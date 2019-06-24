集保林修銘續掌董座 副總朱漢強升任總經理

集中保管結算所今 (24) 舉行 108 年股東常會並舉行董監事改選，董事長由林修銘續任，總經理一職則由副總朱漢強升任。另外，集保也通過每股配發現金股息 3.5 元、股票股利 0.25 元。

集保今天股東會進行第 11 屆董監事改選，7 席一般董事分別由林修銘、許璋瑤、賀鳴珩、王和生、糜以雍、朱漢強與龔仁文等人當選；3 席監察人分別為陳俊宏、黃崇哲與洪家殷。

今天股東會後隨即召開董事會，推選林修銘續任董事長，副總朱漢強則升任為總經理。

集保中心表示，朱漢強任職於集保結算所 20 餘年，證券市場歷練豐富，對集保各項核心業務相當嫻熟，去年更負責督導集保打造國際級核心業務資訊系統「新一代存託系統」。

集保所近年來積極朝多角化經營發展，去年推出全新改版的「集保 e 存摺 2.0」APP，累計總開通戶數達 66 萬戶。

集保積極建置境內外基金整合資訊公告平台，推出全新視覺化基金公告查詢服務，攜手證券投信投顧公會、證券暨期貨發展基金會及基富通證券合作，推動「好享退 -- 全民退休自主投資實驗專案」，目前報名人數已逾 6 萬人。

集保結算所推動股東會電子投票 10 年有成，去年達成我國所有上市櫃公司股東會 100% 全面採行電子投票的里程碑，電子投票占出席比率達 5 成以上，再創新高。