因應貿易戰 華紙開拓歐美市場 文化紙式微拚產業轉型

中華紙漿 (1905-TW) 今 (21) 日召開股東會，並改選董事，董事長黃鯤雄表示，在當前中美貿易紛擾、國際經濟局勢動盪情況下，中華紙漿因應之道就是繼續開拓歐美市場，此外，受到閱讀數位化與電腦化影響，「文化用紙」在紙的市場逐年下降，因此華紙將繼續積極進行產業轉型。

華紙表示，去 (2018) 年是變化劇烈的一年，上半年各類紙品穩健需求成長，下半年中美貿易紛爭發酵，國際政經情勢動盪，造成原物料價格波動劇烈，市場氛圍轉趨保守。

黃鯤雄表示，在當前中美貿易紛擾、國際經濟局勢動盪情況下，中華紙漿因應之道就是繼續開拓歐美市場。而面對國際經濟成長趨緩、原物料價格變化劇烈，華紙將更精進產品品質，並加強原料價格及供應的穩定性、擴大產品創新應用及在地服務、提升市場普及率，以建立市場領導力。

華紙近來積極進行產業轉型，由書寫閱讀用紙轉型為發展特殊化、機能化的紙漿纖維應用，跨足到食、衣、住、行等領域供應國際市場。並因應產業動態與全球環保趨勢，持續用研發能量引導產品的創新，將纖維透過特殊技術發展出新式紙張。

華紙表示，除了推出潔淨無螢光劑的紙張、無塑且符合國內外食品容器標準的紙吸管原紙「益利吸」，及包覆食物的食安紙等，今年下半年更將推出手搖飲的封膜及冷飲杯，取代塑料。這些因應永續環保、食品安全而生的產品，不同於一般的紙容器，回收時皆可直接丟入紙類回收區，進入一般的回收系統。

今日股東會同時通過每股配發現金股利 0.35 元、配發率 87.5%。並進行董事改選，6 位新任董事分別為永豐餘投控代表人黃鯤雄、何壽川、何奕達，瑞鵬工程代表人黃志成、林谷豐及陳瑞和；另有 3 席獨立董事，分別為張凌寒、盧詩磊及李翊。