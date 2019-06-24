【華冠投顧】台積電除息，大盤開低走高，季線之上大震盪!

上周我們說: 本周季線之上會越激烈，操作: 遇急漲站賣方，遇急跌站買方，今日台積電除息 8 元，指數蒸發 69 點，而大盤指數最多大跌 108 點，接著震盪走高…… 終場指數僅下跌 24 點，10779 點作收，成交量 968 億元，今日開低走高相信各位今日您都做對方向了!

整體結構: 電子股跌 0.89%，金融股漲 0.54%，傳產股漲 0.49%，OTC 指數漲 0.33%。法人部分: 外資買 54.1 億元，投信賣 1.5 億元，自營商賣 8.2 億元。

今日強勢族群相當多: 包括 IC 設計矽力 KY(6415)，智原 (3035)，義隆電(2458)，聯發科(2454)，盛群(6202)，稀土概念股佳龍(9955) 及中釉 (1809)，比特幣挖礦股的映泰(2399)，青雲(5386)，撼訊(6150)，MOSFET 的尼可森(3317)，杰力(5299) 及大中 (6435)，記憶體的華邦電(2344)，旺宏(2337) 及威剛 (3260)，生技股的奈米醫(6612)，浩鼎(4174) 及中裕 (4147) 等。

台股除息旺季，指數季線之上震盪，族群個股表現為主，操作建議: 仍: 遇急漲站賣方，遇急跌站買方，高出低進。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估