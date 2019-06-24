【日盛投顧】逼近前波套牢區 短線震盪

◆盤勢分析

1.2330 台積電除息蒸發指數約 69 點，週一收盤上漲 0.5 元。週一台股開低震盪走高，大盤自 11,097 點修正至 10,227 點，回檔 870 點，自 10,227 點反彈起算，前波回檔 870 點的反彈係數 0.5、0.618、0.8 所計算的滿足點分別為 10,662、10,765 及 10,923 點，目前已滿足前兩個位置。週五加權指數最高點 10,786 點未續創反彈高，最低點 10,695 點守穩 5 日線（10,742 點）、季線（10,685 點）、10 日線（10,655 點）、月線（10,537 點）、年線（10,396 點）及半年線（10,357 點），終場指數下跌 24.32 點，跌幅 0.23%，收在 10,779.45 點，成交金額為 969.69 億元，小於 5 日均量（1,203 億元）及 20 日均量（1,083 億元），量縮整理。三大法人合計買超 44.26 億元：外資買超 54.13 億元、投信賣超 1.59 億元、自營商賣超 8.28 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為月線（約在 10,540 點）附近，壓力為 06/21 高點 10,840 點至 10,900 點。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（86）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.33%，收在 137.34 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為年線（134 點）附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值（87）大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、散熱、區塊鏈、遊戲、運動風等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

半導體、區塊鏈、5G、生技、運動風相對強勢

1. 半導體：2330 台積電 06/24 除息，每股配發 8 元股息，IC 設計為半導體的指標次族群，領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、5269 祥碩、8081 致新等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。MOSFET 喜迎旺季，3707 漢磊、3317 尼克森、6435 大中、5299 杰力週一吸睛。

2. 區塊鏈：比特幣急彈加上 FB 也推出自家的加密貨幣，相關公司如 3661 世芯 - KY、3443 創意、2376 技嘉、2377 微星、2399 映泰、6150 撼訊近期強勢回彈。

3.5G：世界各國都在拚 5G 商轉，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

4.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠， 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，2313 華通、5439 高技、3044 健鼎週五相對強勢。

5. 生技：生技業擁政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4162 智擎、3176 基亞、1762 中化生、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍等

6. 運動風：2020 東京奧運有機會帶動運動風潮，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。