〈中華電股東會〉開會長達13.5小時歷史第二久 股東聚焦499之亂、加薪

中華電 (2412-TW) 6 月 21 日召開股東會，直到晚間 10 點 33 分才落幕，開會時間歷經 13.5 個小時，寫下股東會第二久紀錄，董事長謝繼茂及總經理郭水義以新職務身分出席，讓員工股東們砲火猛烈，股東聚焦在去年 499 之亂導致營收下滑、爭取員工加薪及董事改選。

2016 年前董事長蔡力行召開的股東會，進行近 15 個小時，直到深夜 11 點 57 分才結束，創最久紀錄，今年謝繼茂首次主持股東會，但股東不給面子，馬拉松式開會議程，直到晚間 10 點 33 分散會。

其中，工會股東針對去年 499 之亂，批評中華電政策錯誤，不但讓營收下滑、財測未達標，今年現金股利更比去年少了 0.31 元；謝繼茂強調，是 499 之戰不是之亂，降價競爭是常見手段，若落後其他業者實施，用戶恐將大量流失，祭 499 低資費後，用戶數也明顯增加，營收也逐漸回溫。

爭取員工加薪方面，有員工提議每個月應加薪 1500 元，謝繼茂表示，已有加薪計畫，且積極向大股東交通部爭取，至於加薪幅度仍需討論後再另公布。

股東會中員工輪番發言，即便時間到了仍不罷休，造成股東會時間冗長，加上提問內容多屬公司內部營運狀況，並未針對議案發言，因此有股東不滿表示，第 1 次參與電信股東會，卻遇到員工申訴大會，希望大家理性溝通，股東會應著重在中華電未來對 5G、AI 應用。

董事改選方面，一般董事由謝繼茂、郭水義、黃玉霖、張信一、黃荷婷、陳信宏、蕭宏宜及潘進財擔任；獨立董事則由顏漏有、陳正然、林玉芬、呂忠津及杜奕瑾當選。

其中，杜奕瑾是現任台灣人工智慧實驗室創辦人，有 PTT 創世神之稱，未來將是中華電信力拚 AI 的關鍵人物，謝繼茂表示，AI 未來應用廣泛，杜奕瑾加入後能替中華電信，在 AI 基礎技術、商業應用上能有更好的表現。

中華電股東會，通過配發現金股利 4.47 元，依收盤價 113.5 元來看，現金殖利率 3.93%。