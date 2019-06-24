【安聯投信】鴿派氣氛瀰漫 債市全面上漲吸金

美國聯準會（Fed）在上周最新會議雖未調整市場關注的聯邦基金利率，但偏鴿的會後聲明仍再次推升公債行情，使得全球政府債券上周整體上漲 0.71%，漲幅較先前更為放大；從資金流向的角度觀察，包括投資級債、高收益債及新興市場債在內的三大債市持續呈現淨流入，其中投資級債吸金達 32.8 億美元，最受市場青睞。

安聯投信指出，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）落幕，雖最後投票決議暫不調整利率，但相關談話及聲明已從原本對利率調整的「保持耐心」態度，改為將對市場發展及國際動態密切監測並「採取適當行動」，市場據此解讀：下半年降息機率升高，並推動包含風險及避險在內的各類債市同步走強，除了已續漲多周的公債外，全球高收益債及新興市場主權債單周更分別迎來了 1.00% 及 1.90% 的漲幅，市場風險偏好出現改變。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，作為全球最具領導地位的經濟體，美國經濟各層面的表現及發展皆是全球密切觀察的指標，從聯準會最新的會議聲明可發現，其雖對總體通膨率預測略微下修，但對美國勞工市場強勁的表現及維持在相對低檔的失業率（3.6%）可為經濟帶來的支撐力道仍表示樂觀，故其對今年美國 GDP 增長的預估仍維持 2.1% 不變，顯示美國相關資產仍是投資人最穩健的選擇。

而在各式美國資產中，美國政府公債在迎來連續數周的資金湧入後，具指標性的 10 年期公債殖利率於上周一度來到兩年半以來的新低（1.989%）；然而在 10 年期公債殖利率跌破 2% 的此時，如何挑選債券以創造持續且有感的收益，已成為投資人關切的焦點；對此，謝佳玲指出可留意以美國企業為主發行的高收益債券，並藉由鎖定短存續期及較高風險評等（B、BB 以上）的債種，有效控制利率及違約可能帶來的潛在風險。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，新興市場債延續了前一周的動能，在上周持續吸金 9.6 億美元，顯示在普遍偏鴿及寬鬆的市場調性下，投資人對於風險性資產的偏好也同步提升；而在新興市場中，亞洲在多國政府的政策支持及擴大刺激下，整體經濟體質仍為新興國家中的優等生，其中亞洲高收益債更受益於亞洲企業從今年以來穩健的表現，加上溫和無潛在系統性的低違約風險，成為投資人收益的優選。

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