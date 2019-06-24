〈緯軟股東會〉美中貿易未衝擊軟體業 今年樂觀中審慎再審慎

緯創軟體 (4953-TW) 今 (24) 日舉行股東會，執行長蕭清志表示，雖然美中貿易讓大環境變化劇烈，但關稅問題主要衝擊硬體產品，對軟體影響較小，對今年展望是看可望健康成長，但樂觀中審慎再審慎。

蕭清志表示，公司從 2017 就開始安排，專注需求較強的大客戶，近年也擴大招募，目前員工人數近 6000 人，而位在中國武漢的基地，26 日將搬進新的辦公大樓、台灣總公司 7 月也會搬進在汐止的新空間，目前也計畫擴大在印度的布局。

董事長林憲銘表示，緯軟過去幾年成長較明顯，正步入健康快速成長期，將把握機會，下一個目標是朝具備「奧運級」的實力努力。

林憲銘表示，看準印度本來就是軟體開發的核心，市場潛力大，目前在印度的員工數約 100-200 人，將持續投入布局，但在印度要克服的問題還很多，包括水土、管理問題等，目前還有很多開發計劃進行中。

緯軟今日也進行董事改選，新任董事名單為副董事長蕭清志、執行副總張志偉、緯創數技投資控股法人代表林福謙、邱丕豹、彭錦彬、李紹唐；獨立董事部分，則由莊謙信、范成炬、江朝國擔任。

緯軟去年合併營收 39.53 億元，年增 42%，稅後純益 2.53 億元，年增 132%，每股純益 5.22 元，今股東會也通過，將配發每股 1 元股票股利、1.7 元的現金股利，若以昨天收盤價 100 元計算，現金殖利率為 1.7%。