〈鴻海股東會〉劉揚偉出線 確立集團營運鐵三角方針

鴻海 (2317-TW) 新任董事長確定由鴻海 S 次集團總經理劉揚偉出任，投顧圈認為，劉揚偉過去長期擔任郭台銘特助，是最懂郭的想法並貫徹意志的人，他的出線也確立鴻海未來營運，將朝 5G、AI(人工智慧) 與 IoT(物聯網) 技術三大核心目標前進。

鴻海今 (21) 日舉行股東會，並進行董事改選，45 年來一路帶領鴻海開疆闢土的董座郭台銘確定交棒，由 S 次集團總經理、京鼎精密科技董事長劉揚偉接手掌舵，副董事長則由則是 FII 副董事長李傑接任，正式宣告後郭台銘時代來臨。

第一金投顧董事長陳奕光指出，從新出爐的董座與副董座人選來看，劉揚偉目前負責主導 S 次集團的半導體事業，同時身兼京鼎精密科技董座，李傑則是工業富聯網 (FII) 副董，操盤 IoT 事業，從劉、李專長來看，二人出線代表鴻海將加速 AI、5G 與 IoT 的發展進程。

陳奕光認為，鴻海集團有 7 成以上布局在中國，未來如何提高自動化產能、降低人工生產，進而拉抬毛利率與營收成長並進一步反映在股價上，將成新科董座劉揚偉最大挑戰。

啟發投顧副總李永年則認為，劉揚偉接棒的關鍵，在於曾長年擔任郭台銘的特助，是全集團最懂郭台銘想法並確實執行意志不二人選，因此能在 9 人小組脫穎而出並不令人意外。

李永年指出，鴻海的 9 人共治模式與台塑類似，當遇到重大決議需投票表決時，將由董事長以外 8 位成員先投票，萬一遇到意見僵持時，再由董事長做最後裁決，以此來看劉揚偉無疑是董座最佳人選。