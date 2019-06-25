【華冠投顧】幸運星-獲利滿滿+滿手現金……開始留意退潮之下……留意誰在裸泳？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：2520 冠德、1215 卜蜂、2345 智邦、9955 佳龍、2371 大同

週末 G20 川習會市場繼期待又怕受傷害，台股果然如幸運星老師昨日預期繼續退潮量縮，投資人恐慌氣氛隨 G20 接近反而更加劇了…… 對消息面更加敏感：如川普正評估美國境內使用的 5G 設備，必須在中國以外地區設計與生產，使今日陸股大跌，台股電子權值股 3711 日月光投控、2308 台達電、2327 國巨、3008 大立光等跌幅甚重（幸運星上週五在節目中就說過，台幣升值，小心本週電子股拉回，建議收回資金後，可移轉資金到營建資產食品股）。由 2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金等金融股撐盤。收盤大跌 72 點破五日線，收黑 K 成交量持續退潮為 996 億；OTC 開高走低，收盤跌 0.93% 破五日線，成交量擴至 255 億。上市櫃合計 336 檔上漲，1,046 檔下跌……

今日強勢股：5/21 節目送給大家的《彎腰撿黃金》飆股「稀土之龍」9955 佳龍，今天再創新高！！

食品股：昨天《股市幸運星》節目提到的 1201 味全、1215 卜蜂、1210 大成。

營建股：最強勢還是 5 月中在節目中分享的營建四君子 2520 冠德、2501 國建、2545 皇翔、2548 華固。

上週分享的 2461 光群雷連飆兩根漲停，今天依然強勢上漲！

今日上漲的個股：黃金概念股 1785 光洋科，以及 2345 智邦、2376 技嘉、6288 聯嘉、5457 宣德……

弱勢股：8436 大江、6552 易華電、6488 環球晶、3532 台勝科、6462 神盾、3406 玉晶光、4943 康控 - KY、2371 大同

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。