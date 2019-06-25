〈IPO市場概況〉科技股仍是主流 支撐上半年新掛牌家數與籌資額

電子科技類股撐起台股半壁江山，相對類股在資本市場也受歡迎，統計今年上半年上市櫃籌資概況，不論家數與籌資都由科技股領先，其中 18 家新掛牌企業有 10 家全是科技業；籌資金額科技業合計逾 91 億元，占整體籌資金額比重達 79%。

根據安永統計，今年 18 家新掛牌的企業有 10 家來自於科技業，比重占比高達 67%，工業類有 3 家新上市掛牌、醫療生技也有 2 家新掛牌，比重分別為 16%、17%。

上櫃公司同樣由科技業占大宗，上半年前 10 大上櫃公司中籌資金額規模前四大全由科技業包辦，分別為円星科技 (M31)(6.08 億元)、勤崴 (5.95 億元)、鈺太科技 (3.04 億元)、雍智科技 (2.6 億元)，其中円星科技與勤崴兩家公司籌資額占上櫃籌資額比重合計高達 4 成。

根據證交所資料，上半年前 10 大公開申購合格件數，主要都集中在科技股，包括緯創旗下的緯穎科技、騰輝電子 - KY、雍智科技、勤崴、鈺太科技、勤凱、錸寶科技等，其中緯穎、騰輝電子 - KY 與雍智科技的合格件數都在 25 萬件以上，顯示投資人相對偏好科技類股。

展望後市，安永聯合會計師事務所審計服務部涂嘉玲指出，美中貿易戰打亂台商企業布局，為避免高關稅波及，企業目前主要忙著調整產能與供應鏈，進而打亂原本 IPO 籌資計畫，原本預期今年新掛牌家數約 50~60 家，今年家數恐少於去年。