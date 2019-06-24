從廚浴到客廳 台灣櫻花擬擴大經營新事業

台灣爐具業龍頭廠台灣櫻花 (9911-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長永杰指出，評估跨出廚、衛產品市場，開拓包括客廳、臥室產品的新事業發展，及跨出兩岸市場，朝東南亞市場新方向為重要發展藍圖，並將從製造商，進一步成為系統製造服務商為中程目標。

櫻花董事長張永杰今天在股東會後強調，過去 5 年專注在「經營體質改善」、「整體廚房事業的投資與拓展」、「雙品牌策略與產品價量轉移」及「生產效益的提升」4 大策略，目前則思考，以目前的核心競爭力進一步向前邁進並轉型。

在未來發展上，張永杰指出，台灣櫻花將從兩方面進行轉型工程，包括積極評估新事業及新市場的拓展可能性；新事業以跨出現有廚、衛產品市場，開拓包括客廳、臥室產品如系統櫥櫃等新事業發展，並跨出兩岸，往越南等東南亞市場為重要發展藍圖。

張永杰表示；櫻花在亞洲地區已有 OEM 客戶或品牌代理業務，現行主要評估是以既有的產品、品牌及服務 3 項主要經營資源，提供亞洲家庭更好的產品使用及服務體驗的可能性，對於中程發展規劃，則預計 1 年內完成評估。

台灣櫻花去年營收 59.86 億元，連續 7 年創高，每股純益 3.65 元，股東會並通過去年盈餘配發每股 2.65 元現金股利，今年前 5 月營收 23.28 億元，年增 3.82%，以銷售季節淡旺季而言，下半年銷售將明顯優於上半年，法人估計台灣櫻花今年的營收成長幅度在 3-5%。