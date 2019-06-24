〈鴻海科技展〉韓國積極拓6G發展 呂芳銘：現在看還太早

鴻海 (2317-TW) 今 (24) 召開「45 周年回顧暨創新科技展」記者會，針對韓國大廠三星開始著手研發 6G 技術，呂芳明認為，目前 5G 還有後續標準沒落地，目前談 6G 還太早，但鴻海專利團隊都在密切監測中。

南韓電子龍頭三星宣布，在首爾建立 6G 研發中心，將進行第 6 代行動網路系統、人工智慧 AI 及區塊鏈技術的相關研究，電信龍頭 SK 電訊，也宣布與歐系電信大廠諾基亞、愛立信簽屬合作備忘錄，攜手開發 6G 技術。

對此，呂芳銘指出，目前除韓國外，也看到美國開始探討 6G 技術，「的確需要思考及想像 6G 發展」，但根據國際電信標準組織 3GPP 目前推動 5G 的狀況來到 R15 版本，後續還有 R16、R17 的標準，都需要時間測試及落地。

他強調，目前鴻海集團的專利團隊也緊盯各國 6G 相關進度，但就整體來看，目前看 6G 還太早。

鴻海也在此次科技展中，佈置支持 5G NR 非獨立組網 (NSA) Option 3x 的系統原型，透過先進的 5G NR 的傳輸技術，進行端到端的 8K 影像即時串流傳輸，並以 8K+5G 的 Live Streaming，展示影像大數據 5G 端到端的連網解決方案。