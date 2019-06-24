【華冠投顧】盤後分析：量縮價穩 中小型股各自表述

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

受到投資人觀望川習二會發展下，今天的成交量縮至千億元以上，指數終場小跌 24 點。不過台積電 (2330) 等個股除權息使得今日指數蒸發 70 點左右，所以加回去後其實是台股是連六漲，而且再創 10227 以來的反彈新高。由於頸線 10900 有一定的壓力，台股短線要再大漲的機會不高，權值股會先休息，中小型電子股將會落後補漲，配合週 KD 自年以後再次低檔黃金交叉，也有利多方行情的延續。

【操作策略】

4 月底 5 月初分享給投資朋友的味全 (1201)、六角(2372) 和立積 (4968) 今天聯手再創新高，波段漲幅 4~5 成不等，包括 6 月初以來不斷強調的散熱模組如雙鴻 (3324)、泰碩(3338) 和奇鋐 (3017) 在本月也有不錯的漲勢。

接下來 7、8 月要掌握的台股除權息行情，除了本身業績向上但股價還在低基期的個股外，也可以留意跌深族群挾旺季來臨的反彈力道，不過反彈畢竟是反彈，所以合短打不宜久抱，投資朋友一定要分清楚。

上週五我們先將機器人廣明 (6188) 在靠近季線時先獲利出清，大部分的機器人概念股業績都掉很多，但它的營收還在成長，這就是吸引人的地方，未來會再逢低找買點再賺一次。至於漲價概念股如被動元件、矽晶圓和 MOSFET 等，也都有跌深反彈的空間，可以把握。最後，早盤布局了一檔預估本益比 8 倍的電子股，今天剛放量發動攻勢突破大三角收斂，收盤漂亮地收在全場相對高點，有興趣了解的可以先上我的 YOUTUBE 頻道節目觀看線圖，容後再作揭曉。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。