【運達投顧】季線只是起跑的開始

◆盤勢分析

上週二 6/18 我們在此說明未來盤勢有個現象要留意：每年 6 月下旬起開始進入除權息，預計台股 8 月底前因除權息指數將蒸發約 400 點，重量級個股如台塑化 20 日除息對指數影響約 15.20 點。台積電 24 日除息指數蒸發約 68.95 點。6 月底前，台股將有 113 檔等重量級個股除權息，所以就指數來看未來比較適合維持區間盤以個股表現為主。這會造成指數會漲但漲不上去，台股上週漲多後本週稍有休息也是合理的，但月底 G20 川習會結果如何還是未知數，本週五又是摩台結算該如何研判本週走勢與操作重點？分析如下：

1. 上週五美股漲多也出現休息但休息並未破壞多方架構，由於道瓊與 SP500 已經創今年新高當創新高後也出現乖離過大所以稍有震盪也是正常的，就美股輪動的結構來看，目前還在低檔的費半以及還為創新高的高科技股將是輪漲的指標，只要費半可以站上季線則代表美股的多方輪漲走勢仍在進行中，所以美股多方不變等待費半的表態，亞股目前與美股相比仍是屬於落後族群，所以今天亞股都還維持小幅上漲的走勢，尤其陸股突破 5 月份的盤整區後已經出現大底完成，若是陸股都可以站上季線那麼也代表全球股市的輪漲都還在延續中有利台股持續往上表態。

2. 今天台積電除息指數蒸發 69 點不過這只是剛開始，到 8 月底前台股指數將會蒸發約 400 多點，因此指數難免漲漲跌跌但在國際股市走多的背景下也不須要為了指數的漲跌有悲觀的看法，當然月底的 G20 又是一個變數，若以川習會會後的答案時間來看應該會在下週才有明確的消息，所以對於週五的摩台結算還不致於受消息面干擾，因此本週雖有除息壓低指數的現象但是就台股的技術面來看，既然領先亞股先站上季線那麼季線支撐有守台股都屬多方強勢整理。

3. 目前對台股的上漲有利的除了技術面已經脫離底部外再來就是匯率的利多，聯準會上週會議後釋出鴿派訊息預計 7 月降息機率大增，這已經使得美元近期出現大跌不只跌破 97 元支撐並且連年線都失守了，由於美元已經出現死亡交叉並且跌破所有均線所以美元在下半年走空的趨勢明顯，這也造成人民幣升值創一個月的新高今天新台幣匯率也出現大漲，所以資金流入亞股的現象也才剛剛開始，若是月底的川習會能有好的消息那麼亞股會有一個急攻的走勢是可預期的，近期外資在期貨多單已經約有 5.4 萬口若是持續增加那麼月底的摩台結算拉高的機會大增，所以台股多方雖受除權息干擾但是多方仍有續強的機會。

4. 若週五摩台結算台股還有拉高的機會這也代表權值股還有續強的空間，就目前還在低檔的權值股來看如被動元件的華新科國巨環球晶可成等都還在低檔，若出現補漲台股指數裕小不易，因為多方指數在台積電鴻海 5/23 落底後都已經站上季線，所以補漲股的走勢是本週的重點，當權值股都可以持續輪漲那麼中低價股的攻擊也才剛要開始，中低價股還在低檔且有買盤低接者如嘉晶合晶智原威剛偉詮電… 等都是後續有機會走出波段者。

※運達投顧 蕭春源 證期分析師

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