【華冠投顧】藉川習會前雜音「洗盤」 洗好洗滿再上更有力 「砷化鎵、PCB」可鎖定

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

"川習會" 將在周末舉行，國際股市普遍陷入觀望回檔，陸股甚至出現大跌走勢，今日台股跟跌，終場大盤回測季線 - 72 點，OTC 指數 - 0.93% 跌破五日線。

今日大盤雖然下跌，不過仍屬強勢整理格局，茲就幾點加以說明：(1) 昨日大盤小拉最後一盤收在前日低點之上，今日一樣力收在昨日低點之上，日Ｋ棒維持不收破前低之慣性；(2) 若不計台積電除息影響，兩天回檔點數其實不多，加計之後也還力守季線支撐；(3) 連兩日回檔成交量都低於千億，整體賣壓其實不重。

如果以多頭反擊的控盤手法分析，大盤休息整理個幾天反倒有利後續行情。

若大家有持續追蹤昇楷的發文，應該記得自五月中下旬起，昇楷多次提醒「5/14~5/29 特定大咖持續吸納外資狂倒的千餘億籌碼，期間內大盤卻僅下跌不到 300 點，多頭既然敢逆勢承接，豈會拿肉包子打狗？當然要拉開成本才有獲利空間」。之後也據此精準抓到多頭「會在 5/30 摩台結算日展開反擊」、「會在 6/19 台指期拉高結算」。

雖然上週大盤出現急拉，但以時間和空間來說，相對於 5/14~5/29 特定大咖的承接量，這邊即使想出貨也還不到時候，更何況反彈到高點的當下卻出現不利 "川習會" 的消息傳出，讓害怕的、擔心的、想賣的都能賣在反彈相對高點，多頭控盤者有這麼佛心來著嗎？ 當然沒有。

綜上所述，多頭反擊行情尚未結束，"川習會" 前的量縮回檔以「洗盤」視之。限於篇幅，更細部的分析包含台股與美股、美元、陸股之連動。

＜操作策略＞

上週五提過『散熱模組』族群《3324 雙鴻》、《3338 泰碩》、《3653 健策》、《6230 超眾》短線漲多需要休息了，目前除前波漲幅較小的《6230 超眾》外，其餘如期進行整理，但在成交量未極縮、籌碼未有效沉澱前，整理期都不算結束。

『砷化鎵』族群《3105 穩懋》、《2455 全新》、《8086 宏捷科》，上週五提過《3105 穩懋》、《2455 全新》已漲到五月上旬的套牢平台壓力區，加上又即將除權息可能有些棄息賣壓，因此先讓學員獲利放口袋，惟目前整理節奏穩健，可留意是否有來回操作之機會。

『PCB 族群』上週提醒有機會輪漲，之前的領頭羊《3037 欣興》、《6278 台表科》與 Line@介紹的「多方口袋名單」，目前走法依然健康，值得持續鎖定。

＜強勢股＞

今日強勢股方面，在市場觀望氣氛濃厚的情況下，僅營建、食品、觀光、電子通路少數類股逆勢走揚。食品股《1215 卜蜂》、《1210 大成》... 受惠禽流感帶動雞肉價格抬高，股價連袂放量大漲創高；營建股《2520 冠德》、《2501 國建》... 受惠台商回流潮，今日也有增量上攻表現。

＜弱勢股＞

今日弱勢股方面，大摩、美林同步降評《6488 環球晶》並引發股價帶量下殺，拖累《6182 合晶》、《5483 中美晶》... 等矽晶圓個股跟跌，之前提過此一族群有些個股的底部量不夠扎實，藉由利空下殺取量反倒可能是個轉機，但前提是型態要做出來，尚需觀察。

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》在打出底部型態後進行反覆整理，今日雖同步回檔但反彈波未見破壞。惟操作這個族群仍提醒需留意：(1) 基本面雜音仍多，遇關鍵反壓或見爆量不漲即可下車；(2) 部分線形相對強勁的二線股當為較佳選擇。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。