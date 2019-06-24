鉅亨買基金週報_聯準會開降息大門 股債反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中美首腦確定將在本週日本 G20 峰會碰面，以重啟貿易談判，聯準會如預期維持利率決策不變，但有多數官員支持降息，標普 500 指數突破歷史高點，美股全週上漲 2.20 %；

2. 英國央行維持利率不變，並表示對無協議脫歐的擔憂增加，歐洲央行總裁德拉吉表示，如果經濟沒有改善，央行可能加碼刺激措施，歐洲股市上漲 2.60% 。

新興市場

1. 香港政治衝突降溫，緩解先前下跌趨勢，加上中國人民央行進行 1,500 億人民幣 14 天期逆回購操作，資金帶動中國股市上漲 4.91%；

2. 巴西退休金法案通過的可能性越來越高，激勵拉丁美洲股市上漲 4.55%；俄羅斯新公佈之 5 月實質薪資和零售銷售年增率均優於預期，加上油價反彈，俄羅斯股市上漲 2.53%。

債券市場

1. 歐美央行鴿派言論一出，激勵股市表現，美國政府公債 10 年期殖利率下滑至 2.05%，政府債券指數價格小漲 0.10%，投資等級債券上漲 0.74%；

2. 風險性債券全線上漲，利差縮窄，當地貨幣計價新興債表現最為突出，單週上漲 2.13%，而全球高收益債券則上漲 1.17%。

原物料、匯率

1. 市場普遍解讀本次聯準會會議開始為降息做出準備，美元因此貶值 1.39%，歐元區 6 月份 Markit 採購經理人指數小幅優於預期，歐元上漲 1.44%；

2. 美國指責伊朗擊落美軍無人機，令油價大漲，刺激波斯灣地區緊張進一步升高，加上 OPEC 均釋出希望延長減產協議的訊號，布蘭特原油週線上漲 3.08%。

資料來源: Bloomberg, 2019/06/24（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/06/21）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/06/24（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/06/21）

三大市場關鍵事件及分析

1. 跟著美國走，歐央行也考慮降息

歐洲央行表示將在意外情況發生時作出回應，暗示歐洲央行會考慮包含降息在內的所有手段，本就金額龐大的負利率債券，恐進一步增加。

資料來源：Bloomberg，2019/6/20。

2. 調整措辭，聯準會為降息做準備

聯準會以將採取適當措施來維持經濟擴張取代前次會議保持耐心的語句，向市場拋出聯準會正將降息納入考慮的風向球，若美國陷入經濟衰退，美國 10 年公債殖利率仍有些許下降空間。

資料來源：Bloomberg，2019/6/20。

資料來源：Bloomberg，2019/6/20。

3. 臉書搶飯碗，政府不爽

臉書發表發行加密貨幣的計畫，此舉等同於搶奪美國政府的貨幣發行權，美國政府可能透過加強監管向臉書施壓。

資料來源：Bloomberg，2019/6/20。

資料來源：Bloomberg，2019/6/20。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/6/20。

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