瑞基積極拓展檢測市場 下半年優於上半年

瑞基 (4171-TW) 搶攻全球檢測防疫市場，去年業績轉虧為盈，今年因非洲豬瘟前端萃取試劑在中國銷售大增，第 1 季純益創單季歷史新高，展望下半年，董事長劉正忠表示，正積極拓展歐美市場及多元檢測設備陸續出貨，對今年整體營收樂觀看待，下半年估將優於上半年。

劉正忠表示，第 1 季因非洲豬瘟爆發，前端萃取試劑需求大增，其中中國銷售量最多，推升第 1 季營收創單季歷史新高，另外，泰國、越南代理商也持續訂購非洲豬瘟現場檢測試劑。

至於歐美市場部分，劉正忠指出，目前已和國際大廠洽談「動物疾病診斷」，該公司規模約 1 年營收達 200 億美金，未來有機會簽屬合作意向書，也是拓展國際的一大步。

展望下半年，劉正忠表示，由於水產領域穩定成長；畜產除鞏固現有客戶外，並持續拓展新市場，也是主要挹注營收動能關鍵，樂觀看待今年整體營運表現。法人估，在利多激勵下，下半年可望優於上半年。

產能方面，劉正忠表示，受惠於非洲豬瘟疫情訂單需求量大，目前產線已導入自動化設備，依產品需求下半年陸續出貨，另外也已接洽台灣 OEM 代工合作，盼年底能全出貨完畢。

畜產方面，瑞基看旺養雞疫苗有效監控，光是檢測 1 億隻雞，就有 100-200 萬美金商機，測時時間約 2 年，目前瑞基看中養雞檢測市場，目前已著手研究中。

從瑞基應用面來看，水產檢測佔整體 1-5 月營收約 30%、畜產檢測佔 24%、萃取試劑約 25%、機器儀器則佔 10%。