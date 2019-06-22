〈熱門股〉亞德客-KY下半年營運升溫 周漲16.7%周線中止連2黑

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 受惠第 2 季營收可望優於第 1 季，下半年營運表現也可望優於上半年、及去年同期，加上股東會前買盤進駐，激勵本周股價走勢強勁，周五 (21 日) 終場收在 353 元，收復 5 日線與月線，日 K 連 3 紅，周線也中止連 2 黑，股價周漲幅 16.7%。

面對美中貿易戰及市場競爭，亞德客積極擴充現有事業產能，並規劃在台南廠成立第二研發中心，全力發展高端氣動、電動產品零組件及電動缸。不過，亞德客不表示，美中貿易戰仍是今年營運最大變數，目前訂單能見度維持 1 個月，6 月出貨也將與去年同期持平。

美國將中國進口關稅提高至 25% 後，亞德客 5 月中旬每日出貨金額一度略降至人民幣 1300 萬元，但一週後即回升至 1400 萬元水準。法人認為，與去年 6 月美國剛宣布課徵 10% 關稅相較之下，今年 5 月出貨金額衰退情況較為緩和，顯示穩健汰舊需求，成為支撐訂單的動能，在價格持穩下，亞德客第 2 季營收可望季增逾 2 成。

雖然亞德客近期訂單能見度有限，但法人預期，在日出貨金額持穩下，下半年營收可望升溫，帶動獲利表現攀揚，營運表現將優於上半年與去年同期。

亞德客第 1 季營運受到美中貿易戰影響，客戶態度觀望，稅後純益 6.86 億元，季增 0.73%，年減 21.96%，每股純益 3.63 元。



亞德客 - KY 日 K 線圖



