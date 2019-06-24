【中信投信】台股榮登吸金王 泰國連五周獲流入

上周聯準會 FOMC 會後，儘管維持基準利率不變，但會後聲明已轉趨鴿派，激勵美國三大指數週線上漲。根據彭博統計上周外資資金流向，台股今年以來第七度由流出轉為流入，上周吸金 9.4 億美元榮登吸金冠軍。泰國股市連續五周獲得淨流入，上周吸金 3.8 億美元。南韓則結束連續六周流出態勢，上周吸金 2.5 億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周 G20 將於大阪舉行，眾所矚目的莫過於川習會的發展。有鑑於近日市場氣氛相對緩和，加上 FOMC 會後聲明鴿派，使得市場出現反彈漲勢。上週台股指數再創波段高點，短線指數站穩各期均線。展望後市，他認為，主動式選股仍為操作重點，布局上看好 5G、TDDI、多鏡頭、生技等主題，同時，隨著除權息旺季臨，亦可留意核心持股的布局時機，並持續尋找近二季營運數字佳且產業趨勢佳個股。

周俊宏表示，受到中美貿易議題影響，市場氣氛相對觀望，殖利率水準較高的內需相關類股，相對受到歡迎。儘管內需類股的股價已經走高，但在不確定性未落幕前，包含腳踏車、水泥，或是電信等類股，仍為資金的避風港。

針對亞洲其他股市，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，由於亞太區多個國家今年舉行大選，投資人可期待政策利多。而面對聯準會下半年可能降息的環境下，他看好兼具股利與獲利成長的亞太股票及高品質債券市場。並尋求具備商業模式可延續性高、現金收入成長穩定的公司。

陳彥羽表示，隨著聯準會的鴿派言論，亞太區的央行也多維持寬鬆步調。舉例來說，印度央行 6 月放有望再降息一碼，且根據歷史經驗，印度在選後多獲得外資青睞，2014 年選後 1 個月和 3 個月，印度債券指數更是分別上漲 1.20％、2.34％。顯見具有補漲契機。

在泰國部分，陳彥羽表示，觀光業一直都是泰國的經濟支柱，以去 (2018) 年來說，國際旅遊收入佔生產總額 12%，相信今年將迎來更多的遊客與消費。基礎建設方面，泰國預計在 2021 年完成東部發展計畫，將其定位為東協地區的經濟中心區。東部經濟走廊計畫會將 Chonburi、Rayong 及 Chachoengsao 等城市改造為科技製造與服務重鎮，透過陸海空的發展深化連接周邊國家。以上種種措施都顯示，泰國政府多角化經營的策略，致力將泰國建造為一個適合投資與發展商業的國度。

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