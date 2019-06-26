[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/25 108/06/24 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新中國精選中小基金-美元 0.31260 0.30060 0.01200 3.99202 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.07310 41.38820 0.68490 1.65482 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.68360 22.32880 0.35480 1.58898 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.12080 22.77850 0.34230 1.50273 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.12650 42.52310 0.60340 1.41899 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.40000 11.25000 0.15000 1.33333 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.56000 13.39000 0.17000 1.26960 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.26550 40.76090 0.50460 1.23795 元大滬深300單日反向1倍基金 12.51000 12.36000 0.15000 1.21359 群益10年期以上金融債ETF基金 42.59970 42.08950 0.51020 1.21218 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.12760 42.63680 0.49080 1.15112 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.19000 6.12000 0.07000 1.14379 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.50690 65.75580 0.75110 1.14226 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.94380 41.48040 0.46340 1.11715 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.44000 42.96050 0.47950 1.11614 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.68130 10.56480 0.11650 1.10272 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.68110 42.21980 0.46130 1.09262 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.18800 44.71120 0.47680 1.06640 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.93780 65.25670 0.68110 1.04372 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.22000 67.53000 0.69000 1.02177 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.64000 67.95000 0.69000 1.01545 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.42170 11.30870 0.11300 0.99923 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.90830 9.81030 0.09800 0.99895 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.46030 44.02380 0.43650 0.99151 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.30770 44.87140 0.43630 0.97233 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.27360 46.82560 0.44800 0.95674 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.52020 42.12170 0.39850 0.94607 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.85740 43.45180 0.40560 0.93345 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.71850 44.31300 0.40550 0.91508 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.87940 42.49930 0.38010 0.89437 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------