【日盛投顧】指數回檔整理，強勢股震盪加劇

◆盤勢分析

1. 美股昨晚漲跌互見，台股今日呈現開平走低，2330 台積電下跌並出現貼息，3008 大立光失守 10 日線，拖累電子分類指數及大盤指數下跌，成交量放大在千億之上，終場指數下跌 72.73 點，跌幅 0.67%，收在 10,706.72 點，成交金額為 1000.11 億元。三大法人合計賣超 22 億元：外資賣超 19.99 億元、投信買超 2.58 億元、自營商賣超 4.59 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量放大在千億之上，後勢要放大至 5 日均量之上才有利多方轉強。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約 10555 點附近)，上檔壓力約為 10850 點附近。

（3）、技術指標：KD 高檔死亡交叉，提防短線回補 6/19 缺口。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 6/18 低點並完成填息。

3. 櫃買指數下跌 0.93%，收在 136.06 點，相對集中市場弱勢。KD 死亡交叉，短線支撐為 134 點附近，壓力為 138 點附近。

4. 台股選股方向可留意散熱、遊戲、營建、食品、生技、水泥、運動休閒、高殖利率股等。

散熱、遊戲、營建、食品、生技、水泥、運動休閒、高殖利率股

1. 營建股：受惠貿易戰台商資金回流，強勢指標股 2520 冠德即將在 7/4 除權息，今再度轉強拉出長紅突破近期整理區間，2546 根基連續 6 根紅 K 棒，2545 皇翔出現連 7 根紅 K 棒創本波新高，相關族群仍可留意 2501 國建、2548 華固、2535 達欣工、5534 長虹、2524 京城、5522 遠雄等個股。

2. 食品：國際小麥、玉米、黃豆近期輪流創波新高並在維持高檔強勢，大宗物資相關個股如 1210 大成、1227 佳格、1229 聯華持續不斷創本波新高，另外傳出禽流感再現，預期雞肉漲價，1215 卜蜂強勢攻上 70 元之上，兼具飲料旺季及資產題材的 1201 味全再創本波高點，相關個股 1216 統一、1218 泰山仍可留意。

3. 網通：中國 5G 釋照有加速之趨，帶動 5G 概念股受到資金青睞，2345 智邦帶量拉出中長紅站上季線並帶動 6285 啟碁低檔轉強，相關個股如 4906 正文、3380 明泰維持高檔強勢。

4. 散熱：美國 5G 設備擬將封殺中國，散熱訂單可望轉向台韓，強勢指標股 3338 泰碩、6230 超眾、3324 雙鴻維持高檔強勢。