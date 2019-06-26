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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         108/06/25  108/06/24  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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台新中國精選中小基金-美元                                          0.31260    0.30060   0.01200    3.99202
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                              42.07310   41.38820   0.68490    1.65482
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                       22.68360   22.32880   0.35480    1.58898
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   23.12080   22.77850   0.34230    1.50273
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                           43.12650   42.52310   0.60340    1.41899
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                       11.40000   11.25000   0.15000    1.33333
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金             13.56000   13.39000   0.17000    1.26960
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                    41.26550   40.76090   0.50460    1.23795
元大滬深300單日反向1倍基金                                        12.51000   12.36000   0.15000    1.21359
群益10年期以上金融債ETF基金                                       42.59970   42.08950   0.51020    1.21218
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                43.12760   42.63680   0.49080    1.15112
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                   6.19000    6.12000   0.07000    1.14379
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                             66.50690   65.75580   0.75110    1.14226
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                   41.94380   41.48040   0.46340    1.11715
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF  43.44000   42.96050   0.47950    1.11614
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           10.68130   10.56480   0.11650    1.10272
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                       42.68110   42.21980   0.46130    1.09262
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券  45.18800   44.71120   0.47680    1.06640
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                65.93780   65.25670   0.68110    1.04372
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                   68.22000   67.53000   0.69000    1.02177
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                   68.64000   67.95000   0.69000    1.01545
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               11.42170   11.30870   0.11300    0.99923
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              9.90830    9.81030   0.09800    0.99895
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基  44.46030   44.02380   0.43650    0.99151
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金        45.30770   44.87140   0.43630    0.97233
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收  47.27360   46.82560   0.44800    0.95674
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                 42.52020   42.12170   0.39850    0.94607
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                            43.85740   43.45180   0.40560    0.93345
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金          44.71850   44.31300   0.40550    0.91508
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                 42.87940   42.49930   0.38010    0.89437
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