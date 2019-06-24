【豐銀投顧】基本面永遠領先技術面

◆盤勢分析

這一段日子以來我們不斷的堅持做多，理由是什麼？常常看筆者文章的投資朋友應該會發現，筆者很少在談技術分析，也很少用技術分析的角度來解盤。這是因為筆者向來都認為技術分析只是一個工具，工具是要讓人來用，而不是人要被工具所侷限。美國經濟狀況良好，但也因此而讓美元不斷升值，抵消了其出口數字的獲利。一直以來美國都想讓美元弱一點，不要老讓別人吃美國的豆腐。另一方面高達 3 成左右的美元外債，也可以因為美元走弱而負擔輕一點。眼看著今年有這個機會達成，沒想到歐洲央行總裁德拉吉竟然暫緩升息，甚至還暗示不排除再一次動用歐洲版的 QE，這會使得美元相對更強，要讓美元弱下來的目標就更難達成了，無怪乎川普要氣成這個樣子。

德拉吉為什麼要讓歐元變弱？因為他看出當普想要讓美元弱一點，這樣對美國的景氣會更好。可是如此一來對歐洲的復甦之路將更加不利，所以德拉吉當然要搶在美國之前用寬鬆的貨幣政策。這下可好了，歐洲寬鬆、美國只好跟著寬鬆，這就是為什麼市場能預期 7 月份美國降息的機率高到 100%，而美元的走勢也可以看出來。目前美元已經跌破年線了，頭部已成形。這是因為美元資產往外流出，去尋找更高報酬的商品，這個力量將大到讓台股再漲一波！台股區區什麼除息配息 2700 億台幣，和這個美元外竄的力量相比，根本就是小巫見大巫，沒得比！

也因為美元要貶值，所以資金流到黃金裏，造成了黃金的多頭風雲再起，這才是黃金上漲的原因，而不是避險的關係推升黃金的價格。避險資產有三寶，黃金日圓美公債，很多人看到黃金大漲就認為是避險需求，其實不是。實在是因為利率即將走低而通膨一直沒有起來，這會使得黃金相對其他商品有吸引力所致，並不是避險需求。而另一方面，雖然許多人都擔心中美貿易戰再起，美國對中國 5 家發展超級電腦的企業動手，但這種事都不會阻礙龐大的美元資產流向新興市場乃至於台股的趨勢，就算月底川習會兩人不歡而散，但長線股市的多頭行情，仍不會因此改變，畢竟資金行情大於一切！祝大家操作愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師