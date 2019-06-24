【安聯投信】川習會面有譜 美股資金動能強勁

美國總統川普推文表示 G20 川習會有譜，加上市場樂觀解讀聯準會（Fed）最新談話，市場風險偏好回溫，美股各大指數上周皆收高；在資金流向方面，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，雖市場如歐亞、拉美及新興國家等資金呈現流出，美股仍一枝獨秀，資金從前一周淨流入 89.04 億美元放大至 178.07 億美元，動能強勁。

安聯投信表示，美中貿易發展上周傳來佳音，美國總統川普於 18 日推文表示其已和中國國家主席習近平通過電話，並同意於 G20 會議後針對貿易問題進行磋商，而聯準會主席鮑威爾在上周結束的聯邦公開市場會議談話中也表示，將在有需要時採取「適當作為」、以及多名聯邦儲備銀行行長表示寬鬆利率條件已增強等正面訊息，激勵美股再次上漲，其中標普 500 指數更於 20 日升至 2954.18 點，創下歷史新高。

而美國以外的其他地區股市同步受到提振，如道瓊歐洲 600 與日本東證指數單周也分別出現 1.59% 及 1.19% 的漲幅；然而在相關正面消息利多反映完後，後續走勢仍需密切觀察本周 G20 峰會狀況，以及美國貿易代表署（USTR）對是否加徵新一輪關稅的聽證會結果。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，雖然美中貿易戰雜音持續干擾市場，但在全球多國央行長期的寬鬆政策下，市場資金充沛，過去數周多次出現股債雙漲的狀況；近期除全球政府主權債、新興市場債及高收益債皆呈漲勢外，全球主要股市多收漲，若此時可藉由妥善的多元投資配置，同步參與股債成長機會，將是掌握收益的優勢策略。

根據美銀美林上周公布的全球基金經理人調查指出，許多經理人近來逐漸考慮減少股票配置，然而在報告發布的同一周，標普 500 指數卻因正面消息的激勵再創歷史新高，顯示此時波動來的快去的快，謝佳伶分析，此類多空反覆拉扯市場的情況，對於投資人在短時間進行資金的移轉避險難度也相對提高，建議投資人在布局上應避免重押於單一類資產，而可採用包括成長股、可轉債和高收益債等多重資產作為核心配置，藉由不同資產的優勢互補，既可以抵禦波動，又不會擔心錯過成長契機。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到川習會有望成行、聯準會鴿派的調性以及外資歸隊等利多激勵，台股單周上漲 280 點，周五收在 10800 點，成交金額則是擴大至 1490.18 億元，一掃前周低於千億的觀望陰霾；從資金面來看，外資上周持續的買超，挹注了市場信心，而外資主要布局的電子權值股更是上漲主要動力。

在傳產金融股部分，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，內需相關類股在不確定性充斥的此時持續受到資金青睞，特別是有殖利率護體的銀行及營建類股，仍是投資人優質的避險標的，部分運輸及汽車產業也有不錯表現，值得關注。

展望後市，廖哲宏表示，因外資仍是影響台股盤勢的重要因素，故近期仍需密切關觀察外資動向，而即將於 28 日 G20 峰會登場的美中元首會議，以及本周美國貿易代表署（USTR）持續進行的關稅公聽會等情勢，也可作為判斷參考。

安聯投信獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券（境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%），基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。