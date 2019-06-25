〈IPO市場概況〉上半年企業上市掛牌家數腰斬 籌資金額逆勢年增近5成

今年上半年企業上市櫃新掛牌公司家數有下滑趨勢，根據安永統計，上半年共 18 家企業新掛牌，其中有 6 家上市新掛牌，較去年同期減少 6 家，但籌資金額逆勢年增近 5 成；上櫃則有 12 家新掛牌，較去年同期減少 4 家，籌資額年減近 4 成。

以籌資金額來看，上半年新掛牌籌資金額共 114.43 億元，主要以本土企業為主，其中科技業共 10 家掛牌、籌資金額 91.2 億元，另有 11 家企業登錄興櫃。



安永表示，上市企業上半年有 6 家企業新掛牌，家數較去年減少 6 家，籌資額共 86.95 億元，籌資額年增幅 48.3%，其中緯創子公司緯穎科技一口氣籌資 59.61 億元居冠，連帶推升整體掛牌企業籌資額成長，另一家騰輝 KY 籌資額共 4.53 億元。

上櫃市場共有 12 家新掛牌，較去年同期減少 4 家，籌資額 27.48 億元，年減 37.5%，籌資金額前兩大公司分別為半導體矽智財廠円星科技 (M31)6.08 億元，勤崴國際籌資額 5.95 億元居次，另一家從泰國回台掛牌的鑄金件廠，泰金 KY 籌資共 1.36 億元。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，今年上市公司掛牌家數雖較去年同期減少，但籌資金額卻逆勢成長，有重質不重量的趨勢，今年隨著外在經貿環境改變，多少影響企業 IPO 時程規劃，加上供應鏈可能面臨調整或是將工廠轉移陣地，都將影響企業危機處理能力。

涂嘉玲指出，貿易戰可能使熱錢大舉撤離亞洲，亞幣恐面臨貶值壓力，但相對的若能帶動台商回台投資，加速產業升級進而帶動薪資成長，將有利於優質企業在台掛牌籌資意願。