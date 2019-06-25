【華冠投顧】盤後分析：拉回守季線 掌握中小型股

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

受到陸、港股市走弱影響，台股開平後一路震盪走低，終場下跌 72 點收 10706 點，成交量 999 億元。從技術面上來看，陸、港股市乃是受到季線反壓影響，尤其季線還要往高點扣抵翻揚不易，壓力自然不輕。

反觀台股即使不加回昨天除權息蒸發掉的 70 點，仍呈現突破季線後的整理態勢，同時季線目前也在向上形成支撐，故和陸、港股市的結構完全不同，所以今日的拉回並不影響多方行情。

至少在這週之內，台股都還是安全期，但下週會面臨季線是否彎頭向下 (因季線要往高點扣抵) 的關鍵時刻，也就是說下週要表態決定方向，這就要視川習二會的結果如何來決定。

【操作策略】

上週已經分析過，指數再攻有限，把昨天高點 10786 點加上除權息蒸發掉的 70 點後，也進入我說的 10850~10900 壓力區，所以現在應該要掌握的是個股。

近期盤面上還是沒有強勢的主流部隊，6 月初分享的散熱模組在大漲 2 成後，近期維持強勢整理型態，不過表現較溫吞的超眾 (6230) 今天逆勢創高頗有落後補漲意味。至於工具機、光通訊、漲價概念股、新藥、挖礦概念股等等，都只零星火力難有延續性的漲勢。

倒是一向乏人問津的食品股，今天包括大成 (1210)、卜蜂(1215)、聯華食(1231)，以及我們 4 月底分享並持續追蹤的味全(1201) 都在創高，尤其是味全今天再創高且收最高 35.8 元，自分享以來已經大漲逾 4 成，。

至於昨天布局的本益比 8 倍中小型電子股，股價 4 字頭，今天盤中也再創新高，收盤則小幅收黑。由於股價剛突破大三角收斂壓力，同時只有歷史高點的四分之一左右，基期不高、評價偏低加上 Q3 旺季效應，漲勢值得期待。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。