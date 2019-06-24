【華冠投顧】大盤果真出現"超強整理姿態" 上週『PCB』口袋名單都收紅

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

今日大盤回檔，低點一度回測至季線，但上週五已預先說明，受到台積電除息蒸發點數之影響，今日易跌難漲很正常，若不計蒸發之點數，大盤走法其實並不弱，終場大盤收斂跌幅 - 24 點，OTC 指數 + 0.33%。

今日大盤回檔本屬意料之中，重點是看價量配合及整理強度，上週五提醒可留意的重點是「整理過程見量縮（縮愈快愈好，表示賣壓消化也夠快），代表多方控盤依舊良性健康，如果大盤回檔守上週五低點、OTC 指數轉相對強勢，便屬超強整理格局，整理期可能交代一下就結束了」。

回顧今日盤勢，在量的部分，大盤成交量驟降至千億之下且 "大盤委賣張數" 同步急縮，整體賣壓去化的速度頗快；在價的部分，現貨最後一盤小幅拉抬，剛剛好收過上週五低點之上，OTC 指數收紅轉強並收在今日最高點，距離季線僅有一步之遙。

今日大盤的量與價都符合上週五定義的「超強整理格局」，因此整理期應該不會耗太久，沿續上週「多頭安全期可望延續到 6/28」之看法。

＜操作策略＞

『散熱模組』族群《3324 雙鴻》、《3338 泰碩》、《3653 健策》、《6230 超眾》，上週五開盤普遍不隨大盤創反彈新高，暗示這個族群短線漲多需要休息了，今日如期持續整理，後面看整理情形再判斷是否有來回操作之機會。

『砷化鎵』族群《3105 穩懋》、《2455 全新》、《8086 宏捷科》，上週五全數創波段新高，但因《3105 穩懋》、《2455 全新》已漲到五月上旬的套牢平台壓力區，因此昇楷先讓學員獲利放口袋，今日觀察整理過程同步量縮守短線支撐，此族群稍事整理後，同樣可留意是否有來回操作之機會。

上週提醒『PCB 族群』有接棒輪漲態勢，原先的領頭羊《3037 欣興》、《6278 台表科》漲多整理，不過整理姿態頗強。

＜強勢股＞

強勢股方面，被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》近日先後打出底部型態，今日同步走出拉尾走勢，反彈波尚未結束。惟操作這個族群仍需留意：(1) 基本面雜音仍多，遇關鍵反壓或見爆量不漲即可下車；(2) 部分線形相對強勁的二線股當為較佳選擇。

＜弱勢股＞

弱勢股方面，《3708 上緯投控》上週宣布出售旗下上緯新能源公司及其子公司海能風力發電 100% 股權，今日連吞第二根跌停，指標股重挫不但拖累《1589 永冠 - KY》、《9958 世紀鋼》... 等離岸風電概念股持續走弱，後續也恐爆出政策上的爭議，短線操作宜避開此一族群。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。