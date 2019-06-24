三大電信談5G 籲NCC頻段至少60MHz 否則效果比4G差

財團法人二十一世紀基金會今 (24) 日舉辦行動寬頻 5G 釋照論壇，五大電信高層發表對 5G 看法與展望，電信業認為，5G 是場馬拉松，未來 5G 將先搶攻企業工業應用，更呼籲主管機關 NCC，3.5GHz 頻段至少要有 60MHz，否則效果恐不如 4G。

台灣大 (3045-TW) 副總經理郭泰宇表示，過去外界認為 5G 無所不能，但目前各界已開始反思，5G 非技術問題，重點在產業應用與服務。

郭泰宇指出，5G 屬高頻段，並非以消費端為中心，初期先攻企業或工業等，另外，5G 也不是搶先開台、搶人口涵蓋率、先搶先贏的賽跑，而是長程馬拉松賽，需長時間投資與耕耘，才能達到收益效果。

針對年底的競標金額，中華電 (2412-TW) 執行副總林國豐表示，德國 5G 標金衝高，外界視為災難性結果，事實上 3.5GHz 頻段底價都不高，由市場機制決定頻率價值，但因有其他新業者加入，導致歐洲國家的 5G 標金衝高。

政大財政系教授胡偉民表示，若台灣 5G 頻譜市場只限 3 家業者，可能發生標金高、資費高的狀況，更使電信業經營策略趨保守，不利整體環境發展。

林國豐點出目前 5G 垂直合作的難題，包括企業需求模糊且零散、通訊標準、介面整合及商業模式不明確等問題。

至於 NCC 釋出的頻譜中，外界將 3.5GHz 視為兵家必爭之地，對此，郭泰宇指出，雖樂見 NCC 規定上限 100MHz，但競標結果恐分成 90MHz、80MHz、70MHz、20MHz、10MHz，對於標到 20MHz、10MHz 的電信業者來講，效果比 4G 還差，呼籲 NCC 應規定至少頻段要拿 60MHz。

遠傳 (4904-TW) 執行副總饒仲華表示，目前國際上 3.5GHz 都採連續大頻寬、每張執照幾乎都是 80MHZ 以上，台灣這次釋出 3.5GHz 的 270MHz 頻段中，應以 80-100MHz、釋出 3 張執照才能達最佳狀態，否則各家僅標小頻段，恐成國際笑話。