   0.00390    0.03730
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.81710    9.81160   0.00550    0.05606
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.90690    8.90900  -0.00210   -0.02357
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.09030   10.08030   0.01000    0.09920
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.23920   10.24210  -0.00290   -0.02831
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.02100   10.03620  -0.01520   -0.15145
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.26470   10.29350  -0.02880   -0.27979
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.53570    9.55020  -0.01450   -0.15183
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.76380    9.79120  -0.02740   -0.27984
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.59750   11.60070  -0.00320   -0.02758
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.36580   11.36430   0.00150    0.01320
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.58910   10.59980  -0.01070   -0.10095
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.72840   10.73070  -0.00230   -0.02143
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.50050   10.49910   0.00140    0.01333
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.78350    9.79330  -0.00980   -0.10007
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.41390   22.55910  -0.14520   -0.64364
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.48930    9.47320   0.01610    0.16995
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.88490    9.88090   0.00400    0.04048
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.44500    9.42880   0.01620    0.17181
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.82810    9.82410   0.00400    0.04072
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21730   13.21710   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.37000   12.47000  -0.10000   -0.80192
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.82280   16.83640  -0.01360   -0.08078
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.66910   12.68470  -0.01560   -0.12298
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.33120   12.32400   0.00720    0.05842
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.73720   11.73040   0.00680    0.05797
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.35890   12.35410   0.00480    0.03885
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.53700   11.53780  -0.00080   -0.00693
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57710   10.57340   0.00370    0.03499
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.69780    8.69830  -0.00050   -0.00575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       34.53000   34.85000  -0.32000   -0.91822
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.36000   18.32000   0.04000    0.21834
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.48000   18.45000   0.03000    0.16260
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.31000   16.30000   0.01000    0.06135
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.09000   12.08000   0.01000    0.08278
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.69000    7.69000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.37000   15.43000  -0.06000   -0.38885
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.07000   11.12000  -0.05000   -0.44964
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.36000   14.37000  -0.01000   -0.06959
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.46000   14.47000  -0.01000   -0.06911
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.47000   14.47000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.24000   15.16000   0.08000    0.52770
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.95000   20.94000   0.01000    0.04776
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.99000   18.98000   0.01000    0.05269
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.96000   14.96000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.93000   15.92000   0.01000    0.06281
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.88000   14.87000   0.01000    0.06725
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.91000   14.90000   0.01000    0.06711
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.46000   19.45000   0.01000    0.05141
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.20000   18.19000   0.01000    0.05498
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.24000   13.23000   0.01000    0.07559
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.22000   14.21000   0.01000    0.07037
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.17000   13.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.94000    7.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.35000   14.34000   0.01000    0.06974
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.03430   15.03410   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.09180   11.09330  -0.00150   -0.01352
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.98960   13.98120   0.00840    0.06008
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57180    7.57280  -0.00100   -0.01321
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.34000   14.31000   0.03000    0.20964
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.47000   14.45000   0.02000    0.13841
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.13760   10.11730   0.02030    0.20065
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.53570   10.61860  -0.08290   -0.78071
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.11820   10.11180   0.00640    0.06329
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.14250   10.14470  -0.00220   -0.02169
瀚亞中小型股基金                                                   19.81000   19.88000  -0.07000   -0.35211
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.41000   12.41000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
瀚亞巴西基金                                                        6.17000    6.18000  -0.01000   -0.16181
瀚亞外銷基金                                                       38.56000   38.69000  -0.13000   -0.33600
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.15000   12.12000   0.03000    0.24752
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.25650   11.22750   0.02900    0.25829
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.82460   10.81100   0.01360    0.12580
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.73230   12.72410   0.00820    0.06444
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.72060   10.73890  -0.01830   -0.17041
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.31390    7.29430   0.01960    0.26870
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.98800    7.97800   0.01000    0.12534
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.14430    8.13910   0.00520    0.06389
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.09070    7.10270  -0.01200   -0.16895
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.74270    8.73700   0.00570    0.06524
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.99610    8.97210   0.02400    0.26750
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.34020    9.32840   0.01180    0.12650
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.11250    9.10660   0.00590    0.06479
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.46650   10.46160   0.00490    0.04684
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80800    9.77690   0.03110    0.31810
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.68710    9.67280   0.01430    0.14784
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.77360    9.76890   0.00470    0.04811
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.92000   14.93000  -0.01000   -0.06698
瀚亞印度基金-美元                                                  14.03000   14.06000  -0.03000   -0.21337
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.39000   31.50000  -0.11000   -0.34921
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.31000    9.39000  -0.08000   -0.85197
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.60000   13.59000   0.01000    0.07358
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.94000   11.91000   0.03000    0.25189
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.18000   15.18000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.05000    7.04000   0.01000    0.14205
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.46380   12.42980   0.03400    0.27354
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.20810   14.31500  -0.10690   -0.74677
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.38130   11.36990   0.01140    0.10026
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.16130   11.15940   0.00190    0.01703
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.82030   12.86540  -0.04510   -0.35055
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.11400    9.09020   0.02380    0.26182
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.78860    9.86240  -0.07380   -0.74830
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.09780    9.08860   0.00920    0.10123
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.90960    8.90810   0.00150    0.01684
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.47430    9.50850  -0.03420   -0.35968
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.90980   14.92760  -0.01780   -0.11924
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.69420   10.67850   0.01570    0.14702
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.31780   10.31680   0.00100    0.00969
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.66410   12.67920  -0.01510   -0.11909
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.36000   20.29000   0.07000    0.34500
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61870   13.61850   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.21000   29.24000  -0.03000   -0.10260
瀚亞高科技基金                                                     55.52000   55.84000  -0.32000   -0.57307
瀚亞理財通基金                                                     26.40000   26.55000  -0.15000   -0.56497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.91000   20.98000  -0.07000   -0.33365
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.89880   13.96590  -0.06710   -0.48046
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.23090    9.27550  -0.04460   -0.48084
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.99360   10.98360   0.01000    0.09104
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.57910   11.68780  -0.10870   -0.93003
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.28430   10.30620  -0.02190   -0.21249
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.74320   10.81210  -0.06890   -0.63725
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.26620    8.25870   0.00750    0.09081
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.19130    8.25750  -0.06620   -0.80170
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.87650    8.88400  -0.00750   -0.08442
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.34640    8.36420  -0.01780   -0.21281
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.14650    8.19880  -0.05230   -0.63790
瀚亞電通網基金                                                     14.49000   14.57000  -0.08000   -0.54907
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.09560   14.09420   0.00140    0.00993
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.67190   10.63880   0.03310    0.31113
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93660    9.92840   0.00820    0.08259
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.55110   11.55000   0.00110    0.00952
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.19410   10.16260   0.03150    0.30996
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.03650   10.03550   0.00100    0.00996
瀚亞歐洲基金                                                       10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
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