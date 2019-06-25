【華冠投顧】台股今日下跌，不能追空哦…明日找買點!

台股今日在台積電 (2330)，大立光(3008) 等大型權值股軟腳下，加權指數開平震盪走低，終場下跌 72 點，收在 10706 點，成交量 999 億元，跌破 5 日線，守住 10700 整數及季線 10688 點位置。

5/29 大盤 10227 點我們出手，到大盤還沒過季線之前，不斷提醒告訴大家拉回是給你上車的! 結果….6/19 大盤大漲 208 點噴出過季線!

接著上周大盤 10840 點創高，告訴大家說: 漲過季線之上會震盪，結果… 台股昨日震盪走高，今日震盪走低，這 2 天不會做的，追高殺低，多空雙巴!

股票不必天天買，天天拼，好賺時機再買再拼，我們上周不斷提醒大家.. 趁大盤股價創高要… 獲利調節，接著我們昨日沒買股票，今日還是一樣沒買股票，幾乎滿滿現金… 今日下跌不能追空哦… 明日找買點!

強勢股: 聯光通 (4903)，光群雷(2461)，環科(2413)，冠德(2520)，佳龍(9955)，智邦(2345)，聯嘉(6288)，味全(1201)，大成(1210) 及宣德 (5457) 等，弱勢股: 六角 (2732)，玉晶光(3406)，晶心科(6533)，撼訊(6150)，正達(3419)，環球晶(6488)，康控 KY(4943)，台揚(2314)，明基材(8215) 以及大同 (2371) 等。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估